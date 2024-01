Royal LePage s'attend à ce que les acheteurs mis à l'écart se réengagent sur le marché immobilier ce trimestre avant les réductions de taux attendues par la Banque du Canada.

Faits saillants du quatrième trimestre :

Le prix de l'agrégat national d'une propriété au pays a augmenté de 4,3 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre 2023, diminuant de 1,7 % sur une base trimestrielle.

Le prix de l'agrégat d'une propriété dans les grandes régions de Toronto, Montréal et Vancouver a affiché des gains de 5,1 %, 4,1 % et 2,7 % d'une année sur l'autre, respectivement, lors du dernier trimestre de 2023.

a affiché des gains de 5,1 %, 4,1 % et 2,7 % d'une année sur l'autre, respectivement, lors du dernier trimestre de 2023. Parmi les principales régions du rapport, Calgary a enregistré la plus forte appréciation des prix d'une année sur l'autre (10,7 %), et est la seule à afficher une hausse trimestrielle des prix au quatrième trimestre 2023, augmentant de 1,5 % par rapport au troisième trimestre.

81 % des marchés régionaux ont enregistré une baisse du prix de l'agrégat d'une propriété entre le troisième et le quatrième trimestre de 2023.

Environ 2,2 millions de prêts hypothécaires au Canada seront renouvelés au cours des deux prochaines années, la plupart à un taux d'intérêt beaucoup plus élevé.

seront renouvelés au cours des deux prochaines années, la plupart à un taux d'intérêt beaucoup plus élevé. Le prix de l'agrégat d'une propriété à l'échelle nationale devrait augmenter de 5,5 % d'une année sur l'autre au quatrième trimestre 2024.

TORONTO, le 15 janv. 2024 /CNW/ - Selon l'Étude sur le prix des maisons de Royal LePage publiée aujourd'hui, le prix de l'agrégat1 d'une propriété au Canada a augmenté de 4,3 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 789 500 $ au quatrième trimestre de 2023. Sur une base trimestrielle toutefois, le prix de l'agrégat d'une propriété à l'échelle nationale a légèrement diminué de 1,7 %, soulignant que les coûts d'emprunt élevés continuent d'affecter l'activité du marché, tandis que les Canadiens s'adaptaient à l'environnement de taux d'intérêt plus élevés.

« Je crois que l'idée selon laquelle le marché de l'habitation ne se redressera que lorsque la Banque du Canada abaissera ses taux d'intérêt est erronée », a déclaré Phil Soper, président et chef de la direction de Royal LePage. « La reprise s'amorcera lorsque les consommateurs seront convaincus que la maison qu'ils achètent aujourd'hui ne vaudra pas moins demain. Nous pensons que ce point de bascule se produira au cours du premier trimestre, avant l'assouplissement très attendu du taux directeur de la Banque du Canada. »

La Synthèse nationale des prix des maisons de Royal LePage est compilée à partir de données exclusives concernant les propriétés à l'échelle nationale et dans 63 des plus grands marchés immobiliers du pays. Un examen du marché par type de propriété indique que, par rapport à la même période l'an dernier, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée à l'échelle nationale a augmenté de 4,4 % pour atteindre 816 100 $, tandis que le prix médian d'une copropriété a augmenté de 4,0 % pour s'établir à 583 900 $. Sur une base trimestrielle, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a diminué de 2,1 %, tandis que celui d'une copropriété a décliné modestement de 0,6 %. Les données relatives aux prix, qui comprennent à la fois celles des propriétés du marché de la revente et celles des nouvelles constructions, sont fournies par la société sœur de Royal LePage, RPS Solutions pour propriétés résidentielles, une société d'évaluation immobilière canadienne de premier plan.

