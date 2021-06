Les trois doses de tirzépatide ont permis d'atteindre des réductions du taux d'HbA 1c et du poids corporel supérieures à celles du sémaglutide selon les données présentées simultanément dans le cadre des 81e séances scientifiques® de l'American Diabetes Association®

TORONTO, le 29 juin 2021 /CNW/ - Le tirzépatide a entraîné des réductions du taux d'HbA 1c et du poids corporel par rapport aux valeurs initiales supérieures à celles du sémaglutide injectable à 1 mg dans les résultats à 40 semaines de l'essai clinique SURPASS-2 d'Eli Lilly and Company (NYSE : LLY), qui ont été publiés le 25 juin dans The New England Journal of Medicine (NEJM) 1 et ont simultanément fait l'objet d'une présentation d'affiche de dernière minute dans le cadre des 81e séances scientifiques®2 de l'American Diabetes Association® (ADA). Ces résultats, qui seront également présentés dans le cadre d'un symposium parrainé par l'ADA le mardi 29 juin, ont montré que les trois doses de tirzépatide ont permis d'obtenir des réductions du taux d'HbA 1c et du poids corporel supérieures à celles associées au sémaglutide.

De plus, un critère d'évaluation composé exploratoire prédéfini a été évalué, comprenant des participants qui ont atteint un taux d'HbA 1c inférieur ou égal à 6,5 % ainsi qu'une réduction du poids corporel d'au moins 10 %, sans présenter d'hypoglycémie (moins de 3 mmol/L) ni d'hypoglycémie sévère. Pour l'ensemble des trois doses de tirzépatide, 32 % (5 mg), 51 % (10 mg) et 60 % (15 mg) des participants ont atteint le critère d'évaluation composé comparativement à 22 % des participants traités par le sémaglutide à 1 mg1,2.

Le profil d'innocuité global du tirzépatide était semblable à celui de la classe bien établie des agonistes du récepteur du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1). Dans tous les groupes de traitement, les effets indésirables le plus fréquemment signalés étaient de nature gastro-intestinale.

« Le tirzépatide a permis d'obtenir des réductions du taux d'HbA 1c et du poids corporel supérieures à celles associées au sémaglutide. La dose de 15 mg de tirzépatide a permis d'atteindre un taux d'HbA 1c inférieur ou égal à 6,5 % accompagné d'une réduction d'au moins 10 % du poids corporel chez 60 % des patients, sans hypoglycémie cliniquement significative. La capacité d'atteindre ces objectifs thérapeutiques ambitieux est très importante pour les cliniciens et les personnes atteintes de diabète de type 2 », a déclaré la Dre Alice Cheng, M.D., FRCPC, endocrinologue, Trillium Health Partners & Unity Health Toronto, professeure agrégée, Université de Toronto. « Ce sont des résultats impressionnants et, s'il est approuvé, le tirzépatide constituera une nouvelle option de traitement prometteuse et stimulante pour les Canadiens atteints de diabète de type 2. »

Le tirzépatide est un nouvel agoniste expérimental du récepteur du peptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) et du récepteur du GLP-1 à prise hebdomadaire qui combine le mode d'action des deux incrétines dans une molécule unique; il représente une nouvelle classe de médicaments à l'étude pour le traitement du diabète de type 2. Le sémaglutide est un agoniste du récepteur du GLP-1, et la dose de 1 mg est la dose la plus élevée approuvée par Santé Canada pour le traitement du diabète de type 2.

SURPASS-2 était un essai ouvert, à répartition aléatoire, d'une durée de 40 semaines, comparant l'efficacité et l'innocuité du tirzépatide à celles du sémaglutide comme traitement d'appoint à la metformine chez les adultes atteints de diabète de type 2. L'étude portait sur 1 879 participants répartis aléatoirement, atteints de diabète depuis une période moyenne de 8,6 ans, dont les valeurs moyennes initiales du taux d'HbA 1c et du poids corporel étaient respectivement de 8,28 % et de 93,7 kg.

Pour les deux paramètres à estimeri, les trois doses de tirzépatide ont montré des réductions supérieures du taux d'HbA 1c et du poids corporel comparativement à celles associées au sémaglutide à 1 mg. Plus précisément, les résultats des paramètres d'efficacité à estimerii étaient les suivants :

Réduction du taux d'HbA 1c : -2,09 % (5 mg), -2,37 % (10 mg), -2,46 % (15 mg), -1,86 % (sémaglutide)

: -2,09 % (5 mg), -2,37 % (10 mg), -2,46 % (15 mg), -1,86 % (sémaglutide) Réduction du poids corporel : -7,8 kg (5 mg), -10,3 kg (10 mg), -12,4 kg (15 mg), -6,2 kg (sémaglutide)

