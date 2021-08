- L'entreprise a enregistré des revenus records de 303,7 milliards de wons (269,1 millions de dollars) au deuxième trimestre, une hausse de 11 % sur douze mois

- Les revenus de Seegene pour le premier semestre de 2021 s'élèvent à 655,5 milliards de wons (580,8 millions de dollars), ce qui représente un taux de réalisation de 58 % du volume des ventes de l'exercice 2020

- Des conditions du marché favorables sont attendues au second semestre, dans un contexte de demande croissante de tests de dépistage de la COVID-19 en raison de la propagation rapide du variant Delta

SÉOUL, Corée du Sud, le 22 août 2021 /CNW/ - Seegene Inc. (KQ 096530), une entreprise de biotechnologie de premier plan spécialisée dans les diagnostics moléculaires, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2021.

Seegene a déclaré des ventes totales de 303,7 milliards de wons (269,1 millions de dollars) au deuxième trimestre, une hausse de 11 % sur douze mois. Le bénéfice d'exploitation a légèrement chuté par rapport à l'année dernière pour s'établir à 144,2 milliards de wons (127,8 millions de dollars), au moment où l'entreprise a adopté différentes stratégies pour favoriser sa croissance à long terme, notamment des investissements dans la recherche et le développement et le recrutement d'employés talentueux spécialisés dans les diagnostics moléculaires. En effet, Seegene a engagé des dépenses en recherche et développement de 33,2 milliards de wons (29,4 millions de dollars) au cours du premier semestre de 2021 seulement, une augmentation de 26,2 milliards de wons (23,2 millions de dollars) par rapport à l'année précédente. De plus, l'entreprise comptait 1 008 employés en date de juin 2021, en hausse de 42 % par rapport à la fin de l'année 2020.

Toutefois, l'entreprise a enregistré une forte croissance de son chiffre d'affaires au premier semestre de 2021 pour atteindre 655,5 milliards de wons (580,8 millions de dollars), ce qui représente une croissance impressionnante de 84 % par rapport au premier semestre de 2020 et un taux de réalisation de 58 % du volume des ventes de l'exercice 2020. Bien que le chiffre d'affaires de l'entreprise au deuxième trimestre ait augmenté d'une année à l'autre, ses ventes ont diminué de 14 % par rapport au trimestre précédent. Un représentant de Seegene a expliqué que cette légère baisse des revenus est en grande partie attribuable à la politique de prix utilisée stratégiquement par l'entreprise pour acquérir une part du marché mondial. De plus, les pays européens ont récemment intensifié leurs efforts de vaccination, ce qui a pu contribuer à une baisse modérée des revenus.

Par ailleurs, les perspectives de l'entreprise pour le deuxième semestre semblent relativement prometteuses. Nous observons une hausse de la demande de trousses de dépistage de la COVID-19 attribuable à la politique de prix de l'entreprise et à l'émergence de variants de la COVID-19 hautement transmissibles comme le Delta. En outre, les ventes de réactifs de diagnostic non liés à la COVID-19 et d'autres instruments sont en augmentation constante, de sorte que les résultats financiers de l'entreprise montreront probablement un rendement favorable au deuxième semestre de 2021.

« Bien que la pandémie soit encore quelque peu imprévisible, il est extrêmement important d'effectuer des tests de dépistage aux fins de surveillance à mesure que le virus poursuit sa mutation. Nos réactifs multiplex permettent de détecter les principaux variants de la COVID-19 en un seul test, et nos prix demeurent concurrentiels, a déclaré Myungkun Kim, directeur général principal de la division des relations internationales et publiques de Seegene. De plus, à mesure que nous étendrons notre présence sur le marché au sein de régions inexplorées comme certains pays d'Asie et d'Amérique latine, nous serons à même de produire des résultats plus importants sur la scène mondiale. »

Taux de change constant : KRW/$ US = 1 128,55 (30 juin 2021)