« Les consommateurs canadiens traversent une période de transition et, par conséquent, la dynamique de notre marché national du logement aussi », a ajouté M. Soper. « Le sentiment des acheteurs peut avoir un impact aussi important sur les tendances du marché que l'offre ou les taux d'intérêt. Une majorité de Canadiens se sont déjà adaptés à la nouvelle normalité, et nous pensons que des réductions de taux, même modestes, de la part de la banque centrale suffiront à rétablir la confiance dans le marché et à relancer l'activité. »

Les prix de l'immobilier au Canada ne se sont pas encore totalement remis de la correction, le prix de l'agrégat d'une propriété au Canada étant inférieur de 7,9 % au pic atteint au premier trimestre 2022. Toutefois, le prix de l'agrégat au niveau national reste bien supérieur aux niveaux d'avant la pandémie. Au quatrième trimestre de 2023, le prix d'une propriété au Canada a augmenté de 18,7 % par rapport à la même période en 2020, et de 22,2 % par rapport à la même période en 2019.

« Les gens travaillent et le taux de chômage est particulièrement bas dans la tranche d'âge clé des 25 à 55 ans. Les dépenses discrétionnaires sont en baisse et les niveaux d'épargne sont nettement supérieurs à la normale. Près de deux ans après que la Banque du Canada a commencé à relever ses taux, le nombre de prêts hypothécaires en souffrance reste à un niveau historiquement bas. Nous pensons que beaucoup de ceux qui ont besoin d'un logement ont la capacité d'entrer sur le marché, mais qu'ils n'ont tout simplement pas la confiance nécessaire pour effectuer des transactions », a poursuivi M. Soper.

Tout au long du deuxième semestre de 2023, alors que les prix ont légèrement baissé dans l'ensemble du pays, le marché immobilier de Calgary s'est démarqué de la tendance en poursuivant une trajectoire de prix à la hausse. Parmi les principales régions du rapport, Calgary est la seule à afficher une hausse des prix d'un trimestre à l'autre (1,5 %) et à enregistrer la plus forte appréciation des prix d'une année sur l'autre (10,7 %).

Ventes et inventaire de propriétés à vendre

Selon l'Association canadienne de l'immobilier (ACI), le nombre de mois d'inventaire a augmenté par rapport aux niveaux très bas enregistrés pendant le boom alimenté par la pandémie, mais il reste inférieur aux normes historiques. Au dernier trimestre de 2023, il y avait un peu plus de quatre mois d'inventaire de propriétés disponibles au Canada, contre moins de deux mois à la fin de 2021, et entre cinq et six mois en 2018 et au premier semestre de 20192.

« Depuis un an et demi, nous avons constaté une baisse des ventes sur la plupart des grands marchés immobiliers du Canada, tandis que le niveau d'inventaire a progressivement augmenté. Pourtant, nous savons que le nombre de logements disponibles reste bien inférieur à ce dont nous avons besoin aujourd'hui et à ce dont nous aurons besoin à l'avenir. La pénurie fondamentale de logements dans ce pays exercera inévitablement une pression à la hausse sur les prix des logements lorsque les acheteurs temporairement mis à l'écart reviendront sur le marché dans les mois à venir », a déclaré M. Soper.

Taux d'intérêt et renouvellement des prêts hypothécaires

En décembre, la Banque du Canada a de nouveau maintenu son taux directeur à 5,0 %3. La banque centrale a indiqué qu'elle avait probablement terminé sa campagne d'augmentation des taux d'intérêt, et l'on s'attend généralement à ce qu'elle procède à de légères réductions plus tard dans l'année. Entre-temps, plusieurs grandes institutions financières ont déjà commencé à offrir des rabais sur les prêts hypothécaires à taux fixe en raison de la baisse des rendements obligataires.

« Le conseil d'administration de la Banque du Canada sera bientôt confronté à la tâche difficile d'essayer d'équilibrer la baisse des taux d'intérêt sans stimuler simultanément les dépenses, ce qui entraînerait une nouvelle hausse de l'inflation », a déclaré M. Soper.

En novembre, l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,1 % d'une année sur l'autre, ce qui correspond à la hausse enregistrée en octobre4. Si l'on exclut les intérêts hypothécaires du calcul de l'IPC, l'inflation s'établit à 2,2 %, ce qui est proche du taux cible de la Banque du Canada5.

