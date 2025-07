Les lauréats seront récompensés à New York le 16 septembre

FAIRFAX, Virginie, 17 juillet 2025 /CNW/ - Les lauréats des prix Stevie® pour les excellents employeurs 2025 (10e édition) ont été annoncés aujourd'hui. Ces prix récompensent les excellents employeurs au monde, ainsi que les professionnels, les équipes, les réalisations et les produits et fournisseurs liés aux ressources humaines qui contribuent à créer et à favoriser des environnements de travail exceptionnels.

Les lauréats des prix Stevie® pour les excellents employeurs 2025 (10e édition) ont été annoncés aujourd’hui. Ces prix récompensent les excellents employeurs au monde, ainsi que les professionnels, les équipes, les réalisations et les produits et fournisseurs liés aux ressources humaines qui contribuent à créer et à favoriser des environnements de travail exceptionnels.

Parmi les entreprises ayant remporté cinq prix Stevie ou plus se trouvent Bank of America, États-Unis (14), DP DHL, monde entier (14), Globe Telecom, Philippines (14), Tata Consultancy Services, monde entier (13), Cathay United Bank, Taïwan (12), Apexon, monde entier (11), IBM, monde entier (11), Enerjisa Enerji, Turquie (10), MGM China, Macao, Chine (10), PEGASUS AIRLINES, Turquie (10), pladis, Turquie (9), Allianz SE, Allemagne (8), Zenutna Holdings Corporation, Philippines (8), DIMES, Turquie (7), Ooredoo, monde entier (7), PLDT et Smart, Philippines (6), American Health Marketplace, États-Unis (5), Benifex, Royaume-Uni (5), Eren Enerji, Turquie (5), Everise, États-Unis (5), Gcash, Philippines (5), HAVELSAN A.Ş., Turquie (5), Limak Cement, Turquie (5), Saman Bank, Iran (5) et Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası, Turquie (5).

Pour consulter la liste complète des lauréats par catégorie, rendez-vous sur https://www.StevieAwards.com/HR.

Les deux grands gagnants (« les meilleurs des meilleurs ») du concours seront annoncés au cours de la semaine du 28 juillet.

Les lauréats seront récompensés lors d'une cérémonie qui se tiendra le mardi 16 septembre à l'hôtel Marriott Marquis de New York. Les billets sont déjà disponibles à la vente.. Les remises de prix seront retransmises en direct.

Plus de 1 000 candidatures provenant d'entreprises de 35 pays et territoires ont été évaluées dans le cadre du concours de cette année. Les lauréats ont été sélectionnés sur la base des notes moyennes attribuées par plus de 115 professionnels du monde entier, agissant en tant que juges. Les prix Stevie pour les excellents employeurs récompensent les réalisations dans de nombreux domaines liés au monde du travail. Les catégories comprennent :

Catégories Employeur de l'année

Catégories Réalisations RH

Catégories RH individuelles

Catégories Équipe RH

Catégories Fournisseurs de solutions

Catégories Solutions, mises en œuvre et programmes de formation ou médias

Catégories Leadership éclairé

Les classements des prix Stevie dans les 31 catégories « Employeur de l'année » ont été déterminés par une combinaison unique des notes attribuées par les professionnels du jury et de plus de 130 000 votes du grand public.

Les récompenses sont décernées par les prix Stevie, qui organisent neuf des plus grands programmes de récompenses commerciales au monde, dont les prestigieux International Business Awards® et American Business Awards®.

À propos des prix Stevie

Les prix Stevie sont décernés dans neuf programmes : les prix Stevie dans la région de l'Asie-Pacifique, les prix Stevie en Allemagne, les prix Stevie au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, les American Business Awards®, les International Business Awards®, les prix Stevie pour les femmes en affaires, les prix Stevie pour les excellents employeurs, les prix Stevie pour l'excellence technologique et les prix Stevie pour les ventes et le service à la clientèle. Chaque année, les prix Stevie reçoivent plus de 12 000 participations d'organismes de plus de 70 pays. Les prix Stevie, qui rendent hommage à des organismes de tous types et de toutes tailles et aux personnes derrière elles, soulignent les performances exceptionnelles sur les lieux de travail dans le monde entier. Pour en savoir plus sur les prix Stevie, visitez le site http://www.StevieAwards.com.

Personne-ressource pour le marketing :

Nina Moore

[email protected]

703 547 8389

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2733115/Stevie_Awards_2025_winners_announced.jpg

SOURCE The Stevie Awards