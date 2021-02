Les Producteurs d'œufs du Canada figurent au palmarès des meilleurs employeurs d'Ottawa pour une neuvième année consécutive

OTTAWA, ON, le 2 févr. 2021 /CNW/ - Les Producteurs d'œufs du Canada sont fiers d'être nommés l'un des meilleurs employeurs de la région de la capitale nationale pour la neuvième année consécutive. Ce titre est décerné aux employeurs de la région d'Ottawa-Gatineau et leurs lieux de travail exceptionnels.

« Notre approche en matière d'engagement des employés et de ressources humaines complète notre vision d'être chef de file au sein du système alimentaire du Canada et dans notre collectivité, déclare Tim Lambert, chef de la direction des Producteurs d'œufs du Canada. Je crois que les personnes informées et engagées contribuent de façon positive au succès à long terme de notre organisation. C'est dans cet esprit que nous avons conçu nos programmes axés sur les employés pour habiliter notre équipe. »

Les activités de mieux-être, la formation interne et les outils qui aident les membres de notre équipe à maintenir des liens solides et à collaborer dans les diverses disciplines sont quelques-unes des raisons pour lesquelles les Producteurs d'œufs du Canada se classent parmi les meilleurs employeurs. Une approche personnalisée de l'intégration de nouveaux employés, des possibilités de perfectionnement professionnel individualisées et une approche solide du perfectionnement en leadership sont également au nombre des raisons pour lesquelles les employés des Producteurs d'œufs du Canada s'épanouissent. Entre-temps, en réponse à la pandémie de COVID-19, l'organisation a adopté un modèle de travail à distance, permettant ainsi d'offrir des diners-conférences virtuels et un centre de ressources organisé pour soutenir davantage les employés.

« Soutenir notre équipe, c'est toujours notre priorité, ajoute Tim Lambert. C'est ainsi que notre équipe dévouée est en mesure de poursuivre son rôle essentiel de surveillance de l'approvisionnement en œufs du Canada. Je suis particulièrement fier de la façon dont notre équipe s'est adaptée et a réagi. Elle a démontré à maintes reprises la résilience que nous avons intégrée à notre industrie, ce qui contribue à la force du système alimentaire canadien. »

Établie à Ottawa, l'équipe des Producteurs d'œufs du Canada, laquelle compte près de 60 personnes -- toutes des spécialistes dans leur domaine -- veille à la surveillance des normes et des programmes nationaux, contribue à la gestion des programmes d'éducation pour les producteurs et gère les programmes novateurs en matière de recherche et développement. L'équipe joue également un rôle important dans la promotion de la consommation d'œufs au Canada et de l'agriculture durable, ce qui contribue à placer la production d'œufs à l'avant-plan de cet important mouvement. Un sentiment d'appartenance à la communauté s'est aussi intégré dans l'organisation, grâce au leadership du Conseil d'administration des Producteurs d'œufs du Canada. Cet esprit communautaire se manifeste de plusieurs façons, depuis les activités de mobilisation locales et mondiales jusqu'à une longue histoire de soutien auprès des partenaires communautaires, en faisant don de millions d'œufs à des banques alimentaires et à des programmes de petits déjeuners dans les écoles partout au Canada.

Cette dernière distinction se classe parmi les distinctions qui réaffirment l'engagement des Producteurs d'œufs du Canada envers leurs gens. À la fin de l'année dernière, Waterstone Human Capital a nommé les Producteurs d'œufs du Canada l'une des cultures d'entreprise les plus admirées au Canada pour une troisième fois, l'organisme détenant le prix depuis 2014. Les Producteurs d'œufs du Canada sont également reconnus comme un employeur qui soutient et encourage les jeunes personnes en début de carrière.

Maintenant dans leur cinquantième année comme organisation agricole de premier plan au Canada, les Producteurs d'œufs du Canada ont pour mandat de gérer l'offre pour les œufs à l'échelle nationale et de promouvoir leur consommation, tout en veillant aux intérêts des producteurs d'œufs réglementés de tout le pays. Pour plus d'information, visitez le site producteursdoeufs.ca.

