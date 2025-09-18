Les plus grandes distinctions au monde pour les femmes professionnelles seront présentées à New York le 10 novembre

FAIRFAX, Virginie, 19 septembre 2025 /CNW/ - Les finalistes ont été annoncées aujourd'hui dans le cadre de la 22ᵉ édition annuelle des Stevie® Awards for Women in Business , les plus grandes distinctions au monde pour les femmes entrepreneuses, cadres, employées, et les organisations qu'elles dirigent. Visitez le site http://www.StevieAwards.com/Women pour obtenir la liste complète des finalistes par catégorie.

Les Stevie Awards for Women in Business sont produits par les Stevie Awards, créateurs des American Business Awards® et des International Business Awards®, entre autres programmes de récompenses pour les entreprises. Les Stevies sont largement considérés comme les plus grandes distinctions mondiales récompensant les réalisations sur le lieu de travail.

Les lauréates des Stevie Awards d'or, d'argent et de bronze de cette année, parmi les finalistes, seront dévoilées lors d'un banquet organisé à l'hôtel Marriott Marquis de New York le lundi 10 novembre. Plus de 400 lauréates, invités et juges des Stevie Awards du monde entier sont attendus pour assister aux présentations, qui seront retransmises en direct.

Cette année, plus de 1 500 candidatures ont été soumises par des organisations et des particulières dans des catégories telles que Cadre de l'année, Entrepreneuse de l'année, Startup de l'année, Femmes aidant les femmes et Lieu de travail géré par des femmes de l'année, pour n'en citer que quelques-unes.

Les candidatures ont été soumises par des organisations de 48 pays, dont l'Australie, le Bangladesh, le Brésil, la Bulgarie, le Canada, la Chine, la Colombie, Chypre, la République dominicaine, l'Égypte, l'Estonie, la France, l'Allemagne, le Guyana, Hong Kong/la Grande Chine, la Hongrie, l'Inde, l'Indonésie, l'Irlande, Israël, l'Italie, le Japon, la Jordanie, le Koweït, l'Afrique du Sud, l'Arabie Saoudite, l'Espagne, les États-Unis, la Serbie-et-Monténégro, Singapour, la Suisse, la Thaïlande, Trinité-et-Tobago, la Türkiye, l'Ukraine, les Émirats arabes unis et le Royaume-Uni.

Parmi les nombreuses organisations et femmes extraordinaires qui ont été reconnues comme finalistes, les suivantes se distinguent par le fait qu'elles ont été nommées quatre fois ou plus :

IBM, différentes villes (13), Purpol Marketing Ltd, Chippenham, Royaume-Uni (13), FASSLING.AI, Ontario, Canada (11), Cherishers 811 CIC, Cannock, Royaume-Uni (10), RISER, Armadale, Australie (8), Ocean Rescue Alliance International, Apollo Beach, FL (6), Sleepm Global, Inc., Ontario, Canada (6), Dream Culture, Sydney, Australie (6), C-Strategies Inc., Chicago, IL (5), Everise, Plantation, FL (5), Global Touch, El Cerrito, CA (5), Green Door Co, Sydney, Australie (5), Nextiva, Inc., Phoenix, AZ (5), Speak Up, Gizeh, Égypte (5), The Financial Literacy Youth Initiative, Providence, RI (5), Buy From A Black Woman, Atlanta, GA (5), Foundations of Hope, Orlando, FL (5), SANAME, Australie (4), BELBIM, Istanbul, Türkiye (4), Collaborative Support Programs of New Jersey, Freehold, NJ (4), Elephant in the Room Consulting, Queensland, Australie (4), Elivate, Tahoe City, CA (4), Global Press Journal, Washington, DC (4), Hilary Saxton, Property Mastermind, Queensland, Australie (4), HR EXAM PREP with Angela, Canton, MS (4), Jared Dunscombe Foundation, Mount Eliza, Australie (4), Megaworld Lifestyle Malls, Taguig City, Philippines (4), Sadaya's Properties LLC, Saint Paul, MN (4), Serenity Press, Waikiki WA Australie (4), Staying Independent, Sydney, Australie (4), Theory Crew, Armadale, Australie (4), The Audacious Agency, Australie (4), The Marketing Factory, South Brisbane, Australie (4), and Viderity, Washington DC (4).

Les finalistes ont été déterminées par la moyenne des notes obtenues par plus de 190 professionnelles du monde entier, travaillant sur six jurys . Leurs notes détermineront également le classement des finalistes parmi les Stevie d'or, d'argent et de bronze, qui seront annoncés le 10 novembre au cours de la cérémonie.

À propos des Stevie® Awards

Les Stevie Awards sont décernés dans le cadre de neuf programmes : les Stevie Awards Asie-Pacifique, les Stevie Awards Allemagne, les Stevie Awards Moyen-Orient et Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les Stevie Awards for Great Employers, les Stevie Awards for Women in Business, les Stevie Awards for Technology Excellence et les Stevie Awards for Sales & Customer Service. Les concours des Stevie Awards reçoivent chaque année plus de 12 000 candidatures d'organisations issues de plus de 70 pays. Les Stevies récompensent des organisations de tous types et de toutes tailles, ainsi que les personnes qui les animent, pour leurs performances exceptionnelles sur le lieu de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les Stevie Awards, consultez le site http://www.StevieAwards.com .

