Il s'agit des premiers produits de leur catégorie au monde à recevoir la certification ETSI EN 303 645 émise par TÜV Rheinland.

QINGDAO, Chine, le 1er mars 2023 /CNW/ - TÜV Rheinland Greater China a accordé la certification de la norme ETSI EN 303 645 pour la cybersécurité et la protection de la vie privée des appareils de l'Internet des objets destinés aux consommateurs aux gammes de réfrigérateurs intelligents et de machines à laver intelligentes d'Hisense. Hisense est devenue la première marque de réfrigérateur et de machine à laver au monde à recevoir la certification ETSI EN 303 645 délivrée par TÜV Rheinland pour cette catégorie.

Photo de groupe de TÜV Rheinland et Hisense (PRNewsfoto/Hisense) TÜV Rheinland délivre la certification ETSI EN 303 645 à Hisense (PRNewsfoto/Hisense)

Chen Weikang, vice-président de Business Stream Industrial Services & Cybersecurity chez TÜV Rheinland Greater China et ingénieur principal, a déclaré : « TÜV Rheinland et Hisense collaborent dans le domaine de la cybersécurité et de la protection de la vie privée depuis 2017. La délivrance de la certification d'aujourd'hui est un autre jalon de notre coopération. En plus d'être témoin de l'élargissement de notre coopération, de la télévision intelligente aux appareils ménagers intelligents, Hisense met l'accent sur la protection de la vie privée des consommateurs et les efforts incessants en matière de cybersécurité. »

Dans le cadre de cette certification, TÜV Rheinland a évalué et testé les réfrigérateurs et machines à laver intelligents d'Hisense selon les scénarios d'essai définis dans la norme ETSI TS 103 701, qui fournit une méthodologie d'évaluation de la conformité pour les appareils de l'Internet des objets destinés aux consommateurs dans le cadre de la norme ETSI EN 303 645.

Hisense et TÜV Rheinland continueront de travailler ensemble dans le domaine de la cybersécurité, afin d'aider Hisense à atteindre des normes de qualité plus élevées et à améliorer sa compétitivité sur le marché mondial.

À propos d'Hisense

Le siège social de Hisense est situé à Qingdao, en Chine. Au cours des 54 dernières années, Hisense a toujours adhéré aux valeurs fondamentales de « l'intégrité, l'innovation, l'orientation client et la durabilité » et à la stratégie de développement de « la fondation technologique solide et l'opération robuste ». La société travaille dans des domaines tels que le multimédia, les appareils ménagers, les technologies de l'information intelligentes et les industries de services modernes. Avec le développement rapide de ces dernières années, les activités de Hisense s'étendent à plus de 160 pays et régions. La télévision intelligente, qui est le cœur du commerce électronique de détail de Hisense, a toujours été à la pointe de l'industrie mondiale. Outre le commerce électronique de détail, Hisense occupe également une position de chef de file mondial dans les industries interentreprises, notamment les transports intelligents, la médecine de précision et les communications optiques.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2011929/image_1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2011930/image_2.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2007399/Hisense_Logo.jpg

SOURCE Hisense

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]