« Au Canada, nous achetons des maisons avec des hypothèques à court terme de cinq ans ou moins, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis où les hypothèques à 30 ans sont la norme. Au cours d'une année normale, 25 % de nos prêts hypothécaires sont renouvelés. Par conséquent, au cours de la période allant de 2023 à 2025, la plupart des propriétaires canadiens seront passés à des taux d'emprunt plus élevés à un chiffre. Nous devrons nous adapter rapidement, ce qui placera notre secteur sur la voie de la reprise plus rapidement qu'aux États-Unis, où la perspective de perdre un taux inférieur à celui du marché dissuadera les propriétaires de déménager. »

En 2024 et 2025, près de la moitié (45 %) de tous les prêts hypothécaires en cours au pays devront être renouvelés, selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL)6. Cela représente environ 2,2 millions de ménages qui renouvelleront leur prêt hypothécaire, la plupart à un taux beaucoup plus élevé.

« De façon similaire à ce qui s'est produit au printemps dernier, lorsque la Banque du Canada a suspendu ses taux pour la première fois en un an entraînant une augmentation presque immédiate des ventes et des prix, le premier signe de réduction des taux - ne serait-ce que de 25 points de base - pourrait créer un regain d'activité sur le marché de l'immobilier, débloquant une demande refoulée, et ceux qui ont hésité à mettre leur maison en vente suivraient de près. »

Prévisions

En décembre, Royal LePage a publié ses prévisions du marché pour 2024 , prévoyant que le prix global d'une maison au Canada augmentera de 5,5 % au quatrième trimestre 2024, par rapport au même trimestre en 2023.

À l'échelle nationale, les prix des propriétés devraient enregistrer des gains trimestriels modestes au cours des six premiers mois de 2024, et des augmentations plus considérables sont attendues au second semestre, en raison d'un regain d'activité à la suite d'une série de baisses de taux d'intérêt largement anticipées par la Banque du Canada.

La prévision de Royal LePage est basée sur la prédiction que la Banque du Canada a terminé sa campagne de hausse des taux d'intérêt et que le taux directeur restera stable à 5 % jusqu'à la première partie de l'année 2024.

Tableau des prix - 4e trimestre 2023: rlp.ca/T4-2023-prix-des-maisons

Tableau des prévisions 2024: rlp.ca/T4-2023-previsions

RÉSUMÉS RÉGIONAUX

Région du Grand Montréal

Lors du quatrième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Montréal a augmenté de 4,1 % par rapport au même trimestre en 2022 pour atteindre 566 700 $, diminuant de 1,5 % sur une base trimestrielle. Une comparaison du prix d'une propriété lors du quatrième trimestre de 2023 par rapport à la même période en 2019 révèle toutefois une croissance de 30,6 % de la valeur des propriétés dans la région.

Lorsque ventilé par type de propriété, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 4,7 % par rapport au quatrième trimestre de 2022 pour atteindre 629 700 $, affichant une diminution de 2,5 % sur une base trimestrielle. Au chapitre de la copropriété, le prix médian est pour sa part demeuré stable au quatrième trimestre de 2023, enregistrant une hausse de 0,8 % comparativement à la même période en 2022, et augmentant de 0,1 % entre le deuxième et le troisième trimestre pour se situer à 450 200 $. Les données relatives aux prix, qui comprennent à la fois celles des propriétés du marché de la revente et celles des nouvelles constructions, sont fournies par la société sœur de Royal LePage, RPS Solutions pour propriétés résidentielles, une société d'évaluation immobilière canadienne de premier plan.

« Le dernier trimestre de l'année s'est soldé par un léger déclin des prix et un recul des ventes sur le marché immobilier du Grand Montréal, conséquence directe de l'inflation et de la hausse marquée des taux hypothécaires en 2023, mentionne Dominic St-Pierre, vice-président et directeur général, Royal LePage, région du Québec. « Malgré cela, on perçoit une hausse des demandes de visites de propriétés, ce qui témoigne d'un regain d'optimisme des acheteurs envers le marché immobilier, tandis qu'une baisse des taux d'intérêt semble de plus en plus à leur portée pour 2024. »

Dans Montréal Centre, le prix de l'agrégat d'une propriété a augmenté de 8,1 % au quatrième trimestre de 2023, par rapport à la même période en 2022, pour s'établir à 699 100 $. Pendant ce temps, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté légèrement de 0,8 % pour atteindre 1 044 900 $, tandis que le prix médian d'une copropriété a augmenté de 4,1 % pour atteindre 548 600 $.

