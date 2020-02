Les résidents de Tignish bénéficieront de l'agrandissement du Centre de santé de Tignish Co-op

TIGNISH, PE, le 21 févr. 2020 /CNW/ - Investir dans les infrastructures sociales et récréatives qui permettent aux gens de se rassembler et d'avoir accès à des services aide à bâtir des collectivités dynamiques et inclusives, en plus de créer de bons emplois qui contribuent à la croissance de la classe moyenne.

Aujourd'hui, Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités, l'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie, Hal Perry, député provincial de Tignish-Palmer, et Wendy Arsenault, gestionnaire de la Tignish Health Cooperative, ont annoncé l'octroi d'un financement pour l'agrandissement du Centre de santé de Tignish Co-op.

Le projet consiste à agrandir le Centre de santé de Tignish Co-op afin d'y inclure un espace communautaire et récréatif. Le nouveau centre offrira une variété de programmes et de services aux personnes âgées, aux nouvelles mères et aux jeunes de la région de Tignish.

Le gouvernement du Canada investit plus de 303 000 $ dans ce projet dans le cadre du volet des infrastructures communautaires, culturelles et récréatives (VICCR) du plan d'infrastructure Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Île-du-Prince-Édouard alloue plus de 252 000 $ au projet et la Tignish Health Cooperative fournit le reste du financement.

« Le gouvernement du Canada est fier de travailler avec des partenaires de toute la province pour améliorer la vie des résidents de l'Île. L'agrandissement du Centre de santé de Tignish Co‑op permettra à cet important centre communautaire d'offrir davantage de programmes et de services aux résidents de Tignish et des environs. »

Bobby Morrissey, député d'Egmont, au nom de l'honorable Catherine McKenna, ministre de l'Infrastructure et des Collectivités

« Les résidents de l'Île sont au premier plan de toutes les décisions que nous prenons. Cet agrandissement offrira un environnement inclusif et un centre communautaire dont les insulaires pourront profiter. Nous voulons que chacun ait la possibilité de mener une vie active et saine et de rencontrer des membres de la collectivité de tout âge. »

L'honorable Steven Myers, ministre des Transports, de l'Infrastructure et de l'Énergie

« Nous sommes impatients de pouvoir profiter pleinement de cet espace supplémentaire et d'accroître notre capacité à fournir des services et des activités aux résidents de Tignish et des collectivités environnantes. »

Wendy Arsenault, gestionnaire, Tignish Health Cooperative

Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir dans le Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans le transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport, et les collectivités rurales et nordiques du . De cette somme, 25,3 milliards de dollars sont consacrés à des projets d'infrastructure sociale dans les collectivités canadiennes.

Ces investissements s'ajoutent à la Stratégie de croissance pour l'Atlantique, qui est un plan d'action fédéral-provincial visant à stimuler la croissance économique de la région dans cinq secteurs prioritaires :

Main-d'œuvre qualifiée/immigration;



Innovation;



Croissance propre et changements climatiques;



Commerce et investissement;



Infrastructure.

