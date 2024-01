Le programme webOS Re:New, qui sera disponible sur les modèles antérieurs de téléviseurs intelligents de LG, permet à un plus grand nombre d'utilisateurs d'accéder à l'expérience de divertissement à domicile améliorée qu'offre la plateforme la plus récente.

SÉOUL, South Korea, le 3 janv. 2024 /CNW/ - LG Electronics (LG) a annoncé que la plus récente mise à jour* de sa plateforme pour téléviseur intelligent webOS sera mise à la disposition des propriétaires d'anciens modèles de téléviseurs intelligents de LG, transformant ainsi leur téléviseur intelligent en une véritable plateforme de divertissement à domicile.

Le programme webOS Re: New de LG permet à un plus grand nombre d’utilisateurs de produits de LG d’accéder à la plus récente expérience webOS de divertissement à domicile. (Groupe CNW/LG Electronics Canada)

Début 2024, le programme webOS Re:New apportera la plus récente mise à jour de webOS à chaque modèle de la gamme de téléviseurs OLED 2022 de LG, OLED Flex de LG, OLED Posé de la gamme Objet Collection de LG, ainsi qu'au QNED Mini DEL 8K 2022 de LG (série QNED99/95), promettant aux utilisateurs la joie d'une nouvelle expérience télévisuelle pour les cinq prochaines années. Dans le futur, cette mise à jour sera étendue à d'autres téléviseurs de LG dans le monde, afin d'ajouter plus de divertissement et de polyvalence à l'expérience télévisuelle des utilisateurs.

Avec la plus récente version de webOS, les propriétaires de téléviseurs intelligents de LG peuvent profiter d'une expérience télévisuelle encore plus personnalisée grâce à un écran d'accueil qui propose aux utilisateurs des recommandations en fonction de leurs goûts. L'interface utilisateur est hautement personnalisable, ce qui signifie que les utilisateurs peuvent personnaliser la sélection de contenus et de services et y accéder encore plus facilement. Et pour rendre le processus encore plus fluide, l'interface utilisateur dotée de tuiles à accès rapide trie intuitivement divers contenus et services dans des catégories telles que la musique, les jeux et les sports au sein d'une interface centrée sur l'utilisateur qui ressemble à la conception d'une interface utilisateur mobile.

De plus, grâce à une technologie de sécurité avancée et à un système d'exploitation optimisé, les utilisateurs bénéficient d'une stabilité, d'une sécurité et d'une fluidité accrues tout au long de leur expérience visuelle.

Avec la mise à jour de webOS apportée à un plus grand nombre de téléviseurs intelligents de LG, les fournisseurs de contenus et les développeurs de services auront plus de possibilités de diffuser de nouveaux contenus, services et fonctionnalités auprès d'un public plus vaste.

LG a fait part de sa vision audacieuse de devenir une plateforme de médias et de divertissement, une transformation commerciale qui enrichira la vie des clients en fournissant des services de valeur et une collection unique de contenus sélectionnés à travers sa large gamme de produits. Alimentant plus de 200 millions de téléviseurs intelligents de LG dans le monde, le webOS continuera d'évoluer avec des mises à jour importantes afin de révolutionner constamment l'expérience du client. LG s'apprête à investir massivement dans le webOS afin de disposer d'une vaste bibliothèque de contenus et de services lui permettant de répondre aux différents styles de vie et préférences des consommateurs, renforçant ainsi son avantage concurrentiel en matière de sélection de contenus et de commodité.

« Comme en témoignent les améliorations constantes apportées à l'interface utilisateur de la plateforme webOS, LG s'engage fermement à améliorer la commodité et à renforcer la sécurité, en veillant à ce que les utilisateurs bénéficient d'une expérience sans tracas et sécurisée lorsqu'ils utilisent nos produits », a déclaré Baik Seon-pill, responsable de la division de la planification de produits de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG. « Nous nous efforçons d'offrir à nos clients des expériences enrichissantes en proposant un vaste éventail de contenus et de services sur nos téléviseurs. »

Les plus récentes innovations de LG en matière de divertissement pour la maison seront présentées lors du CES 2024, du 9 au 12 janvier, au kiosque de l'entreprise (no 16008, au Centre des congrès de Las Vegas).

Ne manquez pas les nouveautés passionnantes de LG lors du CES; visitez le www.lg.com/ces2024 et la chaîne YouTube de LG Global.

À propos de l'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG Electronics

L'unité d'affaires Divertissement pour la maison de LG est un acteur novateur reconnu en matière de téléviseurs et de systèmes audiovisuels. LG offre une expérience de divertissement à domicile de haut niveau grâce à ses téléviseurs OLED primés, dont l'année 2023 marquera le 10e anniversaire, et à ses téléviseurs QNED à DEL alimentés par la plateforme de télévision intelligente innovante webOS. Afin d'offrir aux consommateurs une expérience de premier ordre, tous les produits de divertissement à domicile de LG sont conçus dans le respect de l'environnement, de la production à la mise au rebut. Pour obtenir de plus amples renseignements sur LG, veuillez visiter le site www.LGnewsroom.com .



* Les notifications contextuelles offrant une mise à niveau complète sans qu'il soit nécessaire de sélectionner une interface utilisateur, une interface graphique ou des fonctionnalités particulières ne sont envoyées qu'aux clients qui ont accepté de les recevoir. Veuillez noter que cette mise à jour ne couvre pas les performances matérielles, les caractéristiques ou la durabilité du téléviseur.

