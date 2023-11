QINGDAO, Chine, 17 novembre 2023 /CNW/ - Trois produits d'Hisense, la société mondiale d'électronique grand public et d'appareils électroménagers, ont reçu un prix d'innovation au CES® 2024 : Le 110 UX, le système de projection embarqué et le lave-vaisselle encastré intelligent.

Les prix d'innovation annuels du CES, décernés par la Consumer Technology Association, l'organisme derrière le CES, reconnaissent la conception et l'ingénierie exceptionnelles de nouveaux produits de technologie pour les consommateurs.

Révolution de la technologie d'affichage axée sur les scénarios

En tant que pionnier des innovations dans l'industrie de la DEL, Hisense a atteint des niveaux sans précédent de luminosité et de qualité d'image réaliste grâce à sa technologie ULED X. Il s'agit de l'aboutissement de plus de dix ans d'expérience en recherche et développement d'Hisense, qui marque l'apogée de la qualité d'image DEL pour le divertissement à domicile.

Le 110 UX d'Hisense - La reconnaissance dans la catégorie des composants et accessoires audio et vidéo représente un bond en avant monumental pour Hisense sur le plan de l'innovation des solutions d'affichage à DEL. Le 110 UX introduit un nouveau niveau de précision et de performance de l'affichage en incorporant plus de 40 000 zones de rétroéclairage sur un écran de 110 po, ce qui réduit au minimum les fuites de rétroéclairage et augmente les contrastes. La technologie Mini LED de haute puissance procure des niveaux de luminosité sans précédent allant jusqu'à 10 000 nits, ce qui améliore considérablement le contraste et la plage dynamique.

Entre-temps, Hisense intègre une technologie d'affichage de pointe à l'industrie automobile avec son premier système de projection embarqué, qui a été reconnu dans la catégorie du divertissement à bord des véhicules. Intégrant harmonieusement l'affichage tête haute holographique faisant appel à la technique holographique au laser à haute performance d'Hisense, l'écran de projection panoramique et les systèmes de projection d'éclairage extérieur, Hisense révolutionne les interactions avec les véhicules connectés intelligents.

La vie intelligente future à la maison

Depuis l'introduction de son premier réfrigérateur grand format aux États-Unis en 2019, Hisense a continué d'élargir son catalogue d'appareils ménagers, qui comprend maintenant des cuisinières au gaz ou électriques, des micro-ondes à hotte intégrée, des lave-vaisselle et des refroidisseurs de vin et de boisson.

Le nouveau lave-vaisselle encastré intelligent a été reconnu pour sa fonctionnalité intelligente et sa conception. Grâce au nouveau lave-vaisselle intelligent d'Hisense, les utilisateurs peuvent remplir leur lave-vaisselle, choisir un programme de nettoyage et y ajouter du détergent automatiquement selon la quantité précise requise pour chaque lavage.

« Ce prix n'est que le début pour la division des appareils ménagers d'Hisense », a déclaré David Gold, président, Hisense Americas. « Grâce à une équipe expérimentée aux États-Unis qui se consacre à la qualité des produits et au développement d'innovations, les appareils ménagers d'Hisense continueront de s'améliorer et de prendre de l'expansion à une vitesse folle. Nous avons hâte de lancer une vaste gamme de nouveaux produits au cours des prochaines années et de renforcer la position d'Hisense en tant que chef de file de la catégorie, non seulement aux États-Unis, mais partout en Amérique. »

Hisense lancera ces innovations primées lors du CES® 2024, qui aura lieu du 9 au 12 janvier, au kiosque 18217 du hall central du Las Vegas Convention Center.