Pourcentage de participants ayant atteint un taux d'HbA 1c < 7 % : 85 % (5 mg), 89 % (10 mg), 92 % (15 mg), 81 % (sémaglutide)

< 7 % : 85 % (5 mg), 89 % (10 mg), 92 % (15 mg), 81 % (sémaglutide) Pourcentage de participants ayant atteint un taux d'HbA 1c < 5,7 % : 29 % (5 mg, l'erreur de type 1 n'a pas été contrôlée), 45 % (10 mg), 51 % (15 mg), 20 % (sémaglutide)

Les résultats du paramètre du schéma thérapeutique à estimeriii concordaient avec les résultats préliminaires et ont montré que le tirzépatide entraînait des réductions du taux d'HbA 1c de -2,01 % (5 mg, p = 0,018), de -2,24 % (10 mg, p < 0,001) et de -2,30 % (15 mg, p < 0,001) comparativement à celle du sémaglutide à -1,86 %, et des réductions de poids corporel de -7,6 kg (5 mg), -9,3 kg (10 mg) et -11,2 kg (15 mg) comparativement à -5,7 kg pour le sémaglutide, toutes : p < 0,001.

Pour le paramètre du schéma thérapeutique à estimeriii, les trois doses de tirzépatide ont permis d'obtenir des réductions du taux d'HbA1c et du poids corporel supérieures à celles associées au sémaglutide. Des pourcentages plus élevés de participants ont atteint un taux d'HbA 1c inférieur à 7 pour l'ensemble des trois doses comparativement au sémaglutide de manière statistiquement significative pour les doses de 10 mg et de 15 mg, mais pas pour celle de 5 mg. Plus précisément :

Réduction du taux d'HbA 1c : -2,01 % (5 mg), -2,24 % (10 mg), -2,30 % (15 mg), -1,86 % (sémaglutide)

: -2,01 % (5 mg), -2,24 % (10 mg), -2,30 % (15 mg), -1,86 % (sémaglutide) Réduction du poids corporel : -7,6 kg (5 mg), -9,3 kg (10 mg), -11,2 kg (15 mg), -5,7 kg (sémaglutide)

Pourcentage de participants ayant atteint un taux d'HbA 1c < 7 % : 82 % (5 mg), 86 % (10 mg), 86 % (15 mg), 79 % (sémaglutide)

< 7 % : 82 % (5 mg), 86 % (10 mg), 86 % (15 mg), 79 % (sémaglutide) Pourcentage de participants ayant atteint un taux d'HbA 1c < 5,7 % : 27 % (5 mg), 40 % (10 mg), 46 % (15 mg), 19 % (sémaglutide)

Une hypoglycémie inférieure à 3 mmol/L a été signalée chez 0,6 % (5 mg), 0,2 % (10 mg) et 1,7 % (15 mg) des participants dans les groupes traités par le tirzépatide et chez 0,4 % des participants dans le groupe de traitement par le sémaglutide.

Les résultats d'un critère d'évaluation exploratoire supplémentaire ont montré que les trois doses de tirzépatide ont mené à des variations favorables par rapport aux valeurs initiales des taux de lipides à jeun. Plus précisément, la dose la plus élevée de tirzépatide (15 mg) a mené à une réduction du taux de triglycérides de 24,8 %, du taux de cholestérol à lipoprotéine de très basse densité (VLDL) de 23,7 %, et à une augmentation du cholestérol à lipoprotéine de haute densité (HDL) de 7,1 %2.

Les effets indésirables le plus fréquemment signalés dans tous les groupes de traitement étaient de nature gastro-intestinale et généralement d'intensité légère à modérée, notamment les nausées (17,4 % [5 mg], 19,2 % [10 mg], 22,1 % [15 mg], 17,9 % [sémaglutide]), la diarrhée (13,2 % [5 mg], 16,4 % [10 mg], 13,8 % [15 mg], 11,5 % [sémaglutide]) et les vomissements (5,7 % [5 mg], 8,5 % [10 mg], 9,8 % [15 mg], 8,3 % [sémaglutide]). Les taux d'abandon du traitement attribuables aux effets indésirables étaient de 6,0 % (5 mg), de 8,5 % (10 mg), de 8,5 % (15 mg) et de 4,1 % (sémaglutide).

