OTTAWA, ON, le 11 mai 2023 /CNW/ - Selon la Fédération canadienne de l'entreprise indépendante (FCEI), les propriétaires de PME prennent des mesures pour rendre leurs activités plus écologiques, mais cela ne se fait pas sans obstacles. Un nouveau rapport de la FCEI énonce 10 principes directeurs pour élaborer les politiques environnementales en tenant compte des PME.

En 2022, plus de la moitié (53 %) des propriétaires de PME ont indiqué qu'ils devaient s'occuper de priorités plus importantes en premier lieu. Cet obstacle a fait un bond de près de 40 points de pourcentage par rapport à 2020.

« Les propriétaires de PME en ont beaucoup sur les épaules en ce moment avec la hausse des coûts d'exploitation et les pénuries de main-d'œuvre. Sans compter les dettes en lien avec la pandémie. Il est donc important que les décideurs tiennent compte de l'impact des politiques et règlements environnementaux sur les PME et l'ensemble de l'économie dans les mois à venir », souligne Jasmin Guénette, vice-président aux affaires nationales à la FCEI.

Comme deuxième obstacle en importance, 37 % des propriétaires de PME disent ne pas être sûrs que les changements qu'ils pourraient entreprendre fassent une réelle différence sur le plan environnemental. De plus, le tiers (32 %) d'entre eux trouvent que les programmes d'aide gouvernementaux sont trop compliqués.

Lorsqu'une politique environnementale est élaborée sans tenir compte des PME, les répercussions peuvent être considérables. Par exemple :

Les PME sont les plus durement touchées par la taxe carbone. Elles paient près de la moitié des revenus tirés de cette taxe par le gouvernement. Malgré les promesses, elles sont loin de recevoir les mêmes remises que les particuliers et les ménages.

L'interdiction des plastiques à usage unique au Canada peut compliquer les choses pour les entreprises, qui doivent trouver des solutions de rechange parfois plus coûteuses. Les PME estiment que cette mesure leur coûtera en moyenne 6 605 $ la première année suivant son entrée en vigueur.

peut compliquer les choses pour les entreprises, qui doivent trouver des solutions de rechange parfois plus coûteuses. Les PME estiment que cette mesure leur coûtera en moyenne 6 605 $ la première année suivant son entrée en vigueur. Le gouvernement fédéral propose également des règlements exigeant que les véhicules à zéro émission représentent au moins 20 % des ventes de nouveaux véhicules au Canada d'ici 2026, 60 % des ventes d'ici 2030 et 100 % des ventes d'ici 2035. Cette mesure pourrait être problématique, notamment pour les entreprises opérant dans les régions froides ou éloignées.

La majorité (74 %) des propriétaires de PME croient qu'il est possible d'assurer en même temps la croissance de l'économie et la protection de l'environnement. Près des deux tiers (64 %) ont indiqué que le recyclage des matériaux (suremballage, etc.) était l'enjeu environnemental le plus important pour leur entreprise. Les propriétaires de PME attachent aussi de l'importance à la réduction des déchets (59 %), à l'assainissement des eaux et au traitement des eaux usées (44 %), ainsi qu'à la préservation des milieux naturels (40 %).

Le nouveau rapport de la FCEI, Travailler ensemble : élaborer les politiques environnementales en tenant compte des PME , présente 10 principes directeurs ainsi que des recommandations sur les mesures que le gouvernement fédéral devrait prendre pour s'assurer que ses politiques environnementales fonctionnent pour les PME. Voici quelques exemples :

Les politiques environnementales doivent soutenir la croissance de l'économie tout en protégeant l'environnement.

Le gouvernement doit mettre en œuvre des politiques environnementales en s'appuyant sur des données probantes et procéder au préalable à des analyses rigoureuses des effets potentiels sur les PME et l'économie.

Le gouvernement doit adapter ses politiques environnementales en tenant compte de l'état actuel des PME et de l'économie afin de réduire au minimum les conséquences néfastes sur les activités des PME.

Le gouvernement doit réduire les coûts d'exploitation et le fardeau fiscal des PME pour leur permettre d'investir dans les technologies vertes et d'autres initiatives environnementales.

« Les PME ont à cœur l'environnement et prennent déjà des mesures pour rendre leurs activités plus écologiques, que ce soit en éliminant l'utilisation du papier ou en réduisant leurs déchets. Mais il faut se rappeler que leur situation actuelle est difficile. Leur préoccupation principale est de se maintenir à flot. Toute nouvelle mesure environnementale ne devra pas alourdir leurs coûts d'exploitation ou leur fardeau fiscal global », conclut Jasmin Guénette.

À propos de la FCEI

La FCEI (Fédération canadienne de l'entreprise indépendante) est le plus grand regroupement de PME au pays, comptant 97 000 membres dans tous les secteurs d'activité et toutes les régions. Elle vise à augmenter les chances de succès des PME en défendant leurs intérêts auprès des gouvernements, en leur fournissant des ressources personnalisées et en leur offrant des économies exclusives. Visitez fcei.ca pour en savoir plus.

SOURCE Fédération canadienne de l'entreprise indépendante

Renseignements: Maud Larivière, attachée de presse, FCEI, Tél. : 514-861-3234 (poste 1808) | Cell. : 514-817-0228, [email protected]