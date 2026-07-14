Les projets qui seront mis en œuvre dans le cadre des Journées d'action contre la violence faite aux femmes 2026-2027 sont maintenant connus!

QUÉBEC, le 14 juill. 2026 /CNW/ - Afin de soutenir la réalisation d'activités de sensibilisation dans le cadre des 12 Journées d'action contre la violence faite aux femmes, la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, Martine Biron, est fière d'annoncer les neuf projets financés à la suite de l'Appel de projets spécifique dans le cadre des Journées d'action contre la violence faite aux femmes 2026-2027.

Ainsi, un total de 512 952 $ est accordé pour soutenir neuf organismes nationaux ou regroupements d'organismes qui ont une expertise en matière de violence faite aux femmes :

Alliance des Maisons d'hébergement de 2e étape pour femmes et enfants victimes de violence conjugale (Alliance MH2); Centre pour les victimes d'agression sexuelle de Montréal (CVASM); Les 3 sex* pour le Comité 12 jours; Concertation des luttes contre l'exploitation sexuelle (CLES); Femmes autochtones du Québec (FAQ); Fédération des maisons d'hébergement pour femmes (FMHF); L'R des centres de femmes du Québec; Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale (RMFVVC); SOS violence conjugale.

Ces organismes et regroupements mettront en œuvre des initiatives rassembleuses permettant de sensibiliser la société québécoise à la violence faite aux femmes, tout en s'assurant que les actions déployées sont adaptées aux spécificités de certains groupes ciblés. Les projets seront réalisés dans le cadre des Journées d'action contre la violence faite aux femmes, qui se tiennent chaque année du 25 novembre au 6 décembre. Cette action s'inscrit dans la Stratégie gouvernementale pour l'égalité entre les femmes et les hommes 2022-2027. Les projets s'étaleront sur une période de deux ans, soit pour les éditions de 2026-2027 et de 2027-2028 des Journées d'action contre la violence faite aux femmes.

Citation :

« Je félicite les neuf organismes qui ont déposé des projets porteurs qui rayonneront à travers le Québec. Par ce financement, le gouvernement pose des gestes concrets afin de favoriser l'égalité entre les femmes et les hommes, en plus de soutenir les efforts pour lutter contre la violence sexuelle et la violence conjugale. Je suis heureuse de savoir que de telles actions seront entreprises et que notre gouvernement peut les soutenir. »

Martine Biron, ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine

Renseignements complémentaires :

L'appel de projet s'est déroulé du 16 février au 17 avril 2026.

La durée maximale du projet s'étale sur deux ans et un montant maximal de 28 500 $ par année et par organisme est accordé.

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SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique, Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, frédé[email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]