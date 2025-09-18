Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec interpellent les candidats aux élections municipales

LONGUEUIL, QC, le 18 sept. 2025 /CNW/ - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) interpellent les candidats aux élections municipales et les invitent à prendre des engagements sur les enjeux prioritaires pour la filière acéricole.

« Nous demandons aux candidates et candidats, qu'ils se présentent au poste de maire ou de conseiller municipal, de se saisir de nos préoccupations et d'appuyer les demandes des producteurs acéricoles. La production de sirop d'érable, c'est bien plus qu'un élément phare de notre patrimoine culturel. L'acériculture enrichit nos régions et permet l'occupation dynamique du territoire. Les acériculteurs et acéricultrices du Québec agissent comme des gardiens de nos forêts en adoptant des pratiques d'aménagement forestier durables », explique Luc Goulet, président des PPAQ.

L'organisation, qui défend les intérêts de plus de 13 000 producteurs et productrices acéricoles, présente trois demandes fondamentales. D'abord, les candidats aux élections municipales doivent s'engager à adopter un taux de taxation distinct pour alléger le fardeau fiscal, toujours plus lourd, des érablières. Ensuite, les acériculteurs et acéricultrices réclament un cran d'arrêt à la règlementation contraignante relative aux normes d'abattage des arbres, qui est trop souvent mal adaptée à leur réalité. Finalement, ils prient les candidats de joindre leur combat pour que cesse la prise en compte du contingent acéricole dans la fixation du rôle d'évaluation foncière des érablières.

« Le contingent acéricole est un outil de travail, comme la tubulure, l'évaporateur ou le tracteur. Cette hausse des avis d'imposition des érablières représente un fardeau supplémentaire qui affecte la rentabilité des entreprises acéricoles. Pour certaines érablières, on parle d'une augmentation de taxe qui peut frôler les 100 %. C'est inacceptable », dénonce monsieur Goulet.

À la grandeur du Québec, l'impact économique de l'acériculture sur le produit intérieur brut (PIB) est estimé à plus de 1,2 milliard de dollars par année. Les retombées économiques de la production de sirop d'érable représentent 12 582 emplois à temps plein et des revenus de taxation de 235 millions de dollars pour le Québec et le Canada.

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 300 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans plus de 70 pays.

