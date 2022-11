LONGUEUIL, QC, le 10 nov. 2022 /CNW Telbec/ - Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ), réunis en assemblée semi-annuelle à Lévis, ont renouvelé leur leadership en matière de lutte aux changements climatiques. Après avoir atteint le premier jalon de l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) qu'ils s'étaient fixé en 2018, ils visent désormais une diminution de leurs émissions de 42 % à l'horizon 2030, par rapport à 2020.

« Aujourd'hui, le travail sérieux et engagé de chaque producteur et productrice acéricole porte ses fruits et nous permet de poursuivre avec encore plus d'ambition notre engagement vers une industrie plus sobre en carbone. Les PPAQ continueront à promouvoir des pratiques plus respectueuses de l'environnement et à participer activement à la compréhension des divers enjeux de développement durable, notamment par différentes études. À travers ces initiatives et en se fixant des cibles fondées sur la science, les PPAQ démontrent que la filière acéricole est déterminée à lutter contre les changements climatiques. Elle répond ainsi à l'appel de la société civile et du gouvernement québécois à faire partie de la solution », a déclaré Luc Goulet, président des Producteurs et productrices acéricoles du Québec.

Pour arriver à atteindre leur nouvelle cible de réduction de GES, les PPAQ mettront notamment en place des outils qui leur permettront de mieux mesurer leurs émissions de gaz à effet de serre dans chaque érablière. Ils continueront également leurs efforts visant la diminution de leur empreinte écologique par l'aménagement et le choix des technologies utilisées et poursuivront leurs investissements en recherche et innovation.

Les érablières rendent d'importants services écologiques

En plus de prendre de nouveaux engagements de réduction de leurs émissions, les PPAQ ont dévoilé une étude pilotée par le groupe AGÉCO qui présente en détail douze biens et services écologiques que les érablières du Québec apportent à l'environnement, en plus d'héberger une riche biodiversité. On y compte notamment la séquestration et le stockage du carbone, qui permet de réduire la quantité de carbone dans l'atmosphère. Les érablières du Québec stockent 744 000 tonnes métriques de carbone par an, soit onze fois plus de carbone que le processus de production du sirop d'érable. Cette quantité de carbone est équivalente aux émissions de 220 000 véhicules ou de 440 millions de litres d'essence consommés pour la même période.

Pour tous les détails sur cette étude et les efforts déployés par les PPAQ dans la lutte aux changements climatiques, consultez le site Internet ppaq.ca/developpement-durable.

À propos des Producteurs et productrices acéricoles du Québec et de la marque Érable du Québec

Les Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAQ) représentent les intérêts de 13 300 acériculteurs et acéricultrices et de plus de 8 000 entreprises acéricoles. Le Québec assure en moyenne 72 % de la production mondiale de sirop d'érable et exporte dans une soixantaine de pays.

ppaq.ca -- @AcericoleQc

