MONTRÉAL, le 20 févr. 2025 /CNW/ - Bell est fière d'annoncer qu'elle a reçu plusieurs distinctions de l'industrie pour ses réseaux Internet pure fibre et sans fil, ce qui confirme sa position de fournisseur de services de communications exceptionnels aux Canadiens. Ces prix sont d'autant plus importants, puisque l'entreprise célèbre plus de 15 ans d'Internet pure fibre, tout en demeurant le fournisseur de services Internet le plus récompensé1.

Pour la quatrième fois consécutive, le réseau Internet pure fibre de Bell a été nommé réseau Internet le plus rapide au Canada par OoklaMD dans le cadre des Speedtest AwardsMC pour le T3 et le T4 2024 2. Ce classement récurrent au sommet reflète l'objectif de Bell d'offrir une connectivité haute vitesse et une expérience client incroyable, permettant aux Canadiens de profiter d'une diffusion en continu sans tracas, de jeux avec une faible latence, d'appels vidéo de haute qualité et d'applications d'intelligence artificielle améliorées.

Dans le domaine du sans-fil, GWS a une fois de plus récompensé les réseaux 5G et 5G+ de Bell comme étant les plus rapides et les meilleurs au Canada dans le cadre de son évaluation des réseaux 5G à l'échelle nationale en 20243. Le réseau 5G de Bell obtient cette reconnaissance pour la troisième année consécutive, et son réseau 5G+ pour la deuxième année consécutive. Les essais exhaustifs de GWS confirment une fois de plus le leadership de Bell en matière de technologie mobile, offrant aux clients une vitesse et une performance inégalées, et améliorant directement leur expérience grâce à des vitesses de téléversement et de téléchargement rapides, ainsi qu'à une diffusion en continu fluide en déplacement.

Au-delà de la vitesse, l'approche de Bell axée sur le client lui a valu, pour la deuxième fois consécutive, la plus haute distinction des Most Trusted Awards de BrandSpark, qui reconnaît l'entreprise comme le fournisseur de communications le plus digne de confiance au Canada. Bell a également reçu le prix du fournisseur de services Internet haute vitesse le plus fiable en matière de performance et de connectivité Wi-Fi pour la sixième fois consécutive, et a obtenu cette année les prix du fournisseur le plus fiable dans les domaines de la télévision, de la téléphonie cellulaire et de la téléphonie résidentielle4.

Depuis très longtemps, Bell permet aux Canadiens de rester connectés, et a été l'une des premières entreprises à déployer et offrir l'Internet pure fibre à la clientèle résidentielle et d'affaires, il y a plus de 15 ans. Aujourd'hui, Bell a pour impératif stratégique de bâtir les meilleurs réseaux de fibre optique et 5G sans fil, et à la fin de 2024, l'Internet pure fibre atteignait 7,8 millions d'emplacements. Cette réalisation, qui s'ajoute à cinq années d'expansion rapide du réseau sans fil 5G - accessible à 87 % des Canadiens, dont 60 % ont accès à la 5 G+ depuis la fin de 2024 - a considérablement amélioré l'accès, la vitesse et la performance pour des millions de personnes, stimulant la productivité, favorisant le travail et l'apprentissage à distance, et constituant un élément essentiel de la vie moderne au Canada.

Pour en savoir plus sur l'Internet pure fibre de Bell, veuillez visiter Bell.ca/Services_Internet . Pour en savoir plus sur les réseaux sans fil 5G et 5G+, veuillez visiter Bell.ca/reseau .

Citations

« Nous sommes honorés de féliciter Bell pour son réseau Internet pure fibre, désigné comme le plus rapide au Canada dans le cadre des Speedtest Awards pour le T3 et le T4 2024. Cette distinction est d'autant plus significative que les résultats de Speedtest sont basés sur des millions d'essais effectués à l'initiative des consommateurs, ce qui reflète l'expérience réelle des utilisateurs. L'engagement de Bell envers l'amélioration de la connectivité à travers son réseau Internet pure fibre est remarquable, et notre méthodologie garantit que leur récompense est bien méritée. »

- Stephen Bye, président et chef de la direction d'Ookla, une division de Ziff Davis

« Avec les nouvelles capacités des réseaux 5G qui se profilent à l'horizon, il est impératif que les opérateurs disposent de réseaux robustes à haute capacité pouvant constituer une base solide pour les innovations à venir. Alors que les trois principaux réseaux continuent d'améliorer leurs services et leurs offres, nos prix du meilleur réseau 5G et du réseau 5G le plus rapide démontrent que Bell se démarque parmi ces réseaux déjà très performants, fournissant ainsi les bases nécessaires à la performance sans fil fiable et aux options de pointe que les Canadiens recherchent. »

- Dr Paul Carter, chef de la direction, Global Wireless Solutions

« La confiance est un élément essentiel pour bâtir des relations solides avec les consommateurs, et Bell a une fois de plus démontré son leadership en remportant cinq prix Most Trusted Awards de BrandSpark dans les domaines de la télévision, de la téléphonie cellulaire, de la téléphonie résidentielle et du Wi-Fi (deux prix), ainsi que le prix du fournisseur de communications le plus digne de confiance au Canada. Ces marques de reconnaissance témoignent de l'engagement de Bell à fournir des services de communication exceptionnels, fiables et de qualité aux Canadiens. Félicitations à l'ensemble de l'équipe Bell pour cette distinction bien méritée et votée à 100 % par les consommateurs. »

- Robert Levy, président, BrandSpark International

« L'annonce d'aujourd'hui souligne le leadership de Bell dans le domaine de la connectivité au Canada. Nous sommes incroyablement fiers d'être reconnus comme ayant le réseau Internet pure fibre le plus rapide au Canada, les réseaux 5G et 5G+ les plus rapides et les meilleurs au Canada, et d'être nommés le fournisseur de communications le plus digne de confiance. Ces récompenses reflètent notre engagement permanent envers l'innovation et l'offre d'une expérience client exceptionnelle. »

- Blaik Kirby, président de groupe, marché consommateur et petites entreprises, Bell

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada5. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise large bande partout au pays. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

1 Le service Internet le plus primé selon des analyses de la concurrence effectuées par Bell. Bell a été récompensée pour son réseau Internet pure fibre, classé par Ookla® comme le réseau Internet le plus rapide au Canada dans le cadre des Speedtest AwardsMC, et a été nommée marque de fournisseur de services Internet haute vitesse la plus digne de confiance par les consommateurs canadiens selon l'étude BrandSparkMD 2025 sur la confiance des Canadiens.

2 D'après l'analyse des données des Speedtest AwardsMC effectuée par OoklaMD pour le T3 et le T4 2024. Marques de commerce d'Ookla utilisées sous licence et réimprimées avec permission.

3 Des essais indépendants effectués par GWS de février à novembre 2024 ont permis de classer Bell au premier rang des fournisseurs nationaux de services sans fil au Canada pour ses réseaux 5G et 5G+. Les classements de la performance et de la vitesse du réseau 5G OneScoreMC de GWS reposent sur des essais effectués en utilisant activement le spectre de 3 500 MHz.

4 Élue et nommée fournisseur de services Internet haute vitesse le plus digne de confiance en matière de performance et de connectivité Wi-Fi, et fournisseur le plus digne de confiance dans les domaines de la télévision (ex æquo), de la téléphonie cellulaire (ex æquo) et de la téléphonie résidentielle par les consommateurs canadiens, selon l'étude BrandSparkMD 2025 sur la confiance des Canadiens.

5 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

