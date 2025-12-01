Les grands-parents gâteaux au cœur de la campagne des Fêtes du Lait

LONGUEUIL, QC, le 1er déc. 2025 /CNW/ - Cette année, la magie des Fêtes prendra des airs de tradition familiale alors que les « grands-parents gâteaux » seront mis à l'honneur. Pour leur neuvième campagne annuelle, Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) célèbrent la complicité intergénérationnelle et cette question à laquelle peu de grands-parents échappent : comment dire non à des petits-enfants aux yeux si charmeurs?

« En 2025, 90 % des Québécois et Québécoises placent le lait au centre de leur culture, pilier d'un héritage qui se transmet de génération en génération1. Fiers de nourrir cet élan collectif, les producteurs et productrices de lait du Québec rassemblent petits et grands autour des produits d'ici, catalyseurs de moments empreints de partage et de tendresse. Animés par un esprit familial sincère, ils contribuent, chaque mois de décembre, à semer un peu de douceur au cœur des célébrations québécoises », souligne Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec.

Quand les grands-parents deviennent complices

Déployée jusqu'au 31 décembre à la télévision, sur le web et en affichage, la campagne explore avec humour et tendresse cette dynamique familiale bien connue. On y découvre des grands-parents attendrissants, tiraillés entre les règles établies par leurs propres enfants et l'irrésistible pouvoir de persuasion de leurs petits-enfants.

« Chaque année, le défi consiste à se réinventer, à trouver une nouvelle façon de toucher les familles. L'idée de cette édition prend racine dans une vérité simple et universelle : les grands-parents, ces alliés au grand cœur, repoussent toujours les limites du raisonnable lorsqu'il s'agit de choyer leurs petits-enfants. Avec eux, l'amour se goûte dans chaque biscuit, chaque friandise et chaque gorgée de lait. », mentionne Julie Gélinas, directrice marketing des Producteurs de lait du Québec.

Les publicités peuvent être consultées en cliquant ici.

Des chandails au profit des banques alimentaires

La campagne consacre également un volet philanthropique aux Banques alimentaires du Québec (BAQ), soutenues par les PLQ depuis plus de 20 ans.

À partir du 15 décembre, des chandails à l'effigie de la campagne seront mis en vente et l'ensemble des profits sera entièrement remis aux BAQ. Une belle idée de cadeau à glisser sous le sapin!

Le Pestacle de fin d'année présenté par les Enfants du Lait

Plutôt que les émissions tardives du 31 décembre destinées aux adultes, les enfants, déjà appréciés du public, ont choisi de boucler l'année 2025 avec éclat en conviant le public à leur Pestacle.

On les suit à travers une soirée haute en couleur, débordante d'humour et d'imagination, fidèle à l'esprit espiègle des campagnes du Lait. Chaque scène fait écho à un moment marquant de l'année, à ces faits qui ont animé les discussions aux quatre coins du Québec. Diffusé à 18h30 le 31 décembre en simultané sur Crave, Noovo, Canal Vie, Canal D et Z, cette émission permet enfin aux familles de célébrer ensemble avant le coucher des plus petits.

À propos des Producteurs de lait du Québec

Les Producteurs de lait du Québec, affiliés à l'UPA, représentent les 4 215 fermes laitières qui livrent quelque 3,57 milliards de litres de lait, dont la vente totalise des recettes à la ferme de plus de 3,55 milliards de dollars. La production et la transformation laitière génèrent au Québec 66 000 emplois directs, indirects et induits, et contribuent à hauteur de 6,1 milliards de dollars au produit intérieur brut. Finalement, elles entraînent des retombées fiscales de plus de 1 milliard de dollars. Les retombées du secteur laitier sont structurantes puisqu'elles contribuent à l'occupation du territoire et au maintien du tissu social dans l'ensemble des régions. Par leurs activités de commandites et leur programme de dons de lait, Les Producteurs de lait du Québec soutiennent des événements clés de la société québécoise et contribuent à éliminer la faim ainsi qu'à assurer la sécurité alimentaire. Ayant à cœur le développement durable de leur secteur, Les Producteurs de lait du Québec ont investi 673 millions de dollars en 2024 en machinerie, en équipements et en bâtiments, notamment pour améliorer leurs pratiques et le confort de leurs animaux.

