OTTAWA, TERRITOIRE TRADITIONNEL ALGONQUIN ANISHINAABE, ON, le 23 sept. 2025 /CNW/ - Aujourd'hui, nous rendons hommage au leadership exceptionnel de Vernon Lewis, de la Onion Lake Cree Nation, en Saskatchewan, ainsi que de Craig Casimel et Peter Luggi, de la Stellat'en First Nation, en Colombie-Britannique, récipiendaires 2025 du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau.

Ce prix souligne le rôle essentiel du leadership dans le domaine de l'eau pour soutenir la santé et le bien-être des communautés des Premières Nations. En rendant hommage aux champions de l'eau potable propre et sûre, ce prix sensibilise le public aux efforts continus en matière de gestion de l'eau et à l'importance de solutions durables pour les générations futures.

Vernon Lewis sera honoré lors de la conférence annuelle de la Saskatchewan First Nations Water Association qui se tiendra à Saskatoon ce soir. Le prix collectif sera remis à Craig Casimel et Peter Luggi lors du 16e événement annuel sur l'excellence opérationnelle en matière d'eau et d'eaux usées des Premières Nations de la Colombie-Britannique et du Yukon, le 8 octobre. Ces récipiendaires incarnent l'esprit du prix par leur dévouement à la gestion de l'eau, à l'autonomisation des communautés et aux solutions d'infrastructure à long terme.

Hommage aux champions de l'eau

Vernon Lewis : connaissances et engagement

Vernon Lewis, opérateur principal en traitement de l'eau et membre de l'équipe chargée des infrastructures de la Onion Lake Cree Nation, a dépassé tous les critères du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau grâce à son leadership exceptionnel, son expertise technique et son mentorat.

Mentor dévoué et gardien du savoir, Vernon travaille avec les étudiants dans le cadre d'un apprentissage pratique, encourageant la pensée critique et la compréhension au niveau du système. Ses efforts créent de véritables parcours professionnels pour les jeunes de la région. Malgré son ancienneté, Vernon continue de participer activement aux opérations quotidiennes, ce qui lui vaut le profond respect de toutes les équipes. Il a également joué un rôle central dans l'élaboration du plan de protection des sources d'eau de la Onion Lake Cree Nation, où l'apport des experts et de la communauté a été essentiel au processus. Qu'il travaille avec des ingénieurs, des partenaires universitaires, des agences gouvernementales ou sa propre communauté, Vernon rassemble les gens autour d'un objectif commun : protéger l'eau pour les prochaines générations.

Craig Casimel et Peter Luggi : Transformer la gestion de l'eau

En 2018, Craig Casimel et Peter Luggi, de la Stellat'en First Nation, ont participé activement à l'étude de faisabilité de l'usine de traitement des eaux de la communauté. Leur leadership et leur dévouement se sont poursuivis depuis lors, ce qui leur a valu le prix de l'équipe 2025.

Craig et Peter ont joué un rôle essentiel dans le rassemblement des parties prenantes pour la construction de l'usine, ont mis à jour leurs certifications et leur formation afin de répondre aux exigences du nouveau système, et ont exploité l'usine au cours des sept dernières années. Ils maintiennent une communication claire avec la communauté, le chef et le conseil concernant l'état de l'eau potable.

En tant que seuls membres de la communauté certifiés pour exploiter l'usine de traitement de l'eau, Peter et Craig comblent une lacune essentielle. Leur travail a modernisé la gestion de l'eau de la Stellat'en First Nation, garantissant un approvisionnement en eau sûr et constant et transformant ce qui était autrefois une préoccupation majeure de la communauté en un problème résolu. Comme l'a souligné la personne qui a soumis leurs candidatures, « l'eau était autrefois un problème dans la communauté, mais grâce au travail et à la formation entrepris par Peter et Craig, ce n'est plus le cas aujourd'hui ».

Candidatures pour le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2026

Les nominations pour le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2026 seront acceptées de janvier 2026 à avril 2026. De plus amples détails, y compris les critères d'admissibilité et le formulaire de nomination en ligne, sont disponibles sur le site Web de Services aux Autochtones Canada.

