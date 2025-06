La National Union of Agricultural Cooperatives of Greece (ETHEAS) et le Latvian Dairy Committee (LDC) ont lancé la campagne « Produits européens haut de gamme » au salon SIAL Canada 2025.

TORONTO, 2 juin 2025 /CNW/ - Le National Union of Agricultural Cooperatives of Greece (ETHEAS) et le Latvian Dairy Committee (LDC) ont fièrement présenté une qualité européenne supérieure au salon SIAL Canada 2025, qui s'est tenu à Toronto du 29 avril au 1er mai 2025. Cette participation a marqué une étape importante dans la campagne triennale financée par l'UE intitulée « Produits européens haut de gamme », qui fait la promotion de produits agricoles de haute qualité au Canada, en Malaisie et en Corée du Sud du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026.

L'excellence européenne en vedette au Canada

Au kiosque 1017.3, les professionnels de l'alimentation et les consommateurs canadiens ont eu l'occasion de découvrir une sélection de produits grecs et lettons authentiques. Représentant le meilleur de l'agriculture de l'UE, la campagne comprenait cinq catégories de produits :

De Grèce : 11 articles certifiés PDO, y compris des huiles d'olive de qualité supérieure, des olives de table, des raisins secs, du safran, des fromages à pâte dure et l'huile de gomme et de gomme à mâtre distinctifs.



De Lettonie : produits laitiers, fruits confits, chocolats, confiseries et collations salées de haute qualité.

Ces offres soulignent l'engagement ferme de l'Union européenne à l'égard de la salubrité, de la qualité, de la traçabilité et de la durabilité des aliments, des valeurs qui trouvent écho auprès des consommateurs canadiens à la recherche de produits de qualité supérieure et obtenus de façon responsable.

Un engagement envers la qualité et la confiance

La campagne Premium European Products renforce les normes respectées à l'échelle mondiale de l'UE, qui comprennent des contrôles stricts des pesticides, des réglementations élevées en matière d'hygiène dans la transformation et un engagement envers le bien-être des animaux. Les producteurs grecs et lettons présentent les méthodes traditionnelles et les pratiques agricoles naturelles sur la scène mondiale, offrant des produits à la fois nutritifs et riches en éléments.

Avec des éléments visuels inspirés des paysages et du patrimoine européens, la campagne invite les Canadiens à découvrir les traditions profondément enracinées et les normes sans compromis derrière chaque produit.

Renforcer les relations entre le Canada et l'industrie alimentaire européenne

SIAL Canada 2025 a offert une plateforme stratégique pour établir des liens avec des importateurs, des distributeurs et des détaillants canadiens. Compte tenu de la demande croissante en Amérique du Nord pour des produits alimentaires traçables et authentiques, cette campagne renforce les liens entre les chefs de file de l'industrie canadienne et les producteurs européens. Les commentaires des visiteurs du SIAL ont reflété un vif intérêt pour les qualités uniques des produits présentés, en particulier leurs origines authentiques et leurs certifications de qualité supérieure.

Renforcer l'engagement sur le marché canadien

Au-delà de SIAL Canada, la campagne continue de mobiliser les intervenants canadiens au moyen de missions commerciales, d'événements de jumelage d'entreprises et de communications ciblées auprès de médias clés de l'industrie. Les activités à venir favoriseront des partenariats à long terme entre les professionnels canadiens de l'alimentation et les producteurs grecs et lettons de confiance, ce qui augmentera la disponibilité et la visibilité de ces offres haut de gamme sur le marché canadien.

Rejoignez le mouvement : découvrez les produits européens haut de gamme

Nous invitons les professionnels de l'alimentation, les chefs, les détaillants et les distributeurs canadiens à explorer les possibilités de collaboration avec la campagne « Produits européens haut de gamme ». Pour en savoir plus sur la façon de trouver ces produits haut de gamme ou d'apprendre comment s'associer à la campagne, consultez le site https://premiumeuropeanproducts.eu/, envoyez-nous un courriel à [email protected] ou suivez-nous sur les médias sociaux :

ETHEAS et LDC invitent les importateurs, les distributeurs et les chefs de file des services alimentaires canadiens à explorer ces produits européens exceptionnels et à former des collaborations qui soutiennent des objectifs communs de qualité, de transparence et de durabilité.

À propos du PROGRAMME « PRODUITS EUROPÉENS HAUT DE GAMME »

La campagne, intitulée « Premium European Products : Better Knowledge, Better Choices », est cofinancée par l'Union européenne et gérée par l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS) et le Comité laitier letton (LDC). Il vise à promouvoir des produits à valeur ajoutée exquis au Canada, en Corée du Sud et en Malaisie, y compris des huiles d'olive PDO, des olives de table, des raisins secs, du safran, du fromage à pâte dure, de la gomme et de l'huile de gomme de Grèce, ainsi que des produits laitiers, des fruits confits, des chocolats, des confiseries et des collations salées de Lettonie. Couvrant la période de 2024 à 2026, le programme vise à rehausser considérablement le profil des produits européens sur ces marchés grâce à une approche à quatre volets : sensibilisation, amélioration de la reconnaissance des consommateurs, augmentation de la consommation et augmentation des exportations vers le Canada, la Malaisie et la Corée du Sud.

Les bénéficiaires sont l'Union nationale des coopératives agricoles de Grèce (ETHEAS), créée par la loi d'État grecque, qui coordonne plus de 300 coopératives agricoles dans toute la Grèce, ce qui représente environ 80 % du chiffre d'affaires total de ces coopératives. Il se concentre sur le développement rural et coopératif, soutient les activités des membres à l'échelle nationale et internationale, émet des opinions sur les questions agricoles, supervise la promotion des coopératives et mène des activités éducatives. Le Comité laitier letton (CLD), créé en 1995, représente les producteurs de lait lettons et vise à protéger leurs intérêts. Il se compose de 17 membres qui produisent environ 80 % du lait industriel en Lettonie.

