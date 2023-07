Le donanémab a ralenti de manière significative le déclin cognitif et fonctionnel chez des patients présentant des symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer ainsi que des plaques amyloïdes, réduisant le risque d'évolution de la maladie; près de la moitié de participants prenant du donanémab au stade précoce de la maladie n'ont connu aucune progression après un an

D'autres analyses de sous-population présentées en direct ont montré que les participants à l'étude ont obtenu des bienfaits encore plus importants au premier stade de la maladie, présentant un ralentissement de 60 % du déclin comparativement au placebo

De plus, l'effet du traitement a continué d'augmenter par rapport au placebo au cours de l'étude même si de nombreux participants ont terminé leur traitement après 6 ou 12 mois, ce qui plaide en faveur d'un traitement à durée limitée

Une demande à la FDA été présentée au deuxième trimestre, et des mesures réglementaires sont attendues d'ici la fin de l'année

TORONTO, le 17 juill. 2023 /CNW/ - Eli Lilly and Company a présenté les résultats complets de l'étude de phase III TRAILBLAZER-ALZ 2, montrant que le donanémab a ralenti de manière significative le déclin cognitif et fonctionnel chez des personnes qui présentent des symptômes précoces de maladie d'Alzheimer. Les données ont été présentées lors de la Conférence internationale de l'Alzheimer Association (AAIC) de 2023 et publiées simultanément dans le Journal of the American Medical Association (JAMA).

« L'annonce positive concernant les données de l'étude TRAILBLAZER-ALZ 2 donne de l'espoir aux personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer qui ont un urgent besoin de nouvelles options thérapeutiques. Il s'agit de la première étude de phase III portant sur un traitement modificateur de la maladie à reproduire les résultats cliniques positifs observés lors d'une étude antérieure, a affirmé Anne White, vice-présidente directrice d'Eli Lilly and Company et présidente de Lilly Neuroscience. S'il est approuvé, nous croyons que le donanémab peut offrir aux personnes atteintes de cette maladie des bienfaits significatifs sur le plan clinique et la possibilité de terminer le traitement aussi tôt que six mois après l'élimination des plaques amyloïdes. Nous devons continuer d'éliminer tous les obstacles à l'accès aux traitements ciblant les plaques amyloïdes et aux diagnostics dans un écosystème de soins de santé déjà complexe pour la maladie d'Alzheimer. »

Lilly a déjà annoncé que l'étude de phase 3 sur le donanémab avait satisfait au critère d'évaluation principal et à tous les critères d'évaluation secondaires mesurant le déclin cognitif et fonctionnel. Une demande d'approbation traditionnelle a été présentée à la FDA au dernier trimestre et des mesures réglementaires sont attendues d'ici la fin de l'année. Les demandes aux autres organismes de réglementation mondiaux sont en cours, et la majorité d'entre elles seront traitées d'ici la fin de l'année.

Les résultats de l'étude TRAILBLAZER-ALZ 2 appuient la demande d'homologation de Lilly pour le traitement des patients présentant des symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer ainsi que des plaques amyloïdes (c.-à-d. une déficience cognitive légère ou une démence légère), quel que soit leur taux de protéine tau au début du traitement. Les participants à l'étude TRAILBLAZER-ALZ 2 présentaient un plus large éventail de résultats cognitifs et de niveaux amyloïdes que ceux d'autres études récentes sur des traitements ciblant les plaques amyloïdes. Ils ont été répartis en deux groupes selon leur taux de protéine tau, biomarqueur prédictif de la progression de la maladie : un groupe présentant un taux de protéine tau faible ou moyen (parfois appelé « intermédiaire ») et un groupe présentant un taux de protéine tau élevé, qui représentait un stade pathologique ultérieur de la maladie. Tous les participants ont ensuite été évalués pendant 18 mois à l'aide d'échelles mesurant à la fois la cognition et la capacité fonctionnelle, notamment l'échelle d'évaluation de la maladie d'Alzheimer intégrée (iADRS, de l'anglais integrated Alzheimer's Disease Rating Scale) et l'évaluation clinique de la démence - somme des cases (CDR-SB, de l'anglais Clinical Dementia Rating-Sum of Boxes).