En examinant l'état du marché immobilier du Grand Montréal, on constate que le nombre d'inscriptions en vigueur, tout type de propriété confondu, est encore largement inférieur à la moyenne des dix dernières années et ce, avec une demande en forte croissance due à l'accroissement rapide de la population. En décembre 2014, on comptait un total de 30 171 inscriptions résidentielles en vigueur dans la région métropolitaine de Montréal comparativement à 15 907 en décembre 2023, soit 47,3 % sous la moyenne de la dernière décennie7.

« Même si les consommateurs se sont adaptés à la nouvelle réalité de taux hypothécaires plus élevés, il s'agit du principal facteur qui retient présentement une escalade du prix des propriétés, compte tenu de l'offre de logements qui demeure extrêmement faible. Nous nous attendons à ce que la demande refoulée se manifeste rapidement sur le marché du logement, dès que la banque centrale annoncera un changement de cap dans sa politique monétaire », estime M. St-Pierre. « Le marché printanier devrait être dynamique. »

En décembre, Royal LePage a publié ses prévisions selon lesquelles le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Montréal augmentera de 5,0 % au quatrième trimestre de 2024, par rapport au même trimestre en 2023.

Tableau des prix - 4e trimestre 2023: rlp.ca/T4-2023-prix-des-maisons

Tableau des prévisions 2024: rlp.ca/T4-2023-previsions

Région du Grand Toronto

Au cours du quatrième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Toronto a augmenté de 5,1 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 1 123 300 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a cependant connu une baisse de 2,1 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 3,6 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 1 373 800 $ au quatrième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 5,4 % pour s'établir à 719 900 $.

« Pour la première fois depuis des mois, les Canadiens semblent faire preuve d'un peu d'optimisme quant à la trajectoire des coûts d'emprunt. Un marché immobilier printanier dynamique se profile à l'horizon pour Toronto et la région du Grand Toronto, à condition que la Banque du Canada ait mis fin à sa série d'augmentations agressives des taux d'intérêt », mentionne Karen Yolevski, cheffe de l'exploitation, Royal LePage Real Estate Services ltée. « Durant la deuxième moitié de 2023, l'activité de vente dans la région a régulièrement diminué, ce qui a permis une hausse modeste du nombre de propriétés sur le marché. Malgré cela, le prix des propriétés n'a que légèrement fléchi pendant cette période en raison d'une baisse concomitante de la demande, les acheteurs potentiels restant à l'écart du marché dans l'attente d'une baisse des taux d'intérêt. Or, les prix sont tout de même restés supérieurs à ceux de 2022. »

Dans la ville de Toronto, le prix de l'agrégat d'une propriété a augmenté de 3,0 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 1 119 000 $ au quatrième trimestre de 2023. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a connu une hausse de 5,6 % pour s'établir à 1 606 200 $, tandis que le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 2,7 % pour atteindre 699 800 $.

Mme Yolevski souligne que malgré une augmentation récente de l'offre, le nombre de logements disponibles au sein de la région du Grand Toronto reste totalement insuffisant pour la demande qui ne cesse de croître.

« En raison de la formation de nouveaux ménages par les jeunes Canadiens, des générations plus âgées qui souhaitent vieillir dans leur maison et d'un nombre record de nouveaux arrivants au pays, la construction de nouveaux logements n'arrive pas à suivre le rythme de la demande, ajoute Mme Yolevski. De plus, une solution simple ne parviendra pas à corriger le déséquilibre entre l'offre et la demande. Il n'existe pas de solution miracle pour résoudre la crise de l'offre et de l'accessibilité du logement à Toronto, et au Canada. Il faut plutôt une série d'initiatives simultanées pour soutenir et encourager une augmentation rapide de l'offre de logements et, pour ce faire, la coopération de tous les paliers gouvernementaux est requise. »

En décembre, Royal LePage a émis une prévision selon laquelle le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Toronto augmentera de 6,0 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement au même trimestre de 2023.

