Les propriétaires locatifs demandent au gouvernement de redresser les injustices!

MONTRÉAL, le 20 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) demande au gouvernement de redresser les injustices qui perdurent envers les propriétaires de logement au Québec.



"Les propriétaires de logements n'ont obtenu aucun changement législatif pour les aider dans la gestion de leurs locataires ou une réduction de leurs pertes financières. On peut commencer par parler du dépôt de garantie qui n'est toujours pas autorisé et aurait pourtant permis à plusieurs propriétaires de ne pas retrouver des logements saccagés ou insalubres!" selon Martin Messier Président de l'APQ.



Les associations de locataires réclament un registre des baux pour limiter les hausses de loyer et donc contrôler le marché locatif, mais ce serait le phénomène inverse qui se produirait avec un registre des baux. L'Association des Propriétaires du Québec (APQ) estime qu'un tel registre est tout à fait inadéquat et ne réglerait pas la situation énoncée.



On doit permettre au marché de se réguler tout seul sans un contrôle des loyers encore plus restrictif que celui imposé au Québec.

Le vrai problème est l'imposition et le maintien de la clause G ainsi qu'une méthode de fixation des loyers désuète.



"On semble oublier que le prix des loyers est protégé, trop selon les propriétaires: les locataires n'ont qu'à dire je refuse la hausse et je reste dans mon logement. Le propriétaire devra ensuite, s'il veut augmenter le prix du loyer, faire une demande au Tribunal administratif du logement, faire les calculs, prendre une journée de congé pour se présenter au Tribunal et aller soumettre les preuves de ses dépenses." d'ajouter Martin Messier.



"Il faut cesser de mêler capacité de payer d'un locataire avec le prix du loyer payé. Les propriétaires de logements ont aussi des dépenses reliées à l'immeuble à assumer, des hypothèques, des taxes à payer, les assurances et des loyers impayés dans certains. On parle toujours de la capacité financière des locataires, mais qui aborde l'endettement des propriétaires, le stress du respect des obligations réglementaires et gouvernementales!." selon Martin Messier, président de l'APQ.



À quand des subventions pour soutenir tous les locataires qui en ont besoin avec des aides au logement, puisque ce n'est pas aux propriétaires d'habitations locatives de soutenir financièrement les locataires?



Les propriétaires de logements réclament également des subventions pour entretenir le parc locatif qui est vieillissant. Les propriétaires ne peuvent pas compter sur la méthode de fixation de loyer actuelle qui ne soutient pas le marché locatif : Comment rénover avec 1.67$ pour chaque tranche de 1000.00$ dépensés pour des travaux majeurs?



Pour conclure, l'Association des Propriétaires du Québec (APQ) rappelle que pour stimuler le marché locatif résidentiel il faut aider les propriétaires à bien entretenir leur immeuble, ce qui inclut un taux de majoration de loyer plus raisonnable ou des subventions.