Comme nous l'avons déjà signalé, le traitement par le donanémab a ralenti de manière significative le déclin (35 % selon l'iADRS et 36 % selon le CDR-SB) chez les participants présentant un taux de protéine tau faible ou moyen (n = 1 182). Chez l'ensemble des participants présentant des symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer ainsi que des plaques amyloïdes (n = 1 736), le traitement par le donanémab a ralenti de manière significative le déclin (22 % selon l'iADRS et 29 % selon le CDR-SB). D'autres données présentées à l'AAIC ont confirmé que, quel que soit le stade clinique ou pathologique de la maladie au début du traitement, le donanémab a entraîné des bienfaits cognitifs et fonctionnels par rapport au placebo :

Une analyse de la sous-population prédéfinie des participants présentant un taux de protéine tau faible ou moyen a montré que les participants recevant le donanémab au stade précoce de la maladie ont obtenu des bienfaits plus importants : Chez les participants atteints d'un léger trouble cognitif (n = 214), le donanémab a ralenti le déclin de 60 % selon l'iADRS et de 46 % selon le CDR-SB; chez ceux présentant un stade léger de démence (n = 534), le donanémab a ralenti le déclin de 30 % selon l'iADRS et de 38 % selon le CDR-SB, respectivement.

De même, une analyse a posteriori du sous-groupe des participants présentant un taux de protéine tau faible ou moyen a montré que les patients de moins de 75 ans recevant le donanémab ont obtenu des bienfaits plus importants : Chez les participants âgés de moins de 75 ans (n = 267), le donanémab a ralenti le déclin de 48 % selon l'iADRS et de 45 % selon le CDR-SB. Chez les participants âgés de 75 ans ou plus (n = 266), le donanémab a ralenti le déclin de 25 % selon l'iADRS et de 29 % selon le CDR-SB.

du sous-groupe des participants présentant un taux de protéine tau faible ou moyen a montré que les patients de moins de 75 ans recevant le donanémab ont obtenu des bienfaits plus importants : Les résultats étaient semblables dans d'autres sous-groupes, y compris chez les participants qui étaient ou non porteurs de l'allèle ApoE4.

L'effet thérapeutique global du donanémab a continué de s'accroître tout au long de l'étude, les différences les plus importantes par rapport au placebo ayant été observées à 18 mois.

« Les données présentées ici à l'AAIC brossent un tableau complet; elles renforcent les résultats préliminaires obtenus plus tôt au printemps, selon lesquels le donanémab permet de ralentir considérablement le déclin cognitif et fonctionnel chez les patients atteints de la maladie d'Alzheimer au stade précoce », déclare le Dr Ziad Nasreddine, neurologue spécialisé en troubles cognitifs, et chercheur principal et directeur de la Clinique MoCA, à Montréal. « Il s'agit d'une excellente nouvelle pour les patients canadiens et leur famille, qui ont maintenant l'espoir que le traitement peut ralentir la progression de cette maladie dévastatrice lorsqu'elle est diagnostiquée et traitée rapidement. C'est un très grand pas en avant. »

« C'est une période pour le moins effervescente dans le domaine de la maladie d'Alzheimer - après des années de déception causée par des molécules prometteuses qui, au bout du compte, n'atteignaient pas les critères d'évaluation des études cliniques », déclare la Dre Sharon Cohen, neurologue et directrice médicale du Toronto Memory Program. « La présentation du donanémab d'aujourd'hui, à la Conférence internationale de l'Alzheimer Association, était l'objectif que nous nous étions fixé. Le ralentissement du déclin cognitif et fonctionnel à un stade précoce de la maladie permet aux patients de conserver une atteinte légère et de préserver leur qualité de vie. »

Le donanémab cible spécifiquement les plaques amyloïdes déposées, et il a été montré qu'il mène à l'élimination des plaques chez les patients traités. Le traitement par le donanémab a produit des réductions significatives des plaques amyloïdes, quel que soit le stade pathologique de la maladie au début du traitement. Chez l'ensemble des participants, le traitement par le donanémab a réduit les plaques amyloïdes de 84 % en moyenne après 18 mois, comparativement à 1 % chez les participants recevant le placebo. Les participants ont pu cesser de prendre le donanémab après avoir satisfait aux critères prédéfinis d'élimination des plaques amyloïdes*. Environ la moitié des participants ont atteint ce seuil après 12 mois, et environ sept participants sur dix l'ont atteint après 18 mois.

Parmi les participants présentant un taux de protéine tau faible ou moyen et prenant le donanémab au stade pathologique précoce de la maladie, 47 % n'ont connu aucune progression après un an selon le CDR-SB, comparativement à 29 % chez ceux ayant reçu le placebo. Les participants traités par le donanémab présentaient également un risque 39 % plus faible de passer au stade clinique suivant de la maladie au cours de l'étude de 18 mois. Ce retard dans la progression signifie qu'en moyenne, les participants traités par le donanémab ont pris 7,5 mois de plus que ceux recevant le placebo avant d'atteindre le même niveau de déclin cognitif et fonctionnel selon le CDR-SB.

« Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer au stade précoce et symptomatique travaillent encore et aiment voyager et passer du temps de qualité en famille. Elles veulent se sentir elles-mêmes plus longtemps », a déclaré Mark Mintun, M.D., vice-président du groupe responsable de la recherche et du développement en neurosciences chez Lilly et président d'Avid Radiopharmaceuticals. « Les résultats de cette étude renforcent l'importance de diagnostiquer et de traiter la maladie plus rapidement que nous le faisons aujourd'hui. »

L'incidence des anomalies de l'amyloïde visibles par imagerie (ARIA) et des réactions liées à la perfusion concordait avec l'étude TRAILBLAZER-ALZ. Les ARIA sont observées dans toute la classe d'anticorps qui éliminent les plaques amyloïdes. Elles apparaissent le plus souvent comme un œdème temporaire dans une ou plusieurs zones du cerveau (ARIA-E) ou sous forme de microhémorragies ou de sidérose superficielle (ARIA-H), dans les deux cas détectés par IRM. Elles peuvent être graves, voire mortelles dans certains cas. Ce risque doit être pris en charge au moyen d'une observation attentive, d'une surveillance par IRM et de mesures appropriées si une ARIA est détectée. Des réactions graves liées à la perfusion et des cas d'anaphylaxie ont également été observés.

Effets indésirables Groupe recevant le donanémab

(n = 853) Groupe recevant le placebo (n = 874) Tout effet indésirable grave 17,4 % 15,8 % Mortalité globale 1,9 % 1,1 % Décès lié au traitement 0,4 % 0,1 % Réaction liée à la perfusion 8,7 % 0,5 % ARIA (E ou H) 36,8 % 14,9 % ARIA-E (asymptomatique) 17,9 % 1,9 % ARIA-E (symptomatique) 6,1 % 0,1 % ARIA-H 31,4 % 13,6 %



Pour obtenir les résultats complets de l'étude TRAILBLAZER-ALZ 2, consultez la publication dans le JAMA.

À propos de l'étude TRAILBLAZER-ALZ 2 et du programme TRAILBLAZER-ALZ

TRAILBLAZER-ALZ 2 (NCT04437511) est une étude de phase III à double insu, contrôlée par placebo et visant à évaluer l'innocuité et l'efficacité du donanémab chez des participants âgés de 60 à 85 ans atteints de maladie d'Alzheimer symptomatique aux stades précoces (légère déficience intellectuelle ou démence légère causées par la MA) en présence d'une neuropathologie de la maladie d'Alzheimer confirmée. L'essai portait sur 1 736 participants répartis dans huit pays et sélectionnés au moyen d'évaluations cognitives conjuguées à une imagerie des plaques amyloïdes et la stadification du taux de protéine tau par TEP.

Lilly a déjà annoncé et publié les résultats de l'étude TRAILBLAZER-ALZ de phase II dans le New England Journal of Medicine (NEJM) en 2021. En outre, Lilly a dévoilé des données de TRAILBLAZER-ALZ 4, première étude incluant un agent de comparaison actif dans le domaine de la MA symptomatique aux stades précoces, lors de la 15e Conférence annuelle sur les essais cliniques dans la maladie d'Alzheimer (CTAD) en 2022.

Lilly continue d'étudier le donanémab dans le cadre de plusieurs essais cliniques, y compris TRAILBLAZER-ALZ 3, axé sur la prévention de la MA symptomatique chez des participants atteints de MA préclinique; TRAILBLAZER-ALZ 5, étude d'homologation sur la MA symptomatique aux stades précoces recrutant en Chine; TRAILBLAZER-ALZ 6, axé sur une meilleure compréhension des ARIA grâce à de nouvelles séquences d'IRM, des biomarqueurs sanguins et différentes posologies du donanémab.

À propos de Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter les personnes qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca.

* Les participants avaient terminé leur traitement au donanémab quand ils atteignaient un taux prédéfini d'élimination des plaques amyloïdes (< 24,1 sur l'échelle « centiloid »). La concentration initiale moyenne d'amyloïde était d'environ 100 sur l'échelle « centiloid » chez les participants présentant des symptômes précoces de la maladie d'Alzheimer.

