TORONTO, le 31 janv. 2023 /CNW/ - Les régimes de retraite à prestations déterminées au Canada ont encaissé des pertes considérables en 2022 malgré un dernier trimestre positif, selon le dernier sondage de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie (SIT).

Dans l'univers des régimes de retraite de RBC SIT, les actifs des régimes de retraite ont enregistré un rendement de 3,8 % au cours des trois derniers mois de l'année, ce qui porte le rendement annuel médian à -10,3 %. Il s'agit du plus bas niveau observé depuis la crise financière de 2008, qui affichait alors un rendement annuel médian de -15,9 %.

« Malgré la volatilité qui s'est installée à cause de l'inflation tenace et les taux d'intérêt élevés imposés par les banques centrales, les régimes de retraite sont remontés vers la fin de 2022, déclare Niki Zaphiratos, première directrice générale, Propriétaires d'actifs, RBC SIT. Toutefois, cette hausse n'a pas pu contrebalancer les lourdes pertes des deux premiers trimestres. »

Les actions étrangères, la catégorie d'actif la plus performante du quatrième trimestre, ont enregistré un rendement trimestriel de 9,7 %, ce qui porte leurs rendements annuels à -11,3 %. Elles arrivent devant l'indice MSCI Monde, qui affiche quant à lui un rendement de -12,2 %. Au cours du trimestre, la majorité des marchés développés ont généré de bons rendements en monnaie locale. De plus, les gains sur les opérations de change hors du marché américain ont encore haussé les rendements des portefeuilles non couverts. En effet, l'indice MSCI EAEO ($ CA) est à 15,7 % contre 8,7 % pour l'indice MSCI EAEO (USD). Les titres de valeur ont surpassé les titres de croissance au cours du trimestre et ont terminé l'année bien en avance sur eux (indice de valeur MSCI Monde à 0,3 % contre indice de croissance MSCI Monde à -24,1 %).

Tout au long du trimestre, les actions canadiennes ont été à la traîne des actions mondiales et ont offert un rendement de 6,3 %, contre 5,9 % pour l'indice composé TSX. Au cours de l'année, les actions tributaires de l'économie intérieure ont été la catégorie d'actif la plus performante grâce à une forte pondération d'actions du secteur des marchandises (rendement de -3,6 % dans l'univers des régimes de retraite de RBC SIT contre -5,8 % pour l'indice composé TSX).

Les régimes de retraite canadiens ont connu leur plus forte baisse annuelle des titres à revenu fixe en plus de 30 ans. Ils ont ainsi perdu 16,8 % de leur valeur sur une période de 12 mois, comparativement à -11,7 % pour l'indice d'obligations FTSE Canada.

Comme les banques centrales ont adopté une politique monétaire restrictive pour maîtriser l'inflation galopante, les taux obligataires ont rapidement augmenté dans tous les secteurs. Le repli s'est généralisé dans l'ensemble du marché, mais les obligations à long terme sensibles à l'inflation ont été les plus touchées. L'indice obligataire global à long terme FTSE Canada a reculé de 21,8 %, tandis que les obligations globales à court terme FTSE Canada ont reculé de 4,0 %.

« L'année a été difficile pour les gestionnaires d'actifs des régimes de retraite, constate Mme Zaphiratos. Les actions et les titres à revenu fixe, qui vont habituellement se contrebalancer, ont tous deux encaissé des pertes. Toutefois, la hausse rapide des taux obligataires a entraîné une diminution du passif des régimes de retraite, et la plupart d'entre eux ont terminé le trimestre en meilleure posture. »

Elle poursuit : « Au cours des prochains mois, les promoteurs de régimes devront rester à l'affût des facteurs de risque, comme les décisions des banques centrales, les tensions géopolitiques persistantes et la lutte contre la pandémie dans certains marchés émergents. »

Rendement historique

Période Rendement médian (%) Période Rendement médian (%) T4 2022 -10,3 T3 2020 3,0 T3 2022 0,5 T2 2020 9,6 T2 2022 -8,6 T1 2020 -7,1 T1 2022 -5,5 T4 2019 2,0 T4 2021 4,5 T3 2019 1,7 T3 2021 0,6 T2 2019 2,7 T2 2021 4,4 T1 2019 7,2 T1 2021 -0,2 T4 2018 -3,5 T4 2020 5,4 T3 2018 0,1

L'univers des régimes de retraite de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

RBC Services aux investisseurs et de trésorerie gère l'un des plus grands univers de régimes de retraite canadiens du secteur depuis plus de 30 ans. L'univers des régimes de retraite est un indicateur étalon de rendement reconnu et fait le suivi du rendement et de la répartition d'actifs d'un large éventail de caisses de retraite canadiennes à prestations déterminées. Il est produit par le service Risques et analyse des placements de RBC SIT, qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions indépendantes et économiques qui leur permettent d'effectuer le suivi de leurs décisions de placement, d'optimiser leur rendement, de réduire les coûts, d'atténuer les risques et d'améliorer la gouvernance.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 95 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos 17 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site rbc.com/collectivite-impact-social.

À propos de RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

RBC SIT offre des services de gestion d'actifs, de paiements et de trésorerie aux institutions financières et aux propriétaires d'actifs partout dans le monde. Nous sommes les chefs de file au Canada pour la gestion de trésorerie et les services bancaires transactionnels. Notre priorité est de protéger les quelque 4 billions de dollars en actifs qui nous sont confiés et de veiller à la croissance de nos clients.

SOURCE RBC Services aux investisseurs et de trésorerie

Renseignements: Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec : Ylana Kurtz, [email protected] ,1 416 348-2330