Les Québécois inquiets de voir plus de produits laitiers américains sur les tablettes

MONTRÉAL, le 29 mai 2025 /CNW/ - Alors qu'un sondage Léger exclusif révèle que les Québécois sont inquiets pour la sécurité alimentaire et qu'ils craignent que des produits laitiers américains inondent davantage les tablettes d'épicerie, Les Producteurs de lait du Québec lancent une campagne publicitaire réalisée par Monia Chokri qui souligne l'importance de protéger la production laitière québécoise.

En effet, plus de 9 Québécois sur 10 (94 %) jugent qu'il est important pour le Canada de protéger sa sécurité alimentaire en encourageant une production locale d'aliments. Plus de 80 % s'inquiètent également que des produits américains remplacent les produits laitiers canadiens1, alors que les normes et la réalité de production diffèrent largement au sud de la frontière.

La production laitière dynamise des centaines de villes et villages québécois

Dans un contexte de turbulences économiques, la production laitière est plus importante que jamais, car elle fait vivre des centaines de municipalités à travers le Québec. En effet, on retrouve au moins une ferme laitière dans 60 % des municipalités québécoises, ce qui témoigne de son ancrage dans toutes les régions et de son rôle vital dans le dynamisme économique de nos villes et villages. Le secteur laitier québécois compte plus de 4 200 fermes familiales et génère 66 000 emplois directs et indirects.

« Produire du lait au Québec, c'est bien plus qu'un métier : c'est une promesse de respect des normes de qualité parmi les plus élevées au monde. C'est une volonté continue de s'améliorer et de transmettre ce savoir-faire aux prochaines générations. À travers la campagne Notre lait. Rien d'autre, nous célébrons les productrices et producteurs dédiés à nourrir le Québec », indique Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec.

Passer de la parole aux actes

Le gouvernement du Canada s'est engagé à ne pas mettre la gestion de l'offre sur la table lors du processus d'examen de l'Accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique (ACEUM), il doit maintenant tenir sa parole en protégeant ce modèle qui favorise l'autonomie alimentaire, l'approvisionnement de qualité sans gaspillage et une stabilité des prix pour les consommateurs et les producteurs.

« La population comme les productrices et producteurs ont entendu la promesse du gouvernement. Les Québécois ne souhaitent pas retrouver plus de produits américains sur leurs tablettes, notamment parce qu'ils sont produits selon des normes moins contraignantes. Le message est clair : On ne doit pas être sur la table de négociation et aucune concession ne doit être faite aux dépens de la production laitière canadienne », martèle M. Gobeil.

Une publicité signée Monia Chokri

À travers une approche sensible et cinématographique, l'effort publicitaire réalisé par la cinéaste reconnue Monia Chokri met en lumière le lien intergénérationnel entre les familles d'ici et leur attachement au territoire. Elle célèbre la profession de producteur laitier comme vecteur de savoir-faire durable et d'un engagement envers la qualité.

La nouvelle publicité peut être consultée en cliquant ici.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 215 fermes laitières qui livrent quelque 3,57 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,55 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec 66 000 emplois directs, indirects et induits et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim et à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à cœur le développement durable de leur secteur, les Producteurs de lait ont investi 673 millions de dollars, en 2024, en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.



