Partout au Canada, plus de 1 100 producteurs d'œufs produisent des œufs qui répondent aux désirs et aux goûts des Canadiens. Vous les trouverez dans toutes les provinces et dans les Territoires du Nord-Ouest, livrant des aliments locaux à leurs voisins. « Je suis reconnaissante envers tous ceux qui travaillent fort pour s'assurer que les Canadiens ont accès chaque jour à des aliments produits au Canada », déclare la chef Lynn Crawford. « Je salue leur expertise et leur engagement, et je suis fière de souligner leur dévouement pour la production d'ingrédients de qualité comme les œufs, utilisés dans les cuisines partout au pays. »

Pour souligner la Journée mondiale de l'œuf, les Producteurs d'œufs du Canada et la chef Lynn Crawford ont tourné une vidéo spéciale pour exprimer leur reconnaissance envers tous ceux qui aident à fournir des aliments locaux à tous les Canadiens. La vidéo montre des producteurs d'œufs de partout au Canada exprimant leur gratitude, et met en lumière de nombreuses personnes qui se sont démarquées de façon incroyable au cours des derniers mois.

Le soutien aux collectivités locales a toujours été important pour les producteurs d'œufs, et les événements récents ont accentué l'importance de faire notre possible pour soutenir nos amis, nos voisins et les membres de la collectivité. Les Canadiens se soutiennent mutuellement, et les producteurs d'œufs sont fiers de jouer leur rôle.

Pour visionner la vidéo, cliquez ICI. Pour essayer une recette inspirée de la Journée mondiale de l'œuf, cliquez ICI.

Participez à la célébration de la Journée mondiale de l'œuf en regardant notre vidéo et en exprimant votre amour des œufs sur les médias sociaux à l'aide du mot-clic #Journéemondialedeloeuf et en mentionnant @eggsoeufs sur votre plateforme sociale préférée.

Pour en savoir plus sur les Producteurs d'œufs du Canada :

Site Web : producteursdoeufs.ca

Instagram : @eggsoeufs

Twitter : @eggsoeufs

Facebook : facebook.com/eggsoeufs

Au sujet des Producteurs d'œufs du Canada

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'œufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez producteursdoeufs.ca.

Au sujet de la Journée mondiale de l'œuf

La Journée mondiale de l'œuf est une célébration internationale le deuxième vendredi d'octobre de chaque année. Cette journée vise à sensibiliser les gens aux bienfaits nutritionnels des œufs et au rôle qu'ils jouent pour nourrir les familles du monde entier. Cette journée a été établie lors de la conférence de la Commission internationale des œufs qui s'est tenue à Vienne en 1996. Cette année, la Journée mondiale de l'œuf a lieu le vendredi 9 octobre 2020.

SOURCE Producteurs d'oeufs du Canada

Renseignements: Personne-ressource pour les médias : Lauren Botha, 647-914-6080, [email protected]