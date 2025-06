OTTAWA, ON, le 4 juin 2025 /CNW/ - Catherine Cobden, présidente et chef de la direction de l'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA), a publié la déclaration suivante :

« Aujourd'hui, les droits de douane de 50 % sur l'acier imposés par le président américain Donald Trump sont entrés en vigueur, créant chaos et perturbations dans les chaînes d'approvisionnement nord-américaines.

« Pour faire face à cette situation, les dirigeants de nos entreprises membres ainsi que des représentants des Métallos du Canada seront à Ottawa demain pour rencontrer les ministres et d'autres représentants du gouvernement afin d'exiger des actions immédiates pour soutenir l'acier canadien. »

« Pour défendre notre industrie critique, le gouvernement du Canada doit immédiatement imposer de nouveaux tarifs à nos propres frontières afin d'empêcher l'acier issu d'un commerce déloyal d'entrer au Canada et de cannibaliser notre industrie. De plus, nous devons agir de toute urgence pour protéger notre industrie en rétablissant pleinement nos mesures de rétorsion et en égalant la dernière escalade américaine. »

« Avec un taux tarifaire de 25 %, nous avons constaté d'importantes mises à pied, une réduction des investissements et une baisse significative des expéditions vers les États-Unis. Avec un taux tarifaire de 50 %, le marché américain est effectivement fermé à l'acier canadien, privant de débouchés des milliards de dollars d'acier canadien. »

« Les producteurs d'acier canadiens jouent un rôle unique dans l'économie et la sécurité nationale du Canada. Sans l'acier canadien pour alimenter nos chaînes d'approvisionnement industrielles et créer des emplois dans les collectivités de tout le pays, nous serons plus faibles à un moment où nous devons être forts. »

« L'Association canadienne des producteurs d'acier se tient aux côtés de ses alliés du Syndicat des Métallos du Canada en cette période difficile. »

