Les lauréats sont sélectionnés par plus de 250 juges parmi plus de 3 800 candidatures, représentant 78 nations et territoires

FAIRFAX, Virginie, 13 août 2025 /CNW/ - Des organisations et des cadres très performants du monde entier ont été reconnus comme lauréats des prix Stevie® or, argent et bronze dans le cadre de la 22e édition des International Business Awards® , le seul programme international de prix commerciaux complet au monde.

Les lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 3 800 candidatures soumises par des organisations de 78 pays et territoires.

Les lauréats ont été sélectionnés parmi plus de 3 800 candidatures soumises par des organisations de 78 pays et territoires.

La liste complète de tous les lauréats des prix Stevie® or, argent et bronze par catégorie est disponible pour l'édition 2025 à l'adresse www.StevieAwards.com/IBA .

Plus de 250 professionnels du monde entier ont agi à titre de juges des prix Stevie au sein de neuf jurys spécialisés qui ont examiné et évalué les candidatures pour déterminer les gagnants.

Les principaux lauréats des prix Stevie or, argent et bronze sont HALKBANK et pladis, tous deux de Turquie, avec 21 victoires chacun.

Les lauréats de trois prix Stevie or ou plus sont pladis (11), HALKBANK (10), Cathay Financial Holding Co. Ltd. (9), CarrefourSA (7), Lounge Group (7), PJ Lhuillier Inc. (7), Mang Inasal Philippines (6), Megaworld Lifestyle Malls (6), Tata Consultancy Services (6), Abu Dhabi Customs (5), ATREVIA CORPORACIÓN S.L (5), ExtendMax Vietnam Company Limited (5), Manila Electric Company (5), Pan American Energy (5), ZIMAT (5), Addvox (4), Enerjisa Enerji (4), HeyMo® The Experience Design Company (4), IBM (4), Miral Destinations (4), Partner.Co (4), Viettel (4), İş Sanat (3), A.S. WATSON (3), Bank of the Philippine Islands (3), Community Development Authority (3), DDB Group Philippines (3), Dr. Phone Fix (3), Dubai Digital Authority (3), General Directorate of Residency and Foreigners Affairs (3), Kendra Scott (3), Lenovo (3), Netcracker Technology (3), Türk Telekom (3), la ville de Sydney (3) et WNS (3).

Toutes les organisations du monde entier sont admissibles à participer aux IBA et peuvent soumettre un nombre illimité de candidatures dans un large éventail de catégories pour des réalisations dans les domaines de la gestion, du marketing, des relations publiques, du service à la clientèle, des ressources humaines, des nouveaux produits et services, de la technologie, des sites Web, des applications, des événements et plus encore.

Les lauréats seront célébrés lors d'un gala à Lisbonne, au Portugal, à l'hôtel Corinthia, le 10 octobre 2025. Les billets sont maintenant en vente.

Les candidatures pour l'édition 2026 des IBA seront acceptées à compter de février.

À propos des prix Stevie®

Les prix Stevie sont décernés dans neuf programmes, soit les prix Stevie dans la région de l'Asie-Pacifique, les prix Stevie en Allemagne, les prix Stevie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les prix Stevie pour les femmes en affaires, les prix Stevie pour les excellents employeurs, les prix Stevie pour l'excellence technologique et les prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Chaque année, les prix Stevie reçoivent plus de 12 000 participations d'organismes de plus de 70 pays. Les prix Stevie, qui rendent hommage à des organismes de tous types et de toutes tailles et aux personnes derrière elles, soulignent les performances exceptionnelles sur les lieux de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les prix Stevie, rendez-vous sur le site http://www.StevieAwards.com .

Personne-ressource pour le marketing

Nina Moore

[email protected]

+1 (703) 547-8389

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2749465/The_Stevie_Awards_IBA25_Winners.jpg

SOURCE The Stevie Awards