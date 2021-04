Intact détaille l'aide importante offerte aux clients et à la société et sa croissance soutenue

TORONTO, le 7 avril 2021 /CNW/ - Intact Corporation financière (TSX: IFC) a annoncé aujourd'hui que ses rapports annuels, soit le rapport annuel 2020, le rapport sur notre contribution à la société 2020, la circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2021 et la notice annuelle de 2020, sont maintenant accessibles au www.intactfc.com, à la section « Investisseurs ».

« Notre surperformance et notre solidité financière nous ont permis d'offrir d'importantes mesures d'allègement aux clients dans le besoin et de réaliser notre plus grosse acquisition jusqu'à maintenant, celle de RSA Insurance Group PLC, une entreprise que nous admirons depuis plus de 10 ans », a déclaré Charles Brindamour, chef de la direction d'Intact Corporation financière.

Le thème des rapports - Toujours Intact - reflète la raison d'être de l'organisation, qui est d'aider les gens, les entreprises et la société à aller de l'avant dans les bons moments et à être résilients dans les moments difficiles. Et ce fut plus important que jamais en 2020.

« Alors que nous amorçons l'année 2021, il ne fait aucun doute pour moi que nous avons la meilleure équipe, que notre entreprise est incroyablement résiliente et que nous sommes en très bonne voie de dépasser nos objectifs financiers. Nous sommes prêts à continuer de générer de solides résultats et à aider nos collectivités et l'économie à se relever. Nous sommes enthousiastes quant aux possibilités qui nous attendent », a affirmé M. Brindamour.

Lisez le message intégral de Charles Brindamour ici.

Une revue de l'année sera présentée à l'assemblée annuelle et extraordinaire des actionnaires de 2021, qui se déroulera cette année encore uniquement en mode virtuel étant donné les conséquences que la pandémie de COVID-19 continue d'avoir sur la santé publique. L'assemblée virtuelle, accessible à l'adresse https://web.lumiagm.com/439189203, aura lieu le mercredi 12 mai 2021, à 13 h (HE). De plus amples renseignements à ce sujet sont fournis sur le site de la société, à https://www.intactfc.com/French/investisseurs/evenements-et-presentations/details-de-levenement/2021/Assemble-Annuelle-des-Actionnaires/default.aspx.

La circulaire de sollicitation de procurations de la direction de 2021, la notice annuelle de 2020 et le rapport sur notre contribution à la société 2020 sont tous accessibles en ligne.

À propos d'Intact Corporation financière

Intact Corporation financière (TSX : IFC) est le plus important fournisseur d'assurance de dommages au Canada et l'un des principaux fournisseurs d'assurance spécialisée en Amérique du Nord, avec des primes annuelles totalisant plus de 12 milliards de dollars. La société compte plus de 16 000 employés qui servent au-delà de 5 millions de particuliers, d'entreprises et de clients du secteur public au Canada et aux États-Unis.

Au Canada, Intact distribue ses produits d'assurance sous la marque Intact Assurance grâce à un vaste réseau de courtiers, notamment sa filiale en propriété exclusive, BrokerLink, et directement aux consommateurs par belairdirect. Frank Cowan Company, une agence générale de gestion de premier plan, offre des régimes d'assurance et des services de gestion des risques et des sinistres aux organismes publics du Canada.

Aux États-Unis, Intact Assurance Solutions spécialisées offre une gamme de produits et services d'assurance spécialisée par l'entremise d'agences indépendantes, de courtiers régionaux et nationaux, de grossistes et d'agences générales de gestion. Les produits sont souscrits par les filiales d'assurance d'Intact Insurance Group USA, LLC.

