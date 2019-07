Les résidents de l'Est de l'Ontario bénéficieront d'une connectivité et d'un accès à large bande cellulaires améliorés

OTTAWA, le 4 juill. 2019 /CNW/ - Les Canadiens comprennent l'importance de créer des collectivités prospères et durables et d'investir dans des moyens de communiquer les uns avec les autres dans notre monde de plus en plus numérique. La connectivité est essentielle pour soutenir la croissance économique dans les collectivités rurales et améliorer les possibilités pour toutes les familles canadiennes.

Aujourd'hui, l'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural, a annoncé un financement conjoint pour le projet de réseau mobile à large bande du Réseau régional de l'Est de l'Ontario (RREO).

La phase 1 du projet comprend la construction de 317 nouvelles tours de télécommunications et de 32 points d'accès Internet locaux supplémentaires pour améliorer la couverture mobile globale des résidents de l'Est de l'Ontario. La phase 2 cernera les lacunes en matière de capacité découlant de la forte circulation des utilisateurs, de moderniser l'équipement afin de réduire la surcharge du réseau et d'améliorer la qualité du service dans les collectivités rurales.

Une fois terminé, le projet améliorera la couverture mobile pour plus de 1,1 million de résidents de 102 collectivités de l'Est de l'Ontario. Le nouveau réseau permettra aux entreprises de croître et d'atteindre de nouveaux marchés, avec un potentiel de création de plus de 3 000 emplois à temps plein sur dix ans. Pour les résidents et les familles, l'extension de la couverture mobile signifie un meilleur accès aux applications mobiles sur un téléphone intelligent ou une tablette. L'amélioration de la connectivité permettra également aux habitants des régions éloignées de faire des appels d'urgence.

Le gouvernement du Canada investira jusqu'à 71 millions de dollars pour la réalisation de ce projet par l'entremise du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario versera 71 millions de dollars et le Eastern Ontario Wardens' Caucus (EOWC) versera 10 millions de dollars pour le projet, le reste du financement étant assuré par des partenaires privés.

Citation

« Le service Internet à large bande et l'accès accru aux services mobiles soutient la croissance économique et est essentiel à la prospérité à long terme des collectivités rurales du Canada. Ce projet permettra aux municipalités rurales de l'Est de l'Ontario d'être mieux branchées et aux résidents d'avoir un meilleur accès aux services et aux outils en ligne qu'ils soient à la maison ou sur la route. »

L'honorable Bernadette Jordan, ministre du Développement économique rural

« Le RREO vient renforcer l'investissement que nous avons déjà effectué dans l'infrastructure à large bande sur l'ensemble de la région afin de pallier les disparités dans les services mobiles et d'améliorer la croissance économique, la qualité de vie et la sécurité publique. Nous sommes heureux et reconnaissants de l'appui du gouvernement fédéral à ce projet. Grâce au financement provincial et municipal, nous pouvons maintenant poursuivre avec les prochaines étapes pour faire de la connectivité améliorée une réalité pour notre région. »

J. Murray Jones, président du Réseau régional de l'Est de l'Ontario

« La demande en matière de services mobiles à large bande connaît une croissance exponentielle, mais l'infrastructure nécessaire pour satisfaire à cette demande fait cruellement défaut dans notre région. Ce projet constitue pour nous une priorité absolue, car l'avenir économique de l'Est de l'Ontario est en jeu. Nous sommes ravis que le gouvernement fédéral se joigne à la province et aux gouvernements municipaux pour faire de ce projet une réalité. »

Andy Letham, président du Eastern Ontario Wardens' Caucus

Faits en bref

Le 27 juin 2019, le gouvernement du Canada a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie en matière de connectivité du Canada , qui s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie canadienne de développement économique rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays.

a lancé deux nouvelles stratégies : la Stratégie en matière de connectivité du , qui s'engage à brancher tous les Canadiens à Internet haute vitesse, et la première Stratégie canadienne de développement économique rural, qui stimulera la croissance économique et créera de bons emplois pour la classe moyenne dans les régions rurales du pays. La Stratégie canadienne de développement économique rural tire parti des investissements fédéraux en cours et fournit une vision pour l'avenir, en déterminant les mesures pratiques à prendre à court terme et en servant de fondement pour orienter les travaux futurs.

Au cœur de la Stratégie en matière de connectivité du Canada se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds universel à large bande et des investissements de la Banque canadienne d'infrastructures.

se trouvent de nouveaux investissements historiques qui mobilisent jusqu'à 6 milliards de dollars pour la connectivité universelle. Ils comprennent un complément au programme Brancher pour innover, un nouveau Fonds universel à large bande et des investissements de la Banque canadienne d'infrastructures. La Stratégie en matière de connectivité présente un cours sur la façon de maximiser ces investissements, sur la façon dont le gouvernement du Canada tire parti de la gamme d'outils à sa disposition et sur la façon dont il élargira sa collaboration avec le secteur privé, les provinces et les territoires, les municipalités et les collectivités autochtones.

tire parti de la gamme d'outils à sa disposition et sur la façon dont il élargira sa collaboration avec le secteur privé, les provinces et les territoires, les municipalités et les collectivités autochtones. Dans le cadre du plan d'infrastructure Investir au Canada , le gouvernement du Canada investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du Canada .

, le gouvernement du investit plus de 180 milliards de dollars sur 12 ans dans les projets de transport en commun, les infrastructures vertes, les infrastructures sociales, les routes de commerce et de transport ainsi que les collectivités rurales et nordiques du . Un montant de 2 milliards de dollars de ce financement servira à soutenir les projets d'infrastructure qui répondent aux besoins uniques des collectivités rurales et nordiques comme les installations servant à assurer la sécurité alimentaire, les routes d'accès locales et l'amélioration de la connectivité à large bande.