« Ces données positionnent le tirzépatide en tant qu'option thérapeutique novatrice qui pourrait modifier l'arsenal thérapeutique du diabète de type 2 », a déclaré le Dr Doron Sagman, vice-président, R-D et Affaires médicales, Eli Lilly Canada. « Les résultats exceptionnels tirés de cette étude indiquent que le tirzépatide pourrait aider les personnes atteintes de diabète de type 2 et leurs professionnels de la santé à atteindre leurs objectifs thérapeutiques en matière de taux d'HbA 1c et de gestion du poids. »

SURPASS-2 est la deuxième d'une série de cinq études d'homologation menées à l'échelle internationale portant sur le tirzépatide chez les patients atteints de diabète de type 2, ayant toutes été réalisées. Lilly compte soumettre le dossier d'homologation complet aux organismes de réglementation d'ici la fin de 2021.

À propos du tirzépatide

Le tirzépatide est un agoniste du récepteur du peptide insulinotrope dépendant du glucose (GIP) et du récepteur du peptide-1 apparenté au glucagon (GLP-1) à prise hebdomadaire qui combine le mode d'action des deux incrétines dans une nouvelle molécule unique Le GIP est une hormone qui peut compléter les effets du GLP-1. Dans les modèles précliniques, il a été démontré que le GIP réduit l'apport alimentaire et augmente la dépense énergétique, ce qui entraîne une réduction de poids, et qu'il peut avoir des effets plus marqués sur la glycémie et le poids corporel lorsqu'il est combiné à un agoniste du récepteur du GLP-1. Le tirzépatide fait l'objet d'une étude de phase III portant sur la prise en charge de la glycémie chez les adultes atteints de diabète de type 2 et sur la gestion du poids à long terme. Il fait également l'objet d'études en tant que traitement potentiel de la stéatohépatite non alcoolique.

À propos de l'essai SURPASS-2 et du programme d'essais cliniques SURPASS

SURPASS-2 (NCT03987919) est un essai multicentrique, ouvert, en mode parallèle, à répartition aléatoire d'une durée de 40 semaines comparant l'efficacité et l'innocuité du tirzépatide à 5 mg, à 10 mg et à 15 mg à celles du sémaglutide chez des adultes dont le diabète de type 2 n'est pas maîtrisé adéquatement avec la metformine (≥ 1 500 mg/jour) seule. L'essai portait sur 1 879 participants répartis aléatoirement au Canada, aux États-Unis, en Argentine, en Australie, au Brésil, en Israël, au Mexique et au Royaume-Uni selon un rapport de 1:1:1:1 pour recevoir soit le tirzépatide à raison de 5 mg, de 10 mg ou de 15 mg, soit le sémaglutide à 1 mg. L'objectif principal de l'essai SURPASS-2 était d'établir la non-infériorité des deux doses plus élevées de tirzépatide (10 mg ou 15 mg) comparativement au sémaglutide en ce qui concerne la réduction du taux d'HbA1c par rapport aux valeurs initiales après 40 semaines chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Les principaux objectifs secondaires comprenaient la non-infériorité des réductions du taux d'HBA 1c par rapport aux valeurs initiales pour le tirzépatide à 5 mg, la supériorité des réductions du taux d'HbA 1c et du poids corporel par rapport aux valeurs initiales, et des pourcentages plus élevés de participants ayant atteint un taux d'HbA 1c inférieur à 7 % pour les trois doses de tirzépatide, ainsi que des pourcentages plus élevés de participants ayant obtenu un taux d'HbA 1c inférieur à 5,7 % pour le tirzépatide à 10 mg et à 15 mg comparativement au sémaglutide. D'autres critères secondaires pour lesquels l'erreur de type 1 n'a pas été contrôlée, notamment le pourcentage de participants ayant atteint un taux d'HbA 1c inférieur à 5,7 % pour le tirzépatide à 5 mg comparativement au sémaglutide. Les participants à l'étude avaient un taux d'HbA 1c moyen variant entre 7 % et 10,5 % et un indice de masse corporelle (IMC) supérieur ou égal à 25 kg/m2. Tous les participants des groupes traités par le tirzépatide ont reçu, au début de l'étude, une dose de 2,5 mg de tirzépatide une fois par semaine. Cette dose a ensuite été augmentée par étapes à des intervalles de quatre semaines jusqu'à ce que les participants reçoivent la dose finale d'entretien de 5 mg (par étape de 2,5 mg), de 10 mg (par étapes de 2,5 mg, de 5 mg et de 7,5 mg) ou de 15 mg (par étapes de 2,5 mg, de 5 mg, de 7,5 mg, de 10 mg et de 12,5 mg), qui leur a été assignée de manière aléatoire. Les participants du groupe de traitement par le sémaglutide ont reçu une dose de 0,25 mg une fois par semaine pendant quatre semaines au début de l'étude. La dose a ensuite été augmentée à 0,5 mg pendant quatre semaines, puis finalement à 1 mg.

