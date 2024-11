Les Prix MercadOr Québec : 12 entreprises québécoises récompensées pour leur excellence avec leurs exportations à l'international

LÉVIS, QC, le 15 nov. 2024 /CNW/ - Commerce International Québec, le réseau qui regroupe les organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX), a récompensé 12 entreprises québécoises pour leur excellence lors de la 5ième édition du Gala MercadOr Québec qui se déroulait hier soir au Centre des Congrès de Lévis. Au total, 38 PME étaient finalistes dans l'une des 12 catégories visant à souligner les efforts et les succès des entreprises qui exportent leurs services, leurs produits et leurs expertises aux quatre coins du monde.

Le Gala MercadOr Québec : mettre en lumière les entreprises exportatrices québécoises

Les Prix MercadOR Québec visent à souligner les efforts de nos entreprises exportatrices qui font la fierté du Québec à l'international. Les lauréats 2024 se sont illustrés par la croissance de leurs exportations, leur innovation et leur performance à l'international. Un jury composé de sept experts en exportation et en commerce international a procédé à l'analyse des 95 candidatures.

Les lauréats des Prix MercadOr 2024 :

Nouvel exportateur - BÉKÉ-BOBO

Diversification de marchés (moins de 5 millions) - SERVICES MALIKA

Diversification de marchés (plus de 5 millions) - STRUCTURES SBB

Croissance soutenue à l'exportation - LABSURFACE

Leader à l'Export (régions ressources) - FUSIUM

Leader à l'Export (régions intermédiaires) - LABPLAS

Leader à l'Export (régions urbaines) - DE MARQUE

Distinction (Diversité et inclusion) - BASTIEN INDUSTRIES

Distinction (Développement durable) - AQUATECH BM

Coup de cœur du jury - MOMENT FACTORY

Exportateur de l'année | PME - STRUCTURES SBB

Exportateur de l'année | Grandes entreprises - MEDICOM

Commerce International Québec tient à remercier ses précieux partenaires pour leur implication dans le Gala MercadOr, notamment le Ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie, Desjardins, Investissement Québec International et le Service des délégués commerciaux du Canada.

« Nous avons toutes les raisons d'être fiers de nos PME exportatrices, qui représentent la quasi-totalité des entreprises qui exportent au Québec. Malgré les nombreux défis, nos PME se démarquent ailleurs dans le monde et sont à l'origine de 65% de la valeur des exportations de biens à l'international. Le contexte économique actuel nous rappelle toute l'importance de bien les accompagner et de bien les soutenir dans leurs démarches pour conquérir de nouveaux marchés. Les lauréats des Prix MercadOr Québec doivent servir de modèle pour toutes les entreprises qui souhaitent diversifier leurs exportations et réussir à l'international ! », a déclaré madame Nadine Brassard, présidente de Commerce International Québec.

À propos de Commerce International Québec

Commerce International Québec (CIQuébec) est le réseau qui rassemble les organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) réparties dans toutes les régions du Québec afin de représenter leurs intérêts sur les plans provinciaux et fédéraux et de leur permettre d'échanger leurs meilleures pratiques d'affaires.

