Journée de l'Exportation : Plus de 200 PME exportatrices et acteurs économiques réunis pour diversifier les exportations

LÉVIS, QC, le 14 nov. 2024 /CNW/ - À la suite des résultats de l'élection américaine et dans le contexte économique actuel, les entreprises exportatrices doivent plus que jamais innover et diversifier leurs exportations pour réussir. C'est le message lancé par Commerce International Québec, le réseau des ORPEX, dans le cadre de la Journée de l'Exportation qui se déroule aujourd'hui au Centre des Congrès de Lévis, une première au Québec.

La Journée de l'Exportation : un nouveau rendez-vous pour aider les PME à diversifier leurs exportations

Plus de 50 entreprises exportatrices et 150 acteurs influents de promotion à l'exportation de toutes les régions du Québec sont réunis pour la Journée de l'Exportation. Les entreprises présentes pourront s'outiller sur les dernières tendances et innovations pour diversifier leurs exportations à l'international au lieu d'être dépendant d'un seul marché comme l'Ontario et les États-Unis. Rappelons que :

73% des exportations des entreprises québécoises sont effectuées aux États-Unis, de loin le principal partenaire commercial du Québec à l'international.

La valeur des exportations à l'international est de 259 milliards de dollars par année, ce qui représente 46,5% de la valeur du PIB.

La diversification des exportations est la solution clé pour réduire la dépendance des PME exportatrices au marché américain, tout en permettant de stimuler la croissance des entreprises.

Les Prix MercadOr Québec

La Journée de l'Exportation est organisée par Commerce International Québec, le réseau des ORPEX, les organismes régionaux de promotion à l'exportation qui aident et qui accompagnent les PME exportatrices pour l'accès aux marchés étrangers. La Journée de l'Exportation précède la 5ième édition du Gala MercadOr qui récompense les meilleures entreprises exportatrices qui font briller le Québec aux quatre coins du monde, en exportant leurs services, leurs produits et leurs expertises.

« Nos entreprises exportatrices sont encore trop dépendantes du marché ontarien et américain. Diversifier les exportations à l'international, c'est indispensable pour toute PME qui souhaite stimuler sa croissance et assurer sa pérennité. Nos PME exportatrices sont-elles prêtes à faire face aux prochaines turbulences économiques? Avec la Journée de l'Exportation, nous invitons les chefs d'entreprises à réfléchir sur leurs stratégies pour élargir leurs exportations vers de nouveaux marchés. Le réseau des ORPEX soutient et accompagne les entreprises exportatrices partout au Québec dans leurs efforts pour accéder aux marchés à l'international », a déclaré madame Nadine Brassard, présidente de Commerce International Québec.

À propos de Commerce International Québec

Commerce International Québec (CIQuébec) est le réseau qui rassemble les organismes régionaux de promotion des exportations (ORPEX) réparties dans toutes les régions du Québec afin de représenter leurs intérêts sur les plans provinciaux et fédéraux et de leur permettre d'échanger leurs meilleures pratiques d'affaires.