Tableau des prix - 4e trimestre 2023: rlp.ca/T4-2023-prix-des-maisons

Tableau des prévisions 2024: rlp.ca/T4-2023-previsions

Région du Grand Vancouver

Au cours du quatrième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Vancouver a augmenté de 2,7 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 1 220 100 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région est demeuré relativement stable, connaissant une baisse de 0,7 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 5,4 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 1 731 900 $ au quatrième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 4,2 % pour s'établir à 762 600 $.

« Les derniers mois de l'année 2023 se sont terminés comme prévu. Cette période a été généralement calme, mais non sans quelques transactions de dernière minute conclues avant la fin de l'année. Au quatrième trimestre, l'activité de vente et les prix ont, dans l'ensemble, été conformes à ce que nous observons à l'automne et, malgré le ralentissement saisonnier habituel, le prix des propriétés dans le Grand Vancouver est resté stable », souligne Randy Ryalls, directeur général, Royal LePage Sterling Realty. « La demande refoulée reste importante de la part des acheteurs. La question est simplement de savoir quand cette demande se manifestera sur le marché, et cela dépendra de la trajectoire des taux d'intérêt. »

Dans la ville de Vancouver, le prix de l'agrégat d'une propriété a augmenté de 3,4 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 1 391 700 $ au quatrième trimestre de 2023. Au cours de la même période, le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a connu une hausse de 8,1 % pour s'établir à 2 244 200 $, tandis que le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 5,5 % pour atteindre 827 900 $.

« Nous pourrions assister, au cours des prochains mois, à un marché dynamique au printemps, en particulier si les prêts à taux fixe continuent de baisser. Cela stimulera l'activité de manière importante, ajoute M. Ryalls. Si la Banque du Canada commence à réduire les taux d'intérêt tôt durant l'année, la concurrence entre les acheteurs pourrait s'intensifier rapidement. »

M. Ryalls précise qu'une augmentation importante du nombre d'inscriptions de propriétés sera nécessaire pour répondre à la demande des acheteurs qui se tiennent actuellement à l'écart du marché et qui choisiront d'y retourner.

En décembre, Royal LePage a émis une prévision selon laquelle le prix de l'agrégat d'une propriété dans la région du Grand Vancouver augmentera de 3,0 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement au même trimestre de 2023.

Tableau des prix - 4e trimestre 2023: rlp.ca/T4-2023-prix-des-maisons

Tableau des prévisions 2024: rlp.ca/T4-2023-previsions

Ottawa

Au cours du quatrième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété à Ottawa a augmenté de 4,8 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 754 700 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a cependant connu une baisse de 1,1 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 4,9 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 866 700 $ au quatrième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 4,5 % pour s'établir à 401 100 $.

« Vers la fin de l'année, le marché immobilier d'Ottawa a connu un ralentissement de l'activité, ce qui a été propice à une légère augmentation du nombre de propriétés inscrites dans la région. Même s'il est habituel d'observer une baisse saisonnière de l'activité durant les mois d'hiver, les taux d'intérêt continuent de maintenir les acheteurs et les vendeurs à l'écart du marché, plusieurs d'entre eux choisissant d'attendre que la Banque du Canada abaisse les taux d'intérêt avant de conclure une transaction », mentionne John Rogan, courtier immobilier, Royal LePage Performance Realty. « Il existe une demande refoulée de la part d'acheteurs souhaitant conclure une transaction et même une légère baisse des taux d'intérêt au cours des prochains mois entraînera un regain d'activité sur le marché immobilier d'Ottawa. »

M. Rogan indique que les acheteurs se tenant à l'écart du marché tireront parti de la baisse des taux d'intérêt et il prévoit que ce dynamisme alimentera l'activité d'ici la fin du premier trimestre et au printemps.

