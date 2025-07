Les lauréats seront récompensés lors d'une cérémonie à New York le 16 septembre

FAIRFAX, Virginie, le 30 juill. 2025 /CNW/ - Les lauréats des prix Stevie® pour l'excellence en technologie 2025 (2e édition) ont été annoncés aujourd'hui. Les prix célèbrent les réalisations remarquables des personnes, des équipes et des entreprises qui façonnent l'avenir de la technologie dans tous les secteurs de l'industrie. Ils récompensent les particuliers, ainsi que les organisations du monde entier, que celles-ci soient publiques ou privées, à but lucratif ou sans but lucratif, grandes ou petites.

Parmi les organisations ayant remporté plusieurs prix Stevie, mentionnons Amazon/Amazon Web Services (27), Meta (19), Cisco (14), IBM (12), Microsoft (9), Walmart (8), JPMorganChase (7), Salesforce (7), Cognizant (6), Google (6), Gov2Biz Inc (6), Oracle (6), Alliant (5), Apple (5), BostonGene (5), Encora (5), et Epique Realty (5).

Pour consulter la liste complète des lauréats par catégorie, consultez le www.StevieAwards.com/Tech.

Les lauréats seront récompensés lors d'un banquet de remise de prix qui se tiendra le mardi 16 septembre à l'hôtel Marriott Marquis de New York. Les billets sont déjà disponibles à la vente. La cérémonie de remise des prix sera retransmise en direct.

Plus de 1 500 candidatures provenant d'entreprises de 36 pays et territoires ont été évaluées dans le cadre du concours de cette année. Les lauréats ont été sélectionnés sur la base des notes moyennes attribuées par plus de 160 professionnels du monde entier, agissant en tant que juges. Les prix Stevie pour l'excellence en technologie récompensent les réalisations dans de nombreux domaines liés au monde du travail. Les catégories sont regroupées dans 20 sections technologie-industrie :

Technologies dans les domaines de la publicité, du marketing et des relations publiques

Technologie aérospatiale

Technologie agricole

Technologie architecturale

Intelligence artificielle

Technologie d'assistance

Biotechnologie

Technologie des affaires

Technologie des communications

Technologie de l'éducation

Technologie énergétique

Technologie du divertissement

Technologie financière

Technologie dans l'administration gouvernementale

Technologies vertes et propres

Technologie des soins de santé

Technologies de l'information

Technologie de fabrication

Technologie maritime

Technologies de transport

Les récompenses sont décernées par les prix Stevie, l'organisateur de neuf des plus grands programmes de récompenses commerciales au monde, dont les prestigieux International Business Awards® et American Business Awards®.

À propos des prix Stevie

Les prix Stevie sont décernés dans neuf programmes : les prix Stevie dans la région de l'Asie-Pacifique, les prix Stevie en Allemagne, les prix Stevie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les prix Stevie pour les femmes en affaires, les prix Stevie pour les excellents employeurs, les prix Stevie pour l'excellence technologique et les prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Chaque année, les prix Stevie reçoivent plus de 12 000 participations d'organismes de plus de 70 pays. Les prix Stevie, qui rendent hommage à des organismes de tous types et de toutes tailles et aux personnes derrière elles, soulignent les performances exceptionnelles sur les lieux de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les prix Stevie, visitez le site http://www.StevieAwards.com.

Personne-ressource pour le marketing :

Nina Moore

[email protected]

703 547 8389

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2739956/SATE_winners_sq.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2634929/5435267/The_Stevie_Awards_Logo.jpg

SOURCE The Stevie Awards