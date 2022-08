TORONTO, le 16 août 2022 /CNW/ - L'ARSF a publié son rapport annuel sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées en Ontario. L'ARSF a estimé que le ratio de capitalisation projeté des régimes de retraite avait légèrement augmenté. En général, cela signifie que pendant la période visée par le rapport, les régimes sont demeurés bien financés.

L'ARSF a également publié son dernier rapport trimestriel sur la solvabilité des régimes de retraite au 30 juin 2022. Le rapport souligne que les niveaux de capitalisation des régimes de retraite se maintiennent à de bons niveaux malgré une légère baisse enregistrée pour la première fois depuis environ deux ans.

Face à l'évolution rapide des circonstances économiques, nous encourageons les promoteurs et administrateurs de régime à appliquer divers tests de résistance et à surveiller continuellement les risques pesant sur les régimes. Une bonne gestion des risques est une caractéristique essentielle d'un régime de retraite bien géré et un élément important de la protection des prestations des participants par l'administrateur du régime. Un cadre efficace de gestion des risques aide les administrateurs de régime à protéger les actifs du régime, protège le régime contre des risques négatifs et facilite l'atteinte des objectifs du régime.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous ses intervenants, dont les consommateurs et les participants à des régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et des choix pour tous.

