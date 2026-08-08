Les régulateurs de vol de Jazz ratifient la convention collective

HALIFAX, NS, le 8 août 2026 /CNW/ -- Jazz Aviation S.E.C. (« Jazz ») a annoncé aujourd'hui que l'accord préliminaire conclu le 28 juillet 2026 avec la Canadian Airline Dispatchers Association (« CALDA ») a été ratifié par ses régulateurs de vol. La CALDA représente 56 régulateurs de vol de Jazz. La nouvelle convention collective, d'une durée de trois ans, prévoit des augmentations de salaire concurrentielles et d'autres améliorations.

Jazz Aviation S.E.C.

Jazz est la société aérienne régionale la plus importante au Canada et le principal exploitant de vols Air Canada Express vers 65 destinations en Amérique du Nord. Jazz a été reconnue parmi les meilleurs employeurs canadiens pour la diversité et à titre d'employeur cinq étoiles en matière de diversité, d'équité et d'inclusion; elle a reçu un Prix de la réconciliation avec les Autochtones du gouvernement du Canada pour souligner son engagement exceptionnel en faveur de la réconciliation avec les Autochtones et elle a été reconnue à titre d'employeur le plus sûr au Canada dans la catégorie des transports collectifs ainsi que parmi les meilleurs employeurs du Canada atlantique et de la Nouvelle-Écosse. Ces réalisations ainsi que la solide expérience de Jazz en matière de leadership au sein de l'industrie et de service à la clientèle exceptionnel créent de la valeur pour les parties prenantes. Jazz est une filiale en propriété exclusive de Chorus Aviation Inc. (TSX : CHR). Flyjazz.com/fr

SOURCE Jazz

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