« Une intensification de l'activité est attendue vers la fin du premier trimestre, à l'approche du marché du printemps, surtout si les taux d'intérêt baissent. Malgré une augmentation apparente du nombre de propriétés disponibles par rapport aux années précédentes, je prévois une pression à la hausse sur les prix des logements, l'offre demeurant supérieure à la demande dans la région », précise M. Rogan.

En décembre, Royal LePage a émis une prévision selon laquelle le prix de l'agrégat d'une propriété à Ottawa augmentera de 4,5 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement au même trimestre de 2023.

Tableau des prix - 4e trimestre 2023: rlp.ca/T4-2023-prix-des-maisons

Tableau des prévisions 2024: rlp.ca/T4-2023-previsions

Calgary

Le prix de l'agrégat d'une propriété à Calgary a augmenté de 10,7 % d'une année sur l'autre pour s'établir à 663 500 $ au quatrième trimestre de 2023. Sur une base trimestrielle, le prix d'une propriété dans la région a augmenté de 1,5 %. Parmi les principales régions du rapport, Calgary a enregistré la plus forte appréciation des prix d'une année sur l'autre et a été la seule à afficher des hausses de prix trimestrielles.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 9,8 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 754 100 $ au quatrième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 11,4 % pour s'établir à 260 400 $.

« Calgary a terminé l'année 2023 sur une note très positive, le nombre limité de propriétés sur le marché ayant alimenté des conditions de marché concurrentielles, ce qui a maintenu le prix des maisons sur une trajectoire ascendante durant les derniers mois de l'année. Les volumes de ventes continuent de surpasser la moyenne des dix dernières années dans la région, le nombre de ventes de propriétés en octobre étant l'un des meilleurs jamais enregistrés pour ce mois », explique Corinne Lyall, dirigeante-propriétaire, Royal LePage Benchmark. « La ville continue de connaître une vague de migration interprovinciale, les Canadiens cherchant des options de vie plus abordables, ce qui stimule la demande de logements ici. »

Mme Lyall note que l'activité dans le segment des maisons unifamiliales détachées a été plus faible que d'habitude en raison de la réduction du nombre de propriétés inscrites et des taux d'intérêt élevés qui limitent la capacité d'emprunt des acheteurs et qui en ont poussé certains vers les marchés plus abordables des copropriétés et des maisons en rangée.

« Au cours des prochains mois, les vendeurs se prépareront en vue du marché printanier et nous prévoyons que le nombre de propriétés disponibles augmentera, donnant ainsi aux acheteurs un plus grand choix. Comme plusieurs acheteurs patientent encore avant de passer à l'action, nous ne nous attendons cependant pas à ce que la demande faiblisse de sitôt, mentionne Mme Lyall. Si les taux d'intérêt baissaient en 2024, un plus grand nombre de vendeurs pourraient envisager de mettre leur maison en vente pour bénéficier de taux d'emprunt plus bas au moment du renouvellement, ce qui stimulerait les niveaux d'offre partout dans la région. »

En décembre, Royal LePage a émis une prévision selon laquelle le prix de l'agrégat d'une propriété à Calgary augmentera de 8,0 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement au même trimestre de 2023.

Tableau des prix - 4e trimestre 2023: rlp.ca/T4-2023-prix-des-maisons

Tableau des prévisions 2024: rlp.ca/T4-2023-previsions

Edmonton

Au cours du quatrième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété à Edmonton a augmenté modestement de 0,8 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 430 500 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a connu une légère baisse de 0,6 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 1,3 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 470 500 $ au quatrième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une baisse modeste de 0,7 % pour s'établir à 192 800 $.

