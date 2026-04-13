Les projets d'Alain Fournier, Maxime Goulet et Émilie Rondeau sélectionnés par le CALQ et l'UQAR

QUÉBEC, le 13 avril 2026 /CNW/ - Le Conseil des arts et des lettres du Québec (CALQ) et l'Université du Québec à Rimouski (UQAR) sont heureux de dévoiler les trois projets retenus dans le cadre du premier appel issu de leur partenariat visant à mailler des artistes à des équipes scientifiques s'intéressant aux changements climatiques en lien avec les océans.

Alain Fournier, Maxime Goulet et Émilie Rondeau sélectionnés par le CALQ et l'UQAR (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec) Logo de l'UQAR (Groupe CNW/Conseil des arts et des lettres du Québec)

Les artistes Alain Fournier, Maxime Goulet et Émilie Rondeau ont été sélectionnés pour développer des œuvres en étroite collaboration avec des équipes de recherche du programme Transformer l'action pour le climat (TAC) de l'UQAR. Pendant plusieurs mois, les trois artistes auront l'occasion de travailler à partir de matériaux et d'outils scientifiques mis à leur disposition par les équipes scientifiques de l'UQAR afin d'enrichir leurs étapes de recherche et d'exploration.

Au terme de cette collaboration arts-sciences, les projets donneront lieu à des œuvres originales qui seront diffusées, selon la discipline, par les organismes Paraloeil (cinéma), l'Orchestre symphonique de l'Estuaire (musique classique) et EXMURO (art public).

Les propositions des trois artistes ont été retenues par un jury de pairs à la suite d'un appel à projets lancé à l'automne 2025 par le CALQ et l'UQAR. Chacune des trois œuvres devait être associée à une thématique de recherche spécifique proposée par le programme TAC de l'UQAR, soit la flotte Walker, l'hypoxie et l'aquaculture en mer. Cet appel à projets constituait la première itération d'une entente de trois ans entre le CALQ et l'UQAR, au cours de laquelle d'autres disciplines artistiques, partenaires de diffusion et projets de recherche seront mis en relation.

Les projets sélectionnés

Alain Fournier (cinéma)

Avec Les Naufragés de Walker, le cinéaste Alain Fournier entend revisiter l'un des plus grands drames de l'histoire du Saint-Laurent : le naufrage de la flotte britannique en 1711, au cours duquel près de 900 marins périrent dans la nuit et la brume. À la frontière du documentaire et de l'animation, le film proposera une plongée dans la mémoire du fleuve.

Cinéaste québécois, Alain Fournier inscrit sa pratique à la croisée du cinéma fantastique et de l'animation. Depuis son court métrage À Mère et Marées (2008), primé et diffusé à l'international, il a développé une œuvre singulière marquée par l'exploration de formes hybrides -- marionnettes, stop motion, animation 3D -- mises au service de récits ancrés dans l'imaginaire. Ses films, dont Le Temple (2021) et Géant Beaupré (2024) nommés aux Prix Écrans canadiens, ont été présentés dans de nombreux festivals à travers le monde et récompensés à plusieurs reprises. Son cinéma se distingue par des atmosphères fortes, où le réel bascule vers l'étrange, et où les lieux deviennent porteurs de mémoire.

En parallèle de sa pratique cinématographique, il a développé une démarche profondément liée au monde maritime, qui nourrit son imaginaire et ses récits.

Maxime Goulet (musique classique)

Avec Un Fleuve à couper le souffle, une œuvre orchestrale d'une quinzaine de minutes, le compositeur Maxime Goulet propose d'explorer la désoxygénation des eaux profondes du Saint-Laurent et la transformation silencieuse de son écosystème emblématique. Cette création visera à traduire musicalement un phénomène invisible, mais crucial, afin de sensibiliser le public à son urgence et à sa complexité. L'œuvre s'inscrira dans une démarche élargie de médiation culturelle comprenant un enregistrement, une capsule vidéo et une table ronde.

