Les professionnelles et professionnels de la Société québécoise des infrastructures choisissent le SCFP!

QUÉBEC, le 8 mars 2023 /CNW/ - Hier, les 800 employé(e)s professionnel(le)s de la SQI ont déposé une requête en accréditation afin de changer d'allégeance syndicale et de se joindre au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP-FTQ).

« Nous avions besoin d'un vent de changement et nous sommes heureux et heureuses de pouvoir continuer avec un syndicat qui représente non seulement l'ensemble des autres employé(e)s de la SQI, mais également de nombreux professionnel(le)s syndiqué(e)s du secteur municipal et des grandes sociétés d'État comme Hydro-Québec », a déclaré Mario Laroche, président intérimaire du Syndicat des professionnels et professionnelles de la SQI (SCFP 5522).

Le syndicat ajoute sa force à celle du SCFP 2929 lequel représente les 500 employé(e)s qui occupent des fonctions techniques, de bureau et d'ouvriers.

« C'est avec énormément de fierté que nous accueillons la confiance dont nous a fait preuve le personnel professionnel de la SQI en joignant les rangs du SCFP. Nous ne ménagerons aucun effort dans les prochains mois pour soutenir nos nouveaux membres dans leur lutte pour des conditions de travail à la hauteur de leurs attentes et afin d'obtenir une parité avec celles des autres sociétés d'État que nous représentons déjà », ajoute Myriam Leduc, conseillère syndicale au SCFP.

Comptant près de 135 000 membres au Québec, le SCFP représente plus de 20 000 membres dans les sociétés d'État et organismes publics québécois. Il est le plus grand syndicat affilié à la FTQ.

SOURCE Syndicat canadien de la fonction publique (FTQ)

Renseignements: Ronald Boisrond, Service des communications SCFP, 514 802-2802, [email protected]