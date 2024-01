Le projet de station de stockage d'énergie REP1&2 (100 MW/100 MWh) dans le Kent a été mis en service pour une exploitation commerciale.

Le dernier projet en cours, Fiskerton II-A, qui fait partie d'un ensemble de huit projets d'énergie solaire réalisés dans le Lincolnshire, a été raccordé au réseau.

LONDRES, le 4 janv. 2024 /CNW/ -- Shanghai Electric (SEHK: 2727, SSE: 601727) a annoncé la mise en service commerciale de la station de stockage d'énergie REP1&2 de 100 MW/100 MWh au Royaume-Uni (« REP1&2 »), qui est également son premier projet de stockage d'énergie à grande échelle à l'étranger. Ce développement est suivi d'une autre étape importante, qui marque le raccordement au réseau du projet solaire Fiskerton II-A (« Fiskerton II-A »), le dernier des huit projets d'énergie solaire du pays.

Le projet d’énergie solaire Fiskerton II-A dans le Lincolnshire, le dernier des huit projets d’énergie solaire menés par Shanghai Electric au Royaume-Uni, a récemment été raccordé avec succès au réseau.

Les deux projets sont réalisés dans l'Angleterre de l'Est et du Sud-Est, où la demande en électricité est parmi la plus élevée du pays pendant la saison la plus froide, selon les statistiques du département de recherche de Statista . Une fois pleinement opérationnelles, les nouvelles centrales énergétiques devraient jouer un rôle clé dans l'augmentation de la capacité du réseau de la région pendant les périodes de forte demande.

Le projet REP1&2, situé dans le Kent, est équipé de batteries lithium-fer-phosphate de haute performance qui sont produites par l'usine de Nantong de Gotion New Energy. Le projet a été développé au début de cette année par Pacific Green et acquis par une filiale de Generali, la plus grande compagnie d'assurance italienne et la troisième au monde. Le projet est désormais officiellement exploité par Shell Energy Europe Limited et vise à améliorer l'efficacité, la fiabilité et la durabilité du réseau électrique au Royaume-Uni.

Shanghai Electric a fourni un ensemble complet de solutions de systèmes de stockage d'énergie, dont 38 conteneurs de batterie et 20 conteneurs PCS, l'achèvement du projet marquant une avancée significative pour Shanghai Electric dans l'expansion de sa présence sur le marché mondial du stockage d'énergie.

Le raccordement réussi au réseau du projet Fiskerton II-A dans le Lincolnshire marque l'achèvement d'une série de huit projets d'énergie solaire menés au Royaume-Uni par Shanghai Electric, renforçant la position de l'entreprise en tant qu'innovateur dans le secteur de l'énergie solaire dédié à la création de solutions novatrices et durables capables de répondre à la demande mondiale croissante en matière de sources d'énergie renouvelables.

« Les huit projets d'énergie solaire réalisés par Shanghai Electric dans le Lincolnshire fourniront 128 117 MWh d'électricité verte au Royaume-Uni chaque année. Il s'agit également du premier projet à l'étranger entrepris par Shanghai Electric, qui est responsable de l'investissement, du financement, de la construction, du raccordement au réseau et de l'exploitation de la centrale solaire, mettant en valeur les capacités globales de Shanghai Electric dans le domaine de la prestation de solutions d'énergie solaire de pointe qui nécessitent des produits solaires avancés, à haut rendement et haute durabilité », a déclaré Stuart Mellor, chef de projet du projet Fiskerton II A.

Échéancier des huit projets d'énergie solaire :

West Holcombe à Shillingford : Raccordé au réseau en janvier 2022

Bishop's Waltham à Winchester : Raccordé au réseau en juin 2022

à Winchester : Raccordé au réseau en juin 2022 Outwood à Billericay et Ingham à Bury St. Edmunds : Raccordés au réseau en juillet 2022

Trowse Newton à Norwich : Raccordé au réseau en août 2022

: Raccordé au réseau en août 2022 Sweeting Thorns à Scunthorpe : Raccordé au réseau en janvier 2023

Low Farm à Grimsby : Raccordé au réseau en avril 2023

: Raccordé au réseau en avril 2023 Fiskerton II-A dans le Lincolnshire : Raccordé au réseau en décembre 2023

