SUDBURY, ON, le 3 avril 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, les membres de la communauté de Sudbury réunis à la filiale 564 de la Légion de Lockerby se sont joints à Patty Hajdu, députée de Thunder Bay-Superior-Nord et ministre des Services aux Autochtones, à Viviane Lapointe, députée de Sudbury, et à Marc G. Serré, député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles, qui vont présenter les investissements du budget de 2023 dans de nouvelles mesures ciblées d'allègement de l'inflation pour les Canadiens les plus vulnérables afin de les aider à faire face au coût de la vie.

Afin de rendre la vie plus abordable, le budget de 2023 prévoit un nouveau remboursement pour les articles d'épicerie, qui offre un allégement de l'inflation ciblé pour 11 millions de Canadiennes et de Canadiens qui en ont le plus besoin : cette aide financière supplémentaire peut atteindre 467 $ pour les couples avec enfants admissibles, 234 $ pour les personnes célibataires sans enfant et 225 $ pour les personnes âgées, en moyenne.

Jennifer Huard, présidente de la filiale 564 de la Légion de Lockerby, s'est jointe aux députés pour discuter de la façon dont le nouveau remboursement des frais d'épicerie prévu dans le Budget 2023 profitera aux personnes âgées et à d'autres membres de la communauté de Sudbury.

En concentrant le remboursement pour l'épicerie de manière à l'accorder aux Canadiens qui en ont le plus besoin, le gouvernement sera en mesure d'apporter un allégement important sans pour autant aggraver l'inflation. Le remboursement pour l'épicerie sera versé par l'Agence du revenu du Canada sous forme de paiement unique dans les plus brefs délais une fois le projet de loi adopté.

Citations

« La période d'inflation que nous traversons signifie que certaines personnes sont en difficulté face au prix de l'épicerie. Les Canadiens dont les revenus sont modestes ou faibles, y compris les personnes âgées à revenu fixe et les familles avec enfants, seront dans une meilleure position grâce à de nombreuses mesures d'accessibilité financière du Budget 2023, y compris un remboursement unique des frais d'épicerie. Des mesures de soutien ciblées, combinées aux prestations indexées sur l'inflation, comme une SV plus généreuse, une prestation fiscale pour le revenu de travail et une prestation canadienne pour enfants, aideront les Canadiens à traverser cette période difficile. »

Patty Hajdu, ministre des Services aux Autochtones, ministre responsable de FedNor et députée de Thunder Bay - Superior North

« Les produits d'épicerie sont plus chers aujourd'hui, et pour de nombreux membres de notre communauté, la hausse des prix des produits de première nécessité est une source de stress extrême. Le Budget 2023 vise à rendre la vie plus abordable pour les Canadiens. Le nouveau remboursement des frais d'épicerie aidera ceux qui en ont le plus besoin à Sudbury. »

Viviane Lapointe, députée de Sudbury

« Le Budget 2023 profitera directement aux résidents de Nickel Belt-Grand Sudbury en offrant un nouveau remboursement des frais d'épicerie, qui apportera un soutien aux couples, aux enfants et aux personnes âgées qui en ont le plus besoin. Ces mesures s'ajoutent à celles prises pour protéger les plus vulnérables, en s'attaquant aux faux frais et aux prêts abusifs, et en aidant les Canadiens à garder plus d'argent dans leurs poches. Je tiens à remercier la Légion de Lockerby de nous avoir permis de partager cette bonne nouvelle avec les Canadiens. »

Marc G. Serré, député de Nickel Belt et secrétaire parlementaire de la ministre des Langues officielles

« Compte tenu de l'augmentation du coût de la vie, le remboursement des frais d'épicerie profitera aux anciens combattants, à leurs familles et aux membres de la collectivité. Nous félicitons le gouvernement fédéral d'avoir trouvé des solutions aux problèmes d'accessibilité financière auxquels sont confrontés de nombreux habitants de Nickel Belt. Toute la Légion est reconnaissante au député Serré pour son soutien continu et nous nous réjouissons à l'idée de poursuivre notre collaboration. »

Jennifer Huard, présidente de la filiale 564 de la Légion de Lockerby

Faits marquants

Parmi les autres mesures proposées dans le Budget 2023 pour renforcer l'accessibilité financière, on peut citer :

Le budget de 2023 annonce l'intention du gouvernement de collaborer avec les organismes de réglementation, les provinces et les territoires afin de réduire les frais indésirables pour la population canadienne. Il pourrait s'agir de frais d'itinérance des télécommunications élevés, de frais d'événement et de concert, de frais de bagages excessifs et de frais d'expédition et de fret injustifiés.

Production automatisée des déclarations de revenus pour les Canadiennes et Canadiens à faible revenu :

Depuis 2018, l'Agence du revenu du Canada (ARC) offre le service simple et gratuit Produire ma déclaration, qui permet aux Canadiennes et aux Canadiens admissibles de produire automatiquement leur déclaration de revenus par téléphone après avoir répondu à une série de questions courtes. Le budget de 2023 annonce que le gouvernement fédéral augmentera le nombre de personnes admissibles au service à deux millions d'ici 2025, soit presque le triple du nombre actuel.

Le budget de 2023 annonce également que, à compter de l'année prochaine, l'ARC mettra à l'essai un nouveau service de production automatique qui aidera les personnes vulnérables qui ne produisent pas leur déclaration de revenus actuellement à recevoir les prestations auxquelles elles ont droit.

Dans le budget de 2023, le gouvernement annonce qu'il a obtenu de Visa et de MasterCard des engagements à réduire les frais pour les petites entreprises, tout en protégeant les points de récompense des consommateurs canadiens offerts par les grandes banques canadiennes.

Sévir contre les prêts à des conditions abusives :

Apporter des modifications au Code criminel afin de réduire le taux d'intérêt criminel de l'équivalent de 47 % à 35 % en taux annualisé, ce qui correspond au plafond le plus bas des provinces (en vigueur au Québec). Le gouvernement lancera aussi des consultations pour déterminer si le taux d'intérêt criminel devrait être abaissé encore davantage.



Modifier l'exemption du Code criminel pour les prêts sur salaire afin de les obliger à facturer au plus 14 $ par 100 $ empruntés, conformément au plafond le plus bas des provinces (en vigueur à Terre-Neuve-et- Labrador ).