Citations

« Les choses évoluent rapidement ces jours-ci, et l'avenir du traitement de l'eau devient de plus en plus sophistiqué. Il est donc important que les jeunes prennent les devants et montrent la voie. J'aime beaucoup aider à former les jeunes de ma communauté et les tenir informés de ce qui se passe. Ils sont l'avenir, et nous devons les soutenir. »

Vernon Lewis - Opérateur principal en traitement de l'eau, Onion Lake Cree Nation

Récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2025

« C'est un honneur de recevoir ce prix, et je tiens à remercier les autres candidats pour tout le temps et les efforts qu'ils ont consacrés à ce projet. Ce prix est le fruit des efforts de nombreuses personnes, notamment nos stagiaires Christian Louis, Don Gagnon et Dwayne Casimel, un nouveau membre de l'équipe, qui nous soutiennent lorsque nous ne pouvons pas être présents. Enfin, nos techniciens itinérants Barney Stewart et Dave Spalding fournissent le soutien technique et la formation pratique nécessaires au bon fonctionnement de nos systèmes.

Fournir de l'eau potable propre et sûre est très important pour notre communauté. Nous devrions tous nous préoccuper du manque d'eau potable dont souffrent d'autres Premières Nations. Nous méritons tous d'avoir accès à de l'eau potable, car elle joue un rôle important dans notre santé globale. Merci encore pour ce prix. Espérons que le Canada, en tant que nation, continuera à fournir de l'eau propre à ceux qui en ont vraiment besoin. »

Craig Casimel - Équipe de gestion de l'eau, Stellat'en First Nation

Récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2025

« Ce prix est une grande réussite pour notre Première Nation. C'est un honneur de recevoir cette récompense, et qui remonte à l'époque des pensionnats indiens, dont plus de 90 % des membres de la Stellat'en First Nation sont des survivants. C'est un honneur de partager ce prix avec Craig, Dwayne et l'équipe de soutien composée de Christian et Don. Beaucoup d'autres personnes, comme Ed Attridge, ont rempli ce formulaire, et d'autres ont quitté le projet ou ne sont pas avec nous, comme Elvis Jack, décédé l'année dernière. Ce travail exige de la rigueur et une triple vérification de tout ce qui est fait. Les efforts pour maintenir notre réserve propre et fournir des services tels que l'eau ou le déneigement des allées en hiver se poursuivent. Stellaquo est devenu un très bel endroit où il fait bon vivre. »

Peter Luggi, Équipe de gestion de l'eau, Stellat'en First Nation

Récipiendaire du Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2025

« Vernon, Peter et Craig incarnent l'esprit de leadership qui stimule un véritable changement dans les communautés des Premières Nations. Leur dévouement ne se limite pas à l'accès à l'eau potable, mais vise également à autonomiser les jeunes, à rétablir la confiance et à protéger les prochaines générations. Ce prix rend hommage à leur engagement, mais ce sont leurs actions quotidiennes qui sont véritablement inspirantes. Ces champions de l'eau nous rappellent que la réconciliation passe par des solutions proposées par les Autochtones, la collaboration communautaire et la conviction commune que l'accès à l'eau potable est un droit, et non un privilège, pour toutes les Premières Nations au pays. »

L'honorable Mandy Gull-Masty

Ministre des Services aux Autochtones

Faits en bref

Les récipiendaires recevront un trophée et une œuvre d'art autochtone, et tous les candidats recevront une épinglette conçue par une entreprise autochtone.

48 candidatures ont été reçues pour le Prix national du leadership des Premières Nations en matière d'eau 2025.

Les candidats sont des individus, des membres de la communauté ou des dirigeants des Premières Nations, ou encore des organisations ou des communautés des Premières Nations.

Les candidatures sont examinées par un comité consultatif composé d'organisations des Premières Nations et d'anciens récipiendaires.

Liens connexes

Restez branchés

Joignez-vous à la conversation pour en savoir davantage sur les Autochtones au Canada :

X : @GCAutochtones

Facebook : @GCAutochtones

Instagram : @gcautochtones

Facebook : @GCAutochtonesEnSante

Vous pouvez vous abonner pour recevoir nos communiqués et nos discours par fils RSS. Pour obtenir plus d'information ou pour vous abonner, visitez www.sac.gc.ca/filsrss.

SOURCE Services aux Autochtones Canada

Pour obtenir plus de renseignements, les médias peuvent communiquer avec : Livi McElrea, Attachée de presse et gestionnaire des enjeux, Cabinet de l'honorable Mandy Gull-Masty, Ministre des Services aux Autochtones, [email protected]; Relations avec les médias, Services aux Autochtones Canada, [email protected]