Les proches aidants: Des personnes essentielles pour les résidents et résidentes des CHSLD

MONTRÉAL, le 4 nov. 2019 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine nationale des proches aidants qui a lieu du 3 au 9 novembre 2019, l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) salue la générosité, la grande empathie et le don de soi des proches aidants qui accompagnent un ou des membres de leur famille vivant en CHSLD. La présence des proches aidants auprès des personnes vivant en CHSLD est plus qu'importante : elle rassure la personne aînée aimée et procure au personnel médical, professionnel et administratif une information pertinente et souvent très précieuse sur les habitudes de vie et la condition particulière du membre de la famille qui réside en CHSLD.

« Les proches aidants vivent parfois des drames humains. Nous savons tous que trop souvent leur situation familiale difficile peut mener à l'épuisement, à la détresse psychologique et même à la maladie. Il sera nécessaire que la future Politique nationale sur les proches aidants que présentera la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, madame Marguerite Blais, au printemps 2020, prenne en compte les besoins et la réalité de tous les proches aidants, y compris de ceux et celles dont le parent réside dans un CHSLD. Ces derniers ne doivent pas être oubliés dans le cadre de cette politique. C'est dans cette optique que l'AEPC souhaite participer à la consultation en ligne qui sera lancée sous peu par la ministre en vue de contribuer aux orientations de la Politique », a déclaré madame Annick Lavoie, directrice générale de l'Association des établissements privés conventionnés (AEPC).

Le secret le mieux gardé du réseau de la santé - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 30 propriétaires-gestionnaires qui dirigent 59 installations (57 CHSLD et 2 centres de réadaptation, incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, un milieu de soins et un milieu de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Les établissements de son réseau répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents.

