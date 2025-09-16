Les Producteurs de lait du Québec interpellent les familles pressées - Ralentissez, servez-vous un verre de lait !

MONTRÉAL, le 16 sept. 2025 /CNW/ - Les Québécois.e.s consacrent en moyenne seulement 1 h 06 par jour à manger et boire1, ce qui en fait la deuxième population mondiale, après les États-Unis, à accorder le moins de temps aux repas.

Face à ce constat préoccupant, Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) dévoilent leur nouvelle campagne publicitaire « Le lait, servez-vous-en! », qui vise à rappeler l'importance de se rassembler autour d'un repas et de prendre le temps d'apprécier ces moments de partage.

Le lait, symbole de connexion

Face au rythme effréné de la société québécoise, cette nouvelle campagne publicitaire invite à redécouvrir le plaisir de partager un repas en famille et entre amis. Le concept est simple, mais puissant : placer la pinte de lait au centre de la table, comme une invitation à ralentir, à connecter, à partager. Cette approche vise à positionner le lait en véritable symbole de convivialité et de moments précieux partagés.

« Neuf foyers sur dix2 conservent une pinte de lait bien au frais dans leur frigo. Les producteurs de lait se réjouissent de cette présence indétrônable, reflet du rôle rassembleur du lait. Perçu comme un emblème de partage, il prolonge un repas, complète un dessert et alimente les liens familiaux. « Servez-vous-en » célèbre ce rituel qui unit les générations autour d'un même plaisir : savourer un bon verre de lait », déclare Julie Gélinas, directrice marketing des PLQ.

_____________________________

1Statistiques Canada 2024

2 Étude consommateurs Synopsis 2025

Encourager les familles d'ici à déconnecter

En complément de cette campagne, les PLQ maintiendront leur présence dans la culture populaire cet automne avec des initiatives originales. Parmi celles-ci, on retrouve une nappe spécialement conçue pour encourager les familles d'ici à déconnecter de leurs appareils intelligents et à renforcer leurs liens autour de la table. Cet item inusité sera mis en vedette sur les médias sociaux par le biais de collaborations avec des créateur.trice.s de contenu. Par ailleurs, un partenariat avec MasterChef Québec permettra d'illustrer la polyvalence du lait auprès des talents culinaires d'ici et d'éveiller de nouvelles saveurs.

Les nouvelles publicités du Lait peuvent être consultées en cliquant sur les liens suivants : Secret, Fond de pinte, Bio.

Réduction marquée de son impact environnemental

Depuis 2011, la demande de lait ne cesse d'augmenter, confirmant que ce produit demeure un incontournable pour les familles du Québec. Parallèlement à cette croissance de la demande, le secteur laitier québécois a considérablement réduit son impact environnemental. En effet, l'empreinte carbone du lait a diminué de 12 %, la consommation d'eau de 32 % et l'utilisation des terres de 28 %. Ces résultats témoignent des efforts soutenus de l'industrie pour optimiser ses pratiques et produire plus efficacement. Aujourd'hui, les producteurs et productrices québécois génèrent davantage de lait tout en réduisant leur empreinte environnementale.

« Nous sommes extrêmement fiers du travail accompli par nos producteurs.trices québécois.e.s. La production d'un litre de lait au Canada possède l'une des empreintes carbone les plus basses au monde, équivalente à moins de la moitié de la moyenne mondiale. C'est le résultat d'années d'efforts soutenus et d'innovation de la part de nos familles productrices d'ici. Bien que l'empreinte carbone soit généralement en baisse, il est important de noter que le progrès n'est pas linéaire lorsqu'on travaille avec la nature et des êtres vivants. Nous continuons de cheminer vers une agriculture toujours plus responsable », indique Daniel Gobeil, président des PLQ.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 215 fermes laitières qui livrent quelque 3,57 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,55 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à cœur le développement durable de leur secteur, les Producteurs de lait ont investi 673 millions de dollars, en 2024, en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

