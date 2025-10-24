Les Producteurs de lait du Québec misent sur la fierté et invitent à choisir les Fromages d'ici

40 % de plus de fromages importés sur notre marché

MONTRÉAL, le 24 oct. 2025 /CNW/ - Avec les accords de libre-échange, les fromages importés inondent le marché canadien. Depuis le début de l'année, plus de 30 millions de kilogrammes (kg) de fromages importés sont entrés au Canada, une hausse de 2,8 M kg depuis l'an dernier1.

Impact économique majeur sur nos communautés

La vague de produits laitiers importés qui traversent nos frontières fragilise nos fermes et nos communautés, alors qu'on calcule des importations laitières des États-Unis de plus de 3 milliards de $ depuis 20212.

Certains acteurs au sud de la frontière militent pour de nouvelles brèches dans le modèle de production canadien, ce qui compromettrait l'avenir des producteurs et productrices d'ici.

« Il y a un large consensus des milieux politiques et économiques sur l'importance de protéger la gestion de l'offre. Les données démontrent qu'il n'y a pas de place pour de nouvelles concessions. Dans nos régions et nos communautés, on espère fortement que le gouvernement retiendra cette réalité à la table des négociations », déclare Daniel Gobeil, président des Producteurs de lait du Québec.

Une pointe de fierté

Malgré ces données alarmantes, une enquête récente démontre que deux consommateurs sur trois privilégient les fromages d'ici par fierté3. C'est dans ce contexte que Les Producteurs de lait du Québec (PLQ) lancent la campagne : « Une pointe de fierté » qui illustre à travers des saynètes humoristiques cette préférence indéfectible qui anime les amateurs de fromages du Québec.

Les publicités peuvent être consultées en cliquant ici.

Acheter, c'est voter

En produisant plus de 65 % des fromages fins du pays, le Québec s'impose comme chef de file avec plus de 1 200 fromages faits à partir de lait de vache4. Les consommateurs peuvent s'assurer de la provenance de leurs fromages de différentes façons :

en repérant les logos Aliments du Québec ouLait de qualité de Les Producteurs de lait en utilisant Froméo, un conseiller virtuel pour répondre à toutes tes questions sur les fromages d'ici ! en relevant la ville d'origine de la production en consultant le site web fromagesdici.com.

À propos des Fromages d'ici

Fromages d'ici est une marque des Producteurs de lait du Québec dont la principale mission est de promouvoir et faire découvrir plus de 1000 fromages de lait de vache faits ici avec passion et talent. D'un bout à l'autre de la province, des artisans fromagers utilisent du lait d'ici de la plus grande qualité pour développer des fromages exceptionnels, primés et typiques du terroir dont ils proviennent. Par ses différentes actions, Fromages d'ici facilite la découverte de ces produits uniques aux gens d'ici.



__________________

1 Selon les données d'Affaires mondiales Canada

2 Statistique Canada

3 Ad Hoc Recherche, 2024

4 Ad Hoc Recherche, 2023

SOURCE Les Producteurs de lait du Québec

Renseignements : Anne-Sophie Trihey, [email protected], 514-378-8540