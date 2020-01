Les Québécois sont à la retraite deux fois plus longtemps qu'il y a 50 ans!

QUÉBEC, le 15 janv. 2020 /CNW Telbec/ - Au Québec, en raison de l'espérance de vie qui augmente, les personnes retraitées demeurent à la retraite beaucoup plus longtemps. La probabilité d'y être près de 30 ans est bien réelle.

Sachant que plus de 600 000 personnes feront la transition vers la retraite d'ici 2025, Retraite Québec rappelle aux citoyens l'importance de bien planifier financièrement cette étape de leur vie.

La retraite, c'est un projet de vie qui se planifie!

Pour les convaincre de passer à l'action, Retraite Québec invite les citoyens à visiter la page retraitequebec.gouv.qc.ca/jeplanifie. En consultant les renseignements regroupés sous les thèmes « Par où commencer? » et « Épargnez-vous assez? », les internautes pourront s'informer davantage sur à la planification financière de leur projet de retraite. Ils trouveront également sur cette page des vidéos éducatives et des outils d'aide portant sur ce sujet.

Demander sa rente du RRQ à 65 ans : une décision qui peut être payante!

L'âge d'admissibilité à la rente de retraite du Régime de rentes du Québec (RRQ) est de 60 ans. Toutefois, il peut être avantageux d'attendre à 65 ans pour la demander et recevoir ainsi le plein montant pour profiter d'une rente plus élevée le reste de sa vie.

On estime qu'une personne qui attend à 65 ans pour demander sa rente de retraite du RRQ pourrait recevoir jusqu'à 70 000 $ de plus durant sa retraite. Cette estimation est basée sur l'espérance de vie moyenne, qui est de 87 ans pour une personne actuellement âgée de 65 ans.

Faits saillants

Retraite Québec met de l'avant une campagne de sensibilisation afin d'inciter la population à envisager la retraite comme tout autre projet de vie qui nécessite une planification.

La campagne se déroule du 13 janvier au 24 février 2020 tant à la télévision et à la radio que sur le Web et les médias sociaux.

La durée moyenne de la retraite est deux fois plus longue qu'il y a 50 ans.

Une personne qui attend à 65 ans pour demander sa rente de retraite du RRQ pourrait recevoir jusqu'à 70 000 $ de plus durant sa retraite.

À propos de Retraite Québec

Retraite Québec administre le Régime de rentes du Québec, les régimes de retraite du secteur public et l'Allocation famille. Elle assure aussi l'encadrement des régimes complémentaires de retraite et des régimes volontaires d'épargne-retraite. De plus, elle fait la promotion de la planification financière de la retraite.

Par sa mission, Retraite Québec concourt à l'évolution du système de retraite et contribue à la sécurité financière des Québécois et Québécoises.

