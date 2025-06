OTTAWA, ON, le 26 juin 2025 /CNW/ - Catherine Cobden, présidente et chef de la direction de l'Association canadienne des producteurs d'acier (ACPA), a publié la déclaration suivante :

« Les producteurs d'acier canadiens sont confrontés à une situation désastreuse. Les tarifs injustifiés imposés par les États-Unis ont porté un coup dur à notre industrie. Initialement fixés à 25 %, puis ajustés à 50 % le 4 juin dernier, ces tarifs sont dévastateurs. Les États-Unis étaient la destination pour 6,5 millions de tonnes d'acier canadien. Par conséquent, nous avons considérablement réduit nos expéditions et subi près de mille pertes d'emplois à ce jour, et nous nous préparons à en subir des milliers d'autres. »

« La semaine dernière, le gouvernement canadien a annoncé un ensemble de nouvelles et futures mesures pour répondre aux préoccupations du secteur sidérurgique. Bien que nous ayons apprécié leur volonté d'agir, nous craignons que les mesures immédiates ne parviennent pas à résoudre la crise que nous traversons. »

« Une nouvelle mesure frontalière - un contingent tarifaire (CT) - a été annoncée et laissera malgré cela l'entrée au Canada de quantités importantes d'acier étranger sans droit de douane. L'industrie a réclamé à plusieurs reprises une réduction significative des importations provenant de pays pratiquant le commerce déloyal afin de regagner des parts de marché au Canada. Nous estimons qu'il est grand temps d'instaurer un environnement commercial fondé sur les règles au Canada. Dans sa forme actuelle, le CT ne contribuera guère à soutenir notre industrie. »

« Bien que notre secteur salue la proposition de mesures supplémentaires pour lutter contre la surcapacité mondiale grâce à notre politique de fonte et de coulage, le plan du gouvernement de les mettre en œuvre que dans les prochaines semaines est en contradiction avec l'extrême urgence que nous ressentons. »

« Le gouvernement a fixé un délai de 30 jours pour établir une nouvelle relation économique et sécuritaire avec les États-Unis. Nous apprécions son intention de rétablir un solide ensemble de contre-tarifs sur les États-Unis, en fonction de l'évolution des discussions. Il n'en demeure pas moins que d'importants volumes d'acier américain continuent de bénéficier du privilège d'entrer au Canada en absence de droits de douane, alors que nous sommes confrontés à des droits de douane de 50 %, qui ont essentiellement fermé le marché américain à l'industrie canadienne. »

« Il est encourageant d'entendre les engagements renouvelés d'utiliser l'acier dans de futurs projets publics lorsque cela est possible. Il s'agit d'un objectif louable à long terme. Cependant, sans mesures frontalières appropriées, nos producteurs d'acier ne pourront pas contribuer à des projets partout au pays, car notre industrie sera considérablement réduite et affaiblie. »

« Le gouvernement s'est engagé à réexaminer les éléments de ce plan dans 30 jours. Notre objectif le plus sincère est de collaborer de manière constructive avec le gouvernement afin de trouver une voie à suivre qui soutienne notre pays et notre industrie le plus rapidement possible. »