Le programme mondial SURPASS de développement clinique de phase III sur le tirzépatide a permis d'inscrire plus de 19 000 personnes atteintes du diabète de type 2 dans le cadre de dix essais cliniques, dont cinq sont des études d'homologation menées à l'échelle internationale.

À propos du diabète

Environ 11 millions de Canadiens sont atteints de diabète ou de prédiabète. Environ 90 % des personnes diabétiques sont atteintes de diabète de type 23.

À propos de Lilly Diabétologie

Lilly est un chef de file mondial dans le traitement du diabète depuis 1923, année où nous avons lancé la première insuline commerciale au monde. Aujourd'hui, nous tirons profit de cet héritage en nous efforçant de répondre aux différents besoins des personnes atteintes de diabète et de celles qui s'occupent d'elles. Par la recherche, la collaboration et des procédés de fabrication de qualité, nous cherchons à améliorer la vie des personnes touchées par le diabète et d'autres maladies connexes. Nous travaillons à obtenir des résultats exceptionnels grâce à des solutions novatrices - des médicaments aux technologies en passant par des programmes de soutien et plus encore.

À propos d'Eli Lilly Canada

Eli Lilly and Company est un chef de file mondial dans le domaine des soins de santé, alliant empathie et recherche dans le but d'offrir une vie meilleure aux citoyens du monde entier. Notre entreprise a été fondée il y a plus d'un siècle par le colonel Eli Lilly, qui était voué à la mise au point de médicaments de grande qualité répondant aux besoins de la population. Aujourd'hui, nous demeurons fidèles à cette mission dans tout ce que nous entreprenons. Les employés de Lilly s'efforcent de créer des médicaments révolutionnaires et d'en faire profiter ceux qui en ont besoin. Ils cherchent également à améliorer la compréhension et la prise en charge des maladies et à contribuer au bien-être de nos communautés grâce à la philanthropie et au bénévolat.

Eli Lilly Canada a été créée en 1938 à la suite d'une collaboration de recherche avec des chercheurs de l'Université de Toronto, laquelle a abouti à la mise au point de la première insuline commercialisable au monde. Notre travail se concentre sur les domaines de l'oncologie, du diabète, de l'auto-immunité, des affections neurodégénératives et de la douleur. Pour en savoir plus au sujet de Lilly Canada, nous vous invitons à consulter notre site Web à l'adresse www.lilly.ca/fr.

Pour connaître notre point de vue sur les questions de soins de santé et d'innovation, suivez-nous sur Twitter @LillyPadCA et @LillyMedicalCA.

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs (au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1995) au sujet du tirzépatide comme traitement chez les patients atteints de diabète, et reflète les opinions actuelles de Lilly. Toutefois, comme c'est le cas pour toute autre initiative de ce type, le processus de mise au point et de commercialisation d'un médicament est associé à des incertitudes et à des risques substantiels. Notamment, il n'existe aucune garantie que les résultats d'études futures seront conformes aux résultats obtenus à ce jour, que le tirzépatide s'avérera un traitement sécuritaire et efficace du diabète, que le tirzépatide obtiendra les approbations ou autorisations réglementaires, ou qu'il connaîtra un succès commercial. Pour une analyse approfondie de ces enjeux et d'autres risques et incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent des attentes de Lilly, veuillez consulter les derniers formulaires 10-K et 10-Q déposés par Lilly auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Lilly ne s'engage nullement à mettre à jour les énoncés prospectifs.

RÉFÉRENCE 1. Frias, J.P, et. al. (2021). Tirzepatide vs. Semaglutide Once Weekly for Patients with Type 2 Diabetes. The New England Journal of Medicine, www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2107519 . 2. Frias, J.P. Efficacy and Safety of Tirzepatide vs. Semaglutide Once Weekly as Add-On Therapy to Metformin in Patients with Type 2 Diabetes. Résumé 84-LB. Présenté virtuellement dans le cadre des 81e séances scientifiques de l'American Diabetes Association, du 25 au 29 juin. 3. Diabetes Canada. What is diabetes. 2021. Accessible au : http://www.diabetes.ca/about-diabetes/what-is-diabetes. i Les différences de traitement pour les deux paramètres à estimer, soit l'efficacité et le schéma thérapeutique ont été évaluées pour trois doses de tirzépatide (5 mg, 10 mg et 15 mg) par rapport au sémaglutide à 1 mg ii Le paramètre d'efficacité à estimer représente l'efficacité avant l'abandon du médicament à l'étude ou l'instauration d'un traitement de secours en raison d'une hyperglycémie sévère persistante. iii Le paramètre du schéma thérapeutique à estimer représente l'efficacité indépendamment de l'observance du traitement expérimental ou de l'instauration d'un traitement de secours en raison d'une hyperglycémie sévère persistante.

