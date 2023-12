MONTRÉAL, le 27 déc. 2023 /CNW/ - La roussette au miel a été le beigne Tim Hortons préféré des Québécois en 2023!

Bien que le beignet aux pommes soit le beigne de Tim Hortons le plus populaire au Canada, les Québécois ont une fois de plus manifesté leur amour pour la roussette au miel, aussi affectueusement connue sous le nom de roue de tracteur.

Les produits Tim Hortons les plus populaires au Québec en 2023 : la roussette au miel a été le beigne le plus populaire, le wrap-matin du travailleur saucisse a fait fureur pour le déjeuner. Quels autres produits les Québécois ont-ils préférés cette année? (Groupe CNW/Tim Hortons Advertising and Promo Fund (Canada) Inc.)

Il n'est sans doute pas surprenant que l'emblématique Deux-DeuxMC soit le café le plus populaire chez Tim en 2023.

En ce qui concerne le déjeuner, le wrap-matin du travailleur - la combinaison parfaite d'une galette de saucisse Tim, d'un œuf canadien fraîchement cassé, d'une galette croustillante de pommes de terre et de sauce chipotle dans un wrap - était la commande de prédilection des Québécois en 2023 pour bien commencer la journée. Pour les adeptes de bagel le matin, c'est le bagel nature Tim qui a été le premier choix de l'année.

Voici un aperçu des autres produits Tim préférés au Québec cette année :

Tout le monde aime la traditionnelle boîte de Timbits, mais c'est le chocolat glacé qui a été le premier choix de 2023. Quant à la plateforme du biscuit de rêve lancée plus tôt cette année, le biscuit garni de M&M ® Minis a été le biscuit de rêve le plus commandé de nos quatre saveurs.

Minis a été le biscuit de rêve le plus commandé de nos quatre saveurs. Le classique cappuccino glacé Tim a été la boisson froide la plus commandée en 2023, tandis que le latte a été la boisson à base d'espresso la plus demandée.

Pour le dîner et le souper, le wrap poulet, bacon et sauce ranch a été la commande la plus populaire, tandis que la saveur coriandre et lime a été la plus populaire pour les bols et les wraps-délices.

Quelle est l'heure la plus fréquente pour les commandes de livraison passées dans l'appli Tim? Les vendredis à 9 heures, et les galettes de pommes de terre y étaient le produit le plus souvent commandé.

Dans les épiceries, la soupe Tim Hortons la plus vendue était la soupe poulet et nouilles, tandis que sur la Boutique Tim, le t-shirt à logo Toujours frais noir était le plus vendu.

plus vendue était la soupe poulet et nouilles, tandis que sur la Boutique Tim, le t-shirt à logo Toujours frais noir était le plus vendu. La période de magasinage la plus populaire pour les invités utilisant la Carte de crédit Tim MD a été la fin de semaine du Vendredi fou.

a été la fin de semaine du Vendredi fou. De plus, nos invités au Canada et aux États-Unis ont soutenu nos programmes caritatifs plus que jamais en 2023, nous aidant à recueillir plus de 44 millions de dollars grâce au Jour des camps, au biscuit sourire, au biscuit sourire des fêtes, au beigne Olympiques spéciaux et à la campagne du beigne aux vermicelles orange.

La Carte TimMD MastercardMD, par Neo FinancialMD, est délivrée par ATB Financial en vertu d'une licence de Mastercard International Incorporated.

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et nos Timbits® emblématiques. Cela fait maintenant 60 ans que Tim Hortons® ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. Il est devenu le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons® est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons® fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons® exploite plus de 5 700 restaurants au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons®, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Renseignements: Pour obtenir plus d'informations, veuillez écrire à [email protected].