Produit connexe

Fiche d'information

Les résidents de l'Est de l'Ontario bénéficieront d'une connectivité et d'un accès à large bande cellulaires améliorés

Le projet du Réseau régional de l'Est de l'Ontario vise à améliorer la couverture mobile et à accroître la capacité des réseaux afin que les collectivités rurales de l'Est de l'Ontario aient accès à de meilleurs services de réseau mobile.

Le gouvernement du Canada investira jusqu'à 71 millions de dollars pour la réalisation de ce projet par l'entremise du volet Infrastructures des collectivités rurales et nordiques, dans le cadre du plan Investir dans le Canada. Le gouvernement de l'Ontario versera 71 millions de dollars et le Eastern Ontario Wardens' Caucus versera 10 millions de dollars pour le projet, le reste du financement étant assuré par des partenaires privés.

Le projet du Réseau régional de l'Est de l'Ontario profitera aux régions suivantes :

Ville de Kawartha Lakes

Comté de Frontenac



Canton de Central Frontenac

Canton de Frontenac Islands

Canton de North Frontenac

Ville de Port Colborne

Comté de Haliburton

Canton d'Algonquin Highlands

Municipalité de Highlands East

Municipalité de Dysart

Canton de Minden Hills

Comté de Hastings



Ville de Bancroft

Canton de Carlow /Mayo

/Mayo Municipalité de Centre Hastings

Ville de Deseronto

Canton de Faraday

Municipalité de Hastings Highlands

Canton de Limerick

Canton de Madoc

Municipalité de Marmora and Lake

and Lake Canton de Stirling - Rawdon

- Canton de Tudor et Cashel

Municipalité de Tweed

Canton de Tyendinaga

Ville de Wollaston

Comté de Lanark

Canton de Beckwith

Ville de Carleton Place

Canton de Drummond-North Elmsley

Canton de Lanark Highlands

Municipalité de Mississippi Mills

Canton de Montague

Ville de Perth

Canton de Tay Valley

Comté de Lennox et Addington



Canton de Stone Mills

Canton de Loyalist

Canton d'Addington Highlands

Ville de Greater Napanee

Comté de Northumberland



Ville d'Alnwick/Halimand

Municipalité de Brighton

Ville de Cobourg

Canton de Cramahe

Canton d' Hamilton

Municipalité de Port Hope

Municipalité de Trent Hills

Comté de Peterborough



Municipalité de Trent Lakes

Canton de Selwyn

Canton d'Asphodel-Norwood

Canton de Cavan Monaghan

Canton de Douro -Dummer

-Dummer Canton de Havelock - Belmont -Methuen

- -Methuen Canton de North Kawartha

Canton d'Otonabee-South Monaghan

Comté de Prince Edward

Région de Renfrew



Ville d' Arnprior

Ville de Deep River

Ville de Laurentian Hills

Ville de Petawawa

Ville de Renfrew

Canton d'Adamston-Bromley

Canton de Bonnechere Valley

Canton de Brudenell , Lyndoch et Raglan

, Lyndoch et Raglan Canton de Greater Madawaska

Canton de Head, Clara et Maria

Canton de Horton

Canton de Killole, Hagerty et Richards

Canton de Laurentian Valley

Canton de Madawaska Valley

Canton de McNabe-Braeside

North Algoma, canton de Wilberforce

Canton de la région de White Water

Comtés unis de Leeds et Grenville



Canton d' Athens

Canton d'Augusta

Canton d'Edwardsburgh/Cardinal

Canton d'Elizabethtown-Kitley

Canton de Front of Yonge

Canton de Leeds et des Mille-Îles

Village de Merrickville -Wolford

-Wolford Municipalité de North Grenville

Canton de Rideau Lakes

Village de Westport

Comté Unis de Prescott-Russell



Alfred-Plantagent

Casselman

Champlain

Clarence- Rockland

Hawkesbury-Est

Hawkesbury

The Nation

Russell

Comtés unis de Stormont, Dundas et Glengarry



Canton de North Dundas

Municipalité de South Dundas

Canton de North Stormont

Canton de South Stormont

Canton de North Glengarry

Canton de South Glengarry

Municipalités distinctes



Ville de Belleville

Ville de Brockville

Ville de Cornwall

Ville de Pembroke

Ville de Peterborough

Ville de Gananoque

Ville de Prescott

Ville de Smiths Falls

Quinte Ouest

Liens connexes

Carte du projet du plan Investir dans le Canada :

https://www.infrastructure.gc.ca/gmap-gcarte/index-fra.html

Investissements fédéraux dans l'infrastructure en Ontario : https://www.infrastructure.gc.ca/investments-2002-investissements/on-fra.html

Investir dans le Canada : Le plan d'infrastructure à long terme du Canada

https://www.infrastructure.gc.ca/plan/icp-publication-pic-fra.html

Stratégie de développement économique rural : https://www.infrastructure.gc.ca/rural/strat-fra.html

Suivez-nous sur Twitter, Facebook et Instagram

Site Web : Infrastructure Canada

SOURCE Infrastructure Canada

Renseignements: Emilie Simard, Attachée de presse, Cabinet de la ministre du Développement économique rural, 613-864-7690, emilie.simard3@canada.ca; Relations avec les médias, Infrastructure Canada, 613-960-9251, Sans frais : 1-877-250-7154, Courriel : infc.media.infc@canada.ca

Related Links

www.infrastructure.gc.ca