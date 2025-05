OTTAWA, ON, le 31 mai 2025 /CNW/ - Catherine Cobden, présidente et chef de la direction de l'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA), a publié la déclaration suivante après l'annonce par l'administration Trump d'une augmentation des tarifs douaniers américains sur l'acier à 50 % :

« L'Association canadienne des producteurs d'acier condamne la dernière annonce de l'administration Trump d'augmenter les tarifs douaniers sur l'acier à 50 %. Une mesure qui, en substance, ferme le marché américain à la moitié de la production de notre industrie nationale. »

« De plus, des tarifs douaniers sur l'acier à ce niveau entraîneront des perturbations massives et des conséquences graves pour nos chaînes d'approvisionnement en acier hautement intégrées et nos clients des deux côtés de la frontière. »

« Il est essentiel que le gouvernement du Canada réagisse immédiatement en rétablissant intégralement les droits de douane en représailles sur l'acier américain, d'égaler les droits américains, et en imposant le plus rapidement possible de nouveaux droits de douane à nos propres frontières pour empêcher l'entrée au Canada d'acier issu de pratiques commerciales déloyales. »

« L'acier canadien est un secteur stratégique, essentiel à notre économie et à notre sécurité nationale. Nos membres alimentent d'innombrables secteurs, tels l'énergie, l'automobile, la fabrication et la défense, qui créent des centaines de milliers d'emplois partout au Canada. »

« Cette dernière annonce de l'administration Trump porte un nouveau coup dur à l'acier canadien, dont les conséquences seront irréversibles. Le nouveau gouvernement a déjà mené des consultations sur d'éventuelles nouvelles mesures. Il est temps pour le gouvernement canadien d'agir maintenant. »

À propos de l'association canadienne des producteurs d'acier

L'Association canadienne des producteurs d'acier est le porte-parole national de l'acier primaire et du secteur des tuyaux et des produits tubulaires du Canada. Elle s'emploie à garantir un environnement commercial compétitif et durable à ses membres et aux parties prenantes de la chaîne d'approvisionnement. Les producteurs d'acier canadiens font partie intégrante de l'économie canadienne et sont un fournisseur vital pour de nombreux segments de l'industrie nord-américaine, notamment les secteurs de l'automobile, de l'énergie, de la construction et des transports.