« Le marché immobilier d'Edmonton a terminé l'année sur une meilleure note que prévu, une reprise notable de l'activité ayant été observée en décembre. Nous entrons dans la nouvelle année en affichant un déficit d'inscriptions, le nombre de propriétés sur le marché étant au plus bas depuis 2014. Cette situation exercera une pression sur les acheteurs tout au long de l'hiver et jusqu'au printemps », souligne Tom Shearer, courtier immobilier et propriétaire, Royal LePage Noralta Real Estate. « Même si la concurrence accrue fera probablement grimper les prix, les propriétés resteront abordables à Edmonton comparativement à d'autres grandes villes du Canada. »

M. Shearer précise que les augmentations de prix seront probablement concentrées dans le segment des maisons unifamiliales détachées. Or, comme les acheteurs font face à une concurrence croissante dans ce segment, certains tenteront leur chance dans le segment des copropriétés qui est moins populaire, mais beaucoup plus abordable.

« Je ne pense pas que nous assisterons à une forte hausse des prix avant le printemps, lorsque le marché deviendra naturellement plus actif, ajoute M. Shearer. Toutefois, si les taux d'intérêt commençaient à baisser au printemps ou à l'été, cela risque d'alimenter la concurrence entre les acheteurs, tout en réactivant l'intérêt des investisseurs pour Edmonton. »

En décembre, Royal LePage a émis une prévision selon laquelle le prix de l'agrégat d'une propriété à Edmonton augmentera de 4,0 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement au même trimestre de 2023.

Tableau des prix - 4e trimestre 2023: rlp.ca/T4-2023-prix-des-maisons

Tableau des prévisions 2024: rlp.ca/T4-2023-previsions

Halifax

Au cours du quatrième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété à Halifax a augmenté de 4,7 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 490 900 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a cependant connu une baisse de 1,6 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 4,6 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 552 400 $ au quatrième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 4,9 % pour s'établir à 413 600 $.

« Comme c'est généralement le cas durant les derniers mois de l'année, les prix et les ventes ont suivi une légère tendance à la baisse dans le marché immobilier de Halifax à la fin de l'année 2023. Même si le nombre de propriétés inscrites a augmenté par rapport aux niveaux très bas observés durant la pandémie, l'offre reste historiquement faible, ce qui maintient le marché compétitif et favorise les vendeurs », explique Matt Honsberger, dirigeant-propriétaire, Royal LePage Atlantic. « L'activité relativement forte au début de cette année indique que le marché continue de susciter de l'intérêt. Tout au long du premier trimestre 2024, j'anticipe que la demande refoulée reviendra sur le marché, les acheteurs impatients cherchant à conclure des transactions avant que la concurrence ne s'intensifie davantage. »

M. Honsberger souligne que certains acheteurs et vendeurs doivent encore adapter leurs attentes aux conditions actuelles du marché. Les acheteurs ont tendance à proposer un prix inférieur au prix demandé dans l'espoir de réaliser des économies, tandis que les vendeurs attendent toujours les prix obtenus en 2021. Les transactions doivent donc être négociées attentivement.

« Si la Banque du Canada abaisse les taux d'intérêt, même de façon minime, cela encouragera les acheteurs à revenir plus rapidement sur le marché, ajoute M. Honsberger. Halifax connaît une forte croissance démographique et fait toujours face à un nombre très limité de logements destinés à la location. Je soupçonne que les locataires, dont le loyer est élevé, seront contraints de considérer l'achat d'une maison une fois que leur capacité d'emprunt s'améliorera. »

En décembre, Royal LePage a émis une prévision selon laquelle le prix de l'agrégat d'une propriété à Halifax augmentera de 3,0 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement au même trimestre de 2023.

Tableau des prix - 4e trimestre 2023: rlp.ca/T4-2023-prix-des-maisons

Tableau des prévisions 2024: rlp.ca/T4-2023-previsions

Winnipeg

Au cours du quatrième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété à Winnipeg a augmenté de 4,7 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 378 000 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région a cependant connu une baisse de 2,0 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 5,3 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 414 800 $ au quatrième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 2,6 % pour s'établir à 258 100 $.