Lauréat du Prix Opus du Compositeur de l'année en 2026, Maxime Goulet captive le public avec son langage musical communicatif et ses concepts imaginatifs. Ses œuvres, telles que Chocolats symphoniques, ont été interprétées par des ensembles prestigieux tels que l'Orchestre symphonique de Montréal, l'Orchestre de Philadelphie, l'Orchestre symphonique de Singapour, l'Orchestre Philharmonique Royal de Liège et l'Opéra de Vancouver. Son album Symphonie de la tempête de verglas lui a valu un prix Juno. En parallèle de sa pratique en musique classique, il a composé la musique de 35 jeux vidéo, élargissant ainsi son champ d'exploration vers d'autres formes de création sonore.

Émilie Rondeau (art public)

Avec Herbier marin, l'artiste prévoit de concevoir et réaliser une œuvre cinétique in situ inspirée de la mariculture des algues et des mollusques. Composée de cinq grands mâts de cèdre, la sculpture interagira avec son environnement en faisant naître, sous la force du vent, des lignes ondulantes, verticales et asymétriques. L'artiste s'inspirera des formes des algues et des organismes filtrants afin de rendre perceptibles des phénomènes écologiques complexes, généralement invisibles et peu connus du grand public.

Détentrice d'un baccalauréat de l'Université Concordia et d'une maîtrise en arts visuels du Nova Scotia College of Art and Design, Émilie Rondeau vit et travaille au Kamouraska, au Bas-Saint-Laurent. Depuis 2011, elle a réalisé une trentaine de projets d'intégration des arts à l'architecture et à l'environnement. L'artiste a présenté des expositions solos et collectives au Québec, en Ontario et au Manitoba et a été reçue en résidence, entre autres, à VU PHOTO, au 3e impérial, à La Bande Vidéo, à Vaste et Vague et à Est-Nord-Est. Émilie Rondeau a également été primée du Prix du CALQ - Créatrice de l'année au Bas-Saint-Laurent en 2016.

À propos du programme Transformer l'action pour le climat : une approche axée sur les océans (Programme TAC)

Une subvention historique de 154 M$ a été attribuée à quatre universités canadiennes partenaires (Université Dalhousie d'Halifax, Université du Québec à Rimouski, Université Memorial de Terre-Neuve et Université Laval) par le Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada. Le consortium réalisera de 2023 à 2030 un ambitieux programme de recherche Transformer l'action pour le climat sur le rôle de l'océan dans les changements climatiques et sur les mesures d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques en lien avec les océans. Ce programme vise à développer des solutions transformatrices et à démontrer leur efficacité. Le croisement entre les arts et les sciences par la recherche et la création transdisciplinaire constitue une des avenues.

Cet appel à projets est rendu possible grâce, en partie, au soutien financier du Fonds d'excellence en recherche Apogée Canada.

À propos de l'Université du Québec à Rimouski

L'UQAR est une université du réseau de l'Université du Québec historiquement arrimée aux réalités des milieux qu'elle dessert. Plus de 7 200 personnes y suivent une formation dans des disciplines variées à tous les cycles d'études. Elle se distingue par l'accessibilité et la qualité de ses formations ainsi que par l'encadrement des étudiantes et étudiants. En plus de ses campus à Lévis et à Rimouski et de ses antennes à Baie-Comeau et en Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine, l'UQAR est présente à Saint-Georges, à Thetford, dans le KRTB (Kamouraska, Rivière-du-Loup, Témiscouata et Les Basques) et à Matane. Elle se démarque par son rayonnement en recherche autour de ses trois axes d'excellence que sont les sciences de la mer, le développement régional et la nordicité, mais aussi dans de nombreux domaines des sciences naturelles et du génie, des sciences humaines et sociales ainsi que de la santé.

À propos du Conseil des arts et des lettres du Québec

Le Conseil des arts et des lettres du Québec investit dans l'imaginaire et célèbre les succès de celles et ceux qui créent des œuvres marquantes, qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner.

Dans une perspective de développement artistique équitable et durable, le CALQ soutient dans toutes les régions du Québec la création, l'expérimentation et la production dans les domaines des arts et des lettres et en favorise la diffusion au Québec, au Canada et à l'étranger.

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SOURCE Conseil des arts et des lettres du Québec

Source : Lysandre Jobin, Directrice des communications par intérim, Conseil des arts et des lettres du Québec, [email protected]; Renseignements : Andréane Bastien, Directrice exécutive, Transformer l'action pour le climat, [email protected]