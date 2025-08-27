TORONTO, le 27 août 2025 /CNW/ - Les régimes de retraite de l'Ontario continuent d'afficher une bonne santé malgré l'incertitude économique causée par les préoccupations persistantes liées aux droits de douane et au commerce mondial, ainsi que par d'importants événements géopolitiques.

C'est ce que révèlent deux rapports de l'Autorité ontarienne de réglementation des services financiers (ARSF), le Rapport sur la solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées pour le deuxième trimestre de 2025 et le Rapport 2024 sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées (PD) en Ontario. Ensemble, ces rapports fournissent un aperçu de la situation actuelle de la capitalisation des régimes fondé sur les dépôts réglementaires et sur une estimation plus récente de leur niveau de capitalisation selon l'approche de solvabilité au 30 juin 2025. Ils montrent que la situation financière des régimes de retraite est sensible aux conditions du marché et soulignent l'importance d'une vigilance et d'une gestion des risques soutenues de la part des promoteurs de régimes et des administrateurs afin d'assurer leur viabilité à long terme.

Points saillants des rapports :

Rapport sur la solvabilité des régimes de retraite à prestations déterminées pour le deuxième trimestre de 2025 (publication trimestrielle) :

Entre le 31 mars et le 30 juin 2025, le ratio de solvabilité médian a rebondi à 122 %, soit une augmentation de trois points de pourcentage par rapport au trimestre précédent.

Après l'annonce des droits de douane étatsuniens le 2 avril 2025, les marchés mondiaux ont connu une volatilité accrue, ce qui a entraîné une baisse de cinq points de pourcentage du ratio de solvabilité médian au début du mois d'avril. Malgré ce recul, les régimes de retraite ont fait preuve de résilience et se sont redressés plus tard dans le trimestre.

Rapport 2024 sur le financement des régimes de retraite à PD :

Par comparaison avec le Rapport de 2023, le niveau de capitalisation des régimes de retraite s'est amélioré, que ce soit selon l'approche de continuité ou l'approche de solvabilité.

Il convient de noter que ces données proviennent des derniers rapports d'évaluation actuarielle déposés pour les régimes au moment de la préparation des Rapports de 2023 et 2024.

2024. Ces Rapports de 2023 et de 2024 fournissent également une estimation de la situation financière au 31 décembre de chaque année afin de faciliter les comparaisons.



Rapport 2024 Rapport 2023 Selon l'approche de continuité Ratio de capitalisation médian Pourcentage des régimes qui étaient entièrement capitalisés 112 % 84 % 111 % 83 % Selon l'approche de solvabilité Ratio de capitalisation médian Pourcentage des régimes qui étaient entièrement capitalisés 112 % 80 % 107 % 71 %

L'ARSF reste déterminée à soutenir la stabilité et la sécurité de ces régimes, même dans un contexte financier en constante évolution. Elle encourage vivement les régimes de retraite à rester vigilants et à continuer d'utiliser des tests de résistance, la modélisation et d'autres outils analytiques pour évaluer leurs vulnérabilités potentielles et renforcer leur résilience financière.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous ses intervenants, y compris les consommateurs et les participants de régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et des choix pour tous.

