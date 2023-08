TORONTO, le 17 août 2023 /CNW/ - Les régimes de retraite à prestations déterminées de l'Ontario demeurent financièrement robustes, ce qui est une bonne nouvelle pour les participants aux régimes et leurs familles.

Dans son rapport sur la solvabilité des régimes de retraite du 2e trimestre 2023, l'ARSF a constaté que le niveau général de capitalisation des régimes de retraite s'était amélioré au cours du trimestre, poussant le ratio de solvabilité médian à un nouveau record historique. Dans son rapport sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées de 2022, l'ARSF a indiqué que le niveau de capitalisation des régimes de retraite avait augmenté au cours de l'année, le nombre de régimes entièrement capitalisés ayant augmenté de 7 %.

Pour maintenir cette stabilité dans le secteur des régimes de retraite, l'ARSF encourage les promoteurs et les administrateurs de régimes à continuer de surveiller les risques liés aux régimes et à veiller à ce que les droits et les prestations des participants soient protégés.

Principaux points saillants :

Rapport sur la solvabilité des régimes de retraite du T2 2023 (rapport trimestriel) : le niveau de capitalisation de la plupart des régimes s'est amélioré au 2 e trimestre. Bien que les gains aient été modestes par rapport aux deux trimestres précédents, le ratio de solvabilité médian à la fin du T2 était de 116 % - un nouveau record. En outre, les régimes de retraite ont enregistré des rendements positifs des investissements, avec un rendement moyen de 0,7 %.

: le niveau de capitalisation de la plupart des régimes s'est amélioré au 2 trimestre. Bien que les gains aient été modestes par rapport aux deux trimestres précédents, le ratio de solvabilité médian à la fin du T2 était de 116 % - un nouveau record. En outre, les régimes de retraite ont enregistré des rendements positifs des investissements, avec un rendement moyen de 0,7 %. Rapport sur le financement des régimes de retraite à prestations déterminées 2022 (rapport annuel) : comparé au rapport de 2021, le niveau de capitalisation des régimes s'est amélioré en 2022. Il y a lieu de souligner que 83 % des régimes étaient entièrement capitalisés l'année passée, une hausse par rapport aux 76 % de 2021.

L'ARSF encourage les administrateurs de régimes à élaborer un cadre et une stratégie pour évaluer et atténuer les risques. Cela aidera à gérer les problèmes qui surgiraient et à atteindre les résultats souhaités. Ils doivent s'assurer que leur régime continue de produire les avantages promis dans des situations difficiles, p. ex. lorsque les coûts de capitalisation augmentent.

L'ARSF continue de travailler au nom de tous les intervenants, y compris les consommateurs et les participants de régimes de retraite, pour assurer la sécurité financière, l'équité et le choix pour tous. Pour en savoir plus : www.fsrao.ca.

