Les programmes et services destinés aux personnes handicapées réunis sur Québec.ca

QUÉBEC, le 30 août 2021 /CNW Telbec/ - Le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux, Lionel Carmant, est heureux d'annoncer que Québec.ca, le site officiel du gouvernement du Québec, héberge à présent les principaux programmes et services destinés aux personnes handicapées, à leur famille et à leurs proches. Ainsi réunis sous un même toit, il sera désormais plus facile de trouver les renseignements les concernant.

Pour faciliter la recherche, les programmes et services ont été regroupés par thèmes dans un espace Web (profil Personnes handicapées). D'autres contenus s'ajouteront graduellement, pour regrouper, à terme, l'ensemble des programmes et services gouvernementaux. L'information peut être consultée au Québec.ca/personneshandicapées.

« Je suis très heureux de la mise en ligne du profil Personnes handicapées sur Québec.ca. Le regroupement des programmes et services destinés aux personnes handicapées à un endroit facilement accessible sur le Web permettra un accès simplifié et rapide à l'information gouvernementale. Les personnes handicapées et leur famille seront ainsi mieux informées des ressources à leur disposition. »

Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux

« Le regroupement de l'information destinée aux personnes handicapées sur Québec.ca est la concrétisation d'un projet qui s'est fait en collaboration avec plusieurs ministères et organismes publics. Je suis fier de cette réalisation. Un accès simple à l'information est une étape essentielle pour faciliter l'accès aux nombreux programmes et services gouvernementaux. L'Office, en collaboration avec ses partenaires, poursuivra les travaux dans cette voie. Nous voulons simplifier les démarches pour accéder aux services gouvernementaux et, ainsi, faciliter la vie des personnes handicapées et de leur famille. »

Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec

Faits saillants :

Québec.ca, le site officiel du gouvernement du Québec, fait partie de la Stratégie d'optimisation des communications numériques et des présences Web gouvernementales. Québec.ca regroupera, à terme, plusieurs centaines de sites Web et services du gouvernement du Québec. Il permettra ainsi d'assurer une plus grande cohérence de la communication et de l'action gouvernementales.

La mise en ligne du profil Personnes handicapées sur Québec.ca est la première étape d'un projet plus vaste, qui vise à simplifier l'accès aux nombreux programmes et services gouvernementaux destinés aux personnes handicapées et à leur famille. L'Office des personnes handicapées du Québec est responsable de ce projet d'optimisation des services aux citoyennes et citoyens, qui est réalisé en collaboration avec le Secrétariat du Conseil du trésor et de nombreux ministères et organismes du gouvernement du Québec. Celui-ci s'échelonnera sur plusieurs années.

Afin de faire connaître ce profil, l'Office déploiera une campagne publicitaire Web et sur les réseaux sociaux, soutenue par un visuel et une vidéo animée. Un feuillet sera également distribué.

Les personnes handicapées et leur famille qui ont besoin d'aide dans leurs démarches d'accès peuvent communiquer avec l'Office des personnes handicapées du Québec, par téléphone au 1 800 567-1465 ou par courriel à [email protected] .

