OTTAWA, ON, le 19 déc.e 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire du Canada, l'honorable Marie‑Claude Bibeau, a annoncé que les productrices et producteurs de lait peuvent désormais obtenir le quatrième paiement du Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers.

Les producteurs recevront un montant en fonction de leur quota. Par exemple, le propriétaire d'une ferme laitière de 80 têtes obtiendra une indemnisation sous forme de paiement direct d'environ 38 000 $. Le total de l'indemnisation pour cette quatrième ronde se chiffre à un maximum de 468 millions de dollars.

Afin d'obtenir leur paiement, les producteurs doivent s'inscrire auprès de la Commission canadienne du lait avant le 31 mars 2023. Agriculture et Agroalimentaire Canada a envoyé à tous les producteurs laitiers admissibles une lettre leur expliquant la procédure à suivre.

Ce quatrième et dernier paiement complète l'indemnisation pleine et équitable des producteurs laitiers en raison des répercussions de l'Accord économique et commercial global entre le Canada et l'Union européenne (AECG) et de l'Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP). Le gouvernement du Canada a récemment annoncé des compensations pouvant atteindre 1,2 milliard de dollars sur six ans du même programme pour tenir compte des impacts de l'Accord Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM).

Ainsi, dès 2024, le propriétaire d'une ferme laitière de 80 têtes pourrait recevoir une indemnisation sous forme de paiement direct d'environ 106 000 $ en six versements annuels dégressifs. Ces fonds permettront aux producteurs d'investir en fonction de leurs besoins individuels.

Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, le gouvernement du Canada a annoncé jusqu'à 1,7 milliard de dollars d'indemnisation aux secteurs sous gestion de l'offre en raison des répercussions de l'ACEUM. Avec cette annonce, le gouvernement respecte son engagement à indemniser complètement et équitablement les producteurs et les transformateurs qui ont perdu des parts de marché en raison de l'AECG, du PTPGP et de l'ACEUM. L'indemnisation totale atteindra jusqu'à 4,8 milliards de dollars.

Le gouvernement du Canada est convaincu que les secteurs sous gestion de l'offre au Canada sont des piliers de la vitalité des collectivités rurales au pays. Le système assure la rentabilité du travail et des investissements des producteurs et permet aux consommateurs de profiter d'un approvisionnement fiable en produits de qualité.

Citation

« Promesse faite, promesse tenue. Notre gouvernement s'était engagé à indemniser de façon pleine et équitable les secteurs sous gestion de l'offre à la suite de la signature d'accords commerciaux. Le paiement du début 2023 complète les indemnisations des producteurs laitiers pour l'AECG et le PTPGP. Dès l'an prochain, et ce jusqu'en 2029, ils recevront les indemnisations pour l'ACEUM. Je réitère l'engagement de notre gouvernement de ne pas concéder d'autres parts de marché sous gestion de l'offre lors de prochaines négociations commerciales. »

- L'honorable Marie-Claude Bibeau, ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire

En bref

Le Canada comptait 9 952 exploitations laitières en 2022, et l'industrie laitière a généré des recettes monétaires agricoles nettes de 7,39 milliards de dollars en 2021.

comptait 9 952 exploitations laitières en l'industrie laitière a généré des recettes monétaires agricoles nettes de 7,39 milliards de dollars en 2021. Pour être admissible au Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers, un producteur de lait de vache doit détenir un permis de production laitière valide indiquant son quota et être enregistré auprès d'un office ou organisme provincial de commercialisation du lait en date du 31 octobre de l'année visée.

Jusqu'à maintenant, le gouvernement du Canada a accordé plus de 3 milliards de dollars pour indemniser et soutenir les secteurs sous gestion de l'offre touchés par l'AECG et le PTPGP, dont 1,75 milliard de dollars par le Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers.

pour indemniser et soutenir les secteurs sous gestion de l'offre touchés par l'AECG et le PTPGP, dont 1,75 milliard de dollars par le Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers. Dans l'Énoncé économique de l'automne de 2022, le gouvernement du Canada a annoncé jusqu'à 1,7 milliard de dollars d'indemnisation aux secteurs sous gestion de l'offre pour les répercussions de l'ACEUM :

d'indemnisation aux secteurs sous gestion de l'offre pour les répercussions de l'ACEUM : jusqu'à 1,2 milliard de dollars aux producteurs laitiers par le Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers;



jusqu'à 112 millions dollars aux producteurs de volaille et d'œufs par le Programme d'investissement à la ferme pour la volaille et les œufs ;

d'œufs œufs

jusqu'à 105 millions de dollars pour soutenir les investissements dans les usines de transformation laitière, de volaille et d'œufs par le Fonds d'investissement dans la transformation des produits sous gestion de l'offre;

d'œufs

jusqu'à 300 millions de dollars à l'industrie laitière avec un nouveau programme qui favorise l'innovation et l'investissement dans des projets à grande échelle visant à donner une valeur ajoutée aux solides non gras, un sous‑produit de la transformation du lait.

Liens additionnels

Programme de paiements directs pour les producteurs laitiers

Soutien des industries canadiennes sous gestion de l'offre

Énoncé économique de l'automne de 2022

Suivez-nous sur Twitter, Facebook, Instagram, et LinkedIn

Site Web : Agriculture et Agroalimentaire Canada

SOURCE Agriculture et Agroalimentaire Canada

Renseignements: Pour les médias : Marianne Dandurand, Attachée de presse, Cabinet de la ministre de l'Agriculture et de l'Agroalimentaire, [email protected], 343-541-9229; Les Relations avec les médias : Agriculture et Agroalimentaire Canada, Ottawa (Ontario), 1-866-345-7972, [email protected]