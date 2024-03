Les prix iF Design sont considéré comme faisant autorité dans le monde entier.

SHENZHEN, Chine, le 27 mars 2024 /CNW/ - Récemment, quatre produits de la série Upad d'Unilumin ont remporté des prix internationaux iF Design, soit le UpadIV HB, l'écran transparent de la série XV, les produits personnalisés de la série LEDskin et un nouveau produit au stade de la recherche et du développement.

Ces prix de référence dans l'industrie témoignent de nouveau des capacités d'innovation d'Unilumin et de sa philosophie de conception de produits axée sur le client.

Le UpadIV HB de la série Upad (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.) La série XV (PRNewsfoto/Unilumin Group., Ltd.)

UpadIV HB de la série Upad

UpadIV HB est sans aucun doute le panneau DEL le plus «dur» de l'industrie des solutions DEL. Grâce à son cadre robuste, il peut même résister aux typhons. Le UpadIV HB offre de nombreuses fonctions impressionnantes, comme un système de protection de haut niveau, un système efficace de dissipation de la chaleur, une unité d'alimentation électrique hautement intégrée et indépendante, et un système de verrouillage à arc durable. Le cadre robuste de HB peut supporter une hauteur maximale de 15 m d'affichage suspendu à la scène extérieure, sans aucune destruction ni déformation.

Série XV

L'écran DEL transparent est conçu pour les applications de mise en scène. L'écran fait appel à une carte de circuits imprimés extrêmement mince pour obtenir un rapport de surface transparente aussi élevé que possible. Associé aux feux de la scène, il présente un brillant effet visuel. La luminosité peut atteindre 4 000 cd/㎡en adoptant un emballage de puces DEL à haute intensité de courant qui est protégé par de la colle imperméable. Les moules en aluminium optimisés et l'alliage de magnésium assurent un corps léger et facile à installer, dans des environnements extrêmes comme les tempêtes de pluie, l'atmosphère saline, etc.

Série LEDskin

LEDskin est un produit spécialement conçu par Unilumin pour des applications de kiosque d'exposition en fonction des exigences personnalisées des clients. Chaque panneau peut être librement combiné et retiré et remplacé rapidement. Malgré une épaisseur de seulement 62 mm, tous les câbles peuvent être cachés à l'intérieur des panneaux.

Pour tout renseignement complémentaire, consultez : https://www.unilumin.com/

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2371982/Upad_Series_UpadIV_HB.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2371984/XV_Series.jp

SOURCE Unilumin Group., Ltd.

Renseignements: PERSONNE-RESSOURCE : [email protected]