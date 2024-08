LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS : LE PARC JEAN-DRAPEAU ET TOURISME MONTRÉAL S'ASSOCIENT DANS LE CADRE DU PLUS GRAND BARBECUE DE MONTRÉAL

GAGNEZ VOTRE PASSEPORT POUR LES RENDEZ-VOUS GOURMANDS

MONTRÉAL, le 8 août 2024 /CNW/ - Dans le cadre du 150e anniversaire du parc Jean-Drapeau présenté par Loto-Québec, la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) et Tourisme Montréal s'associent pour présenter les Rendez-vous gourmands, le plus grand barbecue de Montréal. L'événement se déroulera du 23 au 25 août prochains dans les Jardins des Floralies, mettant en valeur la richesse culinaire de la métropole à travers une expérience où produits locaux rencontrent la créativité des chefs d'ici.

Du vendredi au dimanche, les visiteurs auront le privilège de déguster des mets préparés avec en tête d'affiche le chef Paul Toussaint, accompagné de six chefs.es de la cuisine montréalaise, tous passionnés par l'art du gril. Au programme : dégustations, démonstrations culinaires, programmation musicale, le tout organisé en collaboration avec Les Survenants pour offrir une expérience mémorable.

« Les Rendez-vous gourmands sont une célébration du plaisir de se rassembler en toute convivialité, une occasion unique de découvrir notre patrimoine gastronomique dans un cadre enchanteur lui-même empreint d'histoires. Il s'agit d'un événement phare de notre programmation spéciale pour le 150e anniversaire du Parc, visant à créer des moments uniques et mémorables pour nos visiteurs », explique Véronique Doucet, directrice générale de la SPJD. « Je tiens à remercier nos estimés partenaires, Loto-Québec, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, ainsi que Tourisme Montréal, qui se joignent à nous dans cette grande célébration ».

« C'est avec enthousiasme que Tourisme Montréal appuie cet événement qui met en valeur la culture gastronomique de notre destination dans ce cadre unique qu'est le Parc Jean-Drapeau. Capitale culinaire du Canada, Montréal est reconnue pour ses chefs.es créatifs et nous sommes heureux de pouvoir partager cette richesse à travers une formule aussi originale que celle des Rendez-vous gourmands. Nous invitons les résidents et les visiteurs à participer à ces activités, car c'est l'engagement de tous qui génère notre effervescence collective », ajoute Yves Lalumière, président-directeur général de Tourisme Montréal.

Offre exclusive aux Montréalais.es : Gagnez votre Passeport gourmand grâce à Tourisme Montréal!

Pour profiter de l'expérience culinaire, deux options sont proposées : la première est la formule à la carte, qui offre la liberté de choisir parmi une vaste gamme de mets disponibles sur place. La seconde est le Passeport gourmand, au tarif de 55 $, qui permet de déguster six plats soigneusement préparés par les chefs.es invités, via un menu exclusif.

En partenariat avec Tourisme Montréal, 200 paires de Passeports réservés exclusivement aux Montréalais.es seront attribuées lors d'un tirage au sort qui aura lieu le 20 août. Pour participer, il suffit de remplir le formulaire en ligne. Les gagnants du concours, qui se tiendra du 7 août au 19, auront ainsi l'opportunité de se régaler en savourant des créations culinaires uniques.

Pour vous mettre l'eau à la bouche :

Poulet Chermoulah : Un plat aromatique de poulet mariné dans une sauce chermoulah composée d'herbes, d'épices et d'ail, concocté par le chef Oussama Ben Tafous (Roch le coq). Unagi Taco : Une fusion savoureuse de la cuisine japonaise et mexicaine, mettant en vedette de l'anguille grillée dans une tortilla, par le duo de chefs.es Phong Thach (Kaiji sushi et Sogen sushi) et Sarina Yoth . Canard Rôti à la Mode de Hong Kong : Un canard rôti croquant et juteux, assaisonné avec des épices typiques de la cuisine hongkongaise, dont seul le chef Eric Ku (Dobe & Andy) a le secret. Morue en Papillote Cuite en Feuille de Banane : Un plat délicat de morue cuite à la vapeur dans une feuille de banane, rehaussant les saveurs subtiles du poisson, préparé par notre chef ambassadeur, Paul Toussaint (Kamúy) en duo avec le chef André Sterling. Joue de Boeuf Chimichurri: Une joue de boeuf fumée et confite dans son gras servie avec aioli et sauce aux herbes, par le chef Antoine Bériault (Aylwin BBQ). Hot-Dog de Merguez : Un hot-dog gourmet avec une saucisse merguez épicée, accompagné de mayonnaise harissa, par le chef Guillaume Daly (Sousbois).

Des options végétariennes sont proposées dans les menus concoctés par les chefs.es, ainsi que dans l'offre alimentaire des camions de cuisine de rue.

La grande omelette du 150e

Pour célébrer les 150 ans du Parc, la Société du parc Jean-Drapeau invite le grand public à déguster une omelette géante pour le brunch du dimanche. Préparée sur place avec 3000 oeufs, la dégustation est gratuite et sera animée par le Dusty Brass Band. Elle inclura un atelier sur le gaspillage alimentaire avec La Tablée des Chefs.

Pour tous les détails sur les Rendez-vous gourmands, consultez la page de l'événement : Les Rendez-vous gourmands

À propos de la Société du parc Jean-Drapeau

La Société du parc Jean-Drapeau a pour mission de conserver, d'aménager, de mettre en valeur et de développer ce grand parc urbain public, qui fête cette année ses 150 ans. Pour l'occasion, une programmation festive et diversifiée sera proposée tout au long de l'année, alors que plusieurs grands projets de réhabilitation et de réaménagement seront déployés dans le cadre de sa transformation. Offrant une expérience inédite à ses visiteurs ainsi qu'une diversité de paysages et d'installations, cette démarche audacieuse permettra de réaliser le plein potentiel de ce lieu inégalé pour faire du parc Jean-Drapeau un des parcs les plus emblématiques à l'échelle mondiale.

À propos de Tourisme Montréal

Tourisme Montréal est un organisme privé sans but lucratif qui œuvre depuis 100 ans à faire la promotion de la métropole parmi les destinations de calibre international auprès des différents marchés du tourisme d'agrément et d'affaires. À ce titre, l'organisme pilote le déploiement de stratégies d'accueil innovantes tournées vers un double objectif : assurer une expérience de qualité aux visiteurs et maximiser les retombées économiques du tourisme de façon harmonieuse et soucieuse des impacts à long terme pour la métropole. Fédérant près de 1 000 entreprises œuvrant directement ou indirectement dans l'industrie du tourisme, Tourisme Montréal joue un rôle prépondérant dans la gestion et le développement de l'offre touristique montréalaise, ce qui l'amène à se prononcer sur les enjeux du développement économique, urbain et culturel de la métropole.

SOURCE Société du parc Jean-Drapeau

Relations de presse : Société du parc Jean-Drapeau, Junior Bombardier, président, Bombardier Communications, 514 941-3794; Tourisme Montréal, Aurélie De Blois, conseillère principale, relations publiques et médias, 514 918-5290