« Vers la fin du trimestre, le marché immobilier de Winnipeg a connu un regain d'activité important pour tous les types de propriétés. Dans la région, nous avons observé une augmentation du volume de ventes par rapport à la même période de l'année dernière, et ce, même dans les segments des propriétés de luxe et des copropriétés, ce qui a permis de terminer le trimestre en force », indique Michael Froese, courtier immobilier et gestionnaire, Royal LePage Prime Real Estate. « La concurrence pour les maisons convoitées dans la région restant serrée, plusieurs propriétés ont notamment été vendues à un prix supérieur à celui demandé. »

Pour les prochains mois, M. Froese s'attend à un premier trimestre habituel, marqué par un ralentissement de l'activité du marché pendant les mois d'hiver, suivi d'une augmentation des ventes et des prix à l'approche du marché du printemps. Une éventuelle baisse des taux d'intérêt pourrait stimuler l'activité au sein du marché et exercer une pression accrue à la hausse sur les prix des propriétés, la demande continuant à dépasser le nombre de propriétés inscrites.

« Si les taux d'intérêt diminuent au cours des prochains mois, je pense que nous observerons un regain de l'activité alors que les acheteurs qui attendaient à l'écart du marché avant de conclure une transaction passeront à l'action, ce qui encouragera les propriétaires actuels à envisager de déménager dans une propriété plus grande ou plus luxueuse et permettra, par le fait même, d'augmenter l'offre dans la région », ajoute M. Froese.

En décembre, Royal LePage a émis une prévision selon laquelle le prix de l'agrégat d'une propriété à Winnipeg augmentera de 3,0 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement au même trimestre de 2023.

Tableau des prix - 4e trimestre 2023: rlp.ca/T4-2023-prix-des-maisons

Tableau des prévisions 2024: rlp.ca/T4-2023-previsions

Regina

Au cours du quatrième trimestre de 2023, le prix de l'agrégat d'une propriété à Regina a augmenté de 2,2 % par rapport à la même période l'an dernier pour s'établir à 367 600 $. Sur une base trimestrielle, le prix de l'agrégat d'une propriété dans cette région est resté essentiellement le même, connaissant une baisse de 0,3 %.

Un examen du marché par type de propriété indique que le prix médian d'une maison unifamiliale détachée a augmenté de 1,8 % par rapport à la même période l'an dernier pour atteindre 395 800 $ au quatrième trimestre de 2023, tandis qu'au cours de la même période, le prix médian d'une copropriété a connu une hausse de 2,9 % pour s'établir à 223 200 $.

« Même si les mois d'hiver entraînent généralement un ralentissement dans le marché du logement à Regina, la région a connu une forte activité en fin d'année, alimentée par une demande élevée persistante et une pénurie de propriétés de qualité », mentionne Shaheen Zareh, courtier immobilier, Royal LePage Regina Realty. « Alors que plusieurs acheteurs ont choisi de ne pas conclure une transaction en raison des coûts d'emprunt qui restent relativement élevés, la demande de propriétés dans les quartiers recherchés demeure forte. L'offre étant limitée, ces transactions aboutissent souvent à des scénarios d'offres multiples, ce qui accentue la pression à la hausse sur les prix des propriétés. »

Pour ce qui est du premier trimestre de l'année et du marché du printemps, M. Zareh prévoit que la pénurie de propriétés persistera, la demande s'accroissant à mesure que les acheteurs anticiperont une baisse potentielle des taux d'intérêt.

« À la veille du marché printanier, le nombre limité de propriétés inscrites à Regina devrait stimuler l'activité. Lorsque la Banque du Canada réduira les taux d'intérêt, de nombreux acheteurs potentiels se tenant à l'écart du marché y reviendront, ce qui entraînera une hausse de la concurrence et, par le fait même, du prix des propriétés », ajoute M. Zareh.

En décembre, Royal LePage a émis une prévision selon laquelle le prix de l'agrégat d'une propriété à Regina augmentera de 3,0 % au quatrième trimestre de 2024, comparativement au même trimestre de 2023.

Tableau des prix - 4e trimestre 2023: rlp.ca/T4-2023-prix-des-maisons

Tableau des prévisions 2024: rlp.ca/T4-2023-previsions

Cliquez ici pour obtenir les analyses d'autres régions du Québec ou du Canada.

