/R E P R I S E -- Avis aux médias - Conférence de presse concernant les locaux de l'Université du Québec à Rimouski/

BAIE-COMEAU, QC, le 9 juill. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont conviés à une conférence de presse au cours de laquelle le ministre responsable de la Jeunesse et ministre délégué aux Régions, Mathieu Lévesque, le député de René-Lévesque, Yves Montigny, et le recteur de l'Université du Québec à Rimouski, François Deschênes, procéderont à une annonce concernant les locaux de l'Université du Québec à Rimouski.

Les journalistes qui souhaitent participer à l'annonce doivent s'inscrire au préalable par courriel à [email protected] avant 10 h, le 14 juillet 2026. L'adresse exacte du lieu de la conférence leur sera communiquée une fois leur accréditation confirmée. Seules les personnes qui auront reçu une confirmation de leur inscription pourront prendre part à l'annonce.

DATE : Le mardi 14 juillet 2026, à 13 h 30

Arrivée des médias à compter de 13 h 15 LIEU : Baie-Comeau

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Source : Frédérique Verreault, Directrice adjointe et conseillère politique de la ministre de l'Enseignement supérieur et ministre responsable de la Condition féminine, 581 997-0273, [email protected]; Pour renseignements : Responsable des relations de presse, Ministère de l'Éducation, Ministère de l'Enseignement supérieur, Secteur du sport, du loisir et du plein air, Secrétariat à la condition féminine, [